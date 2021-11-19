Cos'è la trasformazione finanziaria?

La trasformazione finanziaria è la combinazione di processi, sistemi e cambiamenti organizzativi in un'azienda, che viene implementata attraverso nuove tecnologie, formazione e analisi.
Come pratica, è adatta ai team finanziari che cercano di razionalizzare, semplificare e ottimizzare i propri sistemi attraverso un cambiamento nel loro approccio. Inizialmente, la trasformazione finanziaria descrive le iniziative strategiche volte a rivedere la funzione finanziaria per allinearla alla strategia aziendale generale.
La trasformazione finanziaria può consistere nella ristrutturazione e implementazione del modello operativo finanziario, delle organizzazioni contabili e finanziarie e dei processi contabili e finanziari. Può comportare anche il miglioramento delle funzionalità finanziarie, il replatforming dei sistemi finanziari e contabili e la creazione di una sinergia tra le tecnologie pertinenti e i team adeguatamente qualificati.
La trasformazione finanziaria digitale è un potenziamento end-to-end di strategia, operazioni, processi, metodologie, pratiche aziendali e risorse professionali, il tutto combinato per fornire risultati più snelli e convenienti in termini di costi.
Per quanto gli sforzi e la portata di lavoro necessari per eseguire una trasformazione finanziaria di successo possono sembrare scoraggianti, è un passo che le organizzazioni non possono permettersi di lasciarsi sfuggire nell'odierno panorama competitivo.
La strategia di trasformazione finanziaria aiuta le organizzazioni a identificare i punti deboli della propria organizzazione finanziaria, a dare priorità alle modifiche da apportare e a definire un modello operativo per supportare il business e gestire meglio le attività finanziarie chiave. Una strategia finanziaria moderna deve aiutare l'organizzazione a utilizzare al meglio le tecnologie digitali, come il software cloud, l'automazione e l'analisi dei dati, per creare una funzione di pianificazione e forecasting più agile e adattarsi all'evoluzione delle esigenze aziendali.
L'esecuzione della missione finanziaria consiste nell'offrire consulenza finanziaria, orientamento e supporto del processo di approvvigionamento, fornendo sostegno ed erogazione per le retribuzioni. Alcune operazioni sono puramente finanziarie: prestiti, emissione o cessione di titoli. Altri sono il corrispettivo per un'operazione che riguarda beni e servizi o un'operazione di distribuzione, che porta a un trasferimento di mezzi di pagamento o a un credito.
Un processo aziendale finanziario è un insieme sequenziale di attività che porta un set di dati allo stato finito. Ad esempio, ciò potrebbe comportare la raccolta delle spese dei dipendenti, il trasferimento di tali informazioni ai dirigenti e ai team finanziari per la revisione e la loro approvazione fino al pagamento dei dipendenti. Una trasformazione finanziaria può aiutare a diversificare i processi aziendali legati alle finanze che vengono gestiti in modo fluido e coordinato.
Molte organizzazioni hanno iniziato ad espandere o sviluppare funzionalità, ma necessitano di maggiori investimenti, risorse e pianificazione in queste aree. La finanza deve sviluppare risorse professionali con un livello più elevato di competenze tecniche non tradizionali e disporre di team in grado di gestire la proliferazione dell'automazione, dell'AI e della robotica. Sono necessarie funzionalità più forti che utilizzino dati in tempo reale e strumenti analitici per il processo decisionale.
I progressi della tecnologia e dei dati hanno ridefinito ciò che è possibile per la finanza. Grazie ai dati completi è più facile collegare le prestazioni in tutta l'azienda. L'obiettivo non è semplicemente automatizzare l'efficienza, ma anche ripensare i servizi offerti dalla finanza e il modo in cui può aggiungere valore al business.
Quando si tratta di finanza autonoma, non esiste un modello operativo da seguire uguale per tutti e le aziende non dovrebbero cercare di replicarne altri. Tuttavia, esistono dei principi generali che tutte le aziende dovrebbero seguire e adottare. Questi includono, tra gli altri: diritti decisionali, considerazioni sulle risorse professionali, struttura organizzativa, prestazioni, approvvigionamento.
Le organizzazioni possono creare una roadmap per la trasformazione finanziaria intraprendendo una serie di azioni e attività e ottenendo risultati in una sequenza pianificata.
Innanzitutto, documenta lo stato attuale della tua funzione finanziaria, compresa l'analisi dei processi, l'analisi tecnologica e lo stato attuale dell'analisi del suo personale: competenze e capacità.
Quindi immagina dove vorresti che fosse il tuo dipartimento finanziario tra 5-10 anni. Conduci un'analisi del divario tra il tuo stato attuale e quello desiderato. Stabilisci gli obiettivi e i risultati desiderati, considerando i fattori interni ed esterni, inclusi rischi e benefici. Valuta approcci alternativi e considera le opzioni. Seleziona il percorso consigliato dal team di progetto.
In genere, la roadmap di trasformazione è composta da flussi di lavoro e fasi di alto livello, in modo che sia possibile una consegna incrementale.
Una trasformazione finanziaria di successo può avere un impatto positivo sull'azienda giorno per giorno: può ridurre i costi, velocizzare i processi aziendali, aumentare l'efficienza, ridurre gli errori e offrire dati e report più facili da usare.
L'automazione e la razionalizzazione delle funzioni aziendali può contribuire a garantire opportunità di risparmio sui costi in tutti i reparti. E le opportunità di condurre affari da remoto si traducono in salari potenzialmente più bassi e in una migliore pianificazione delle buste paga.
La trasformazione finanziaria comporta anche il promuovere l'efficienza e la velocità dei processi operativi, assicurando che siano allineati e funzionanti sulle piattaforme tecnologiche appropriate per supportare i processi aziendali migliorati. Un workflow più efficiente ridurrà anche i costosi colli di bottiglia che possono rallentare il processo finanziario e offrirà ai clienti un'esperienza migliore e priva di errori.
Automatizzando e standardizzando i processi e i sistemi finanziari, le organizzazioni possono evitare errori e aumentare l'efficienza. Inoltre, disporre di una singola fonte affidabile per i dati finanziari può ridurre ulteriormente gli errori e la confusione da parte degli stakeholder.
L'implementazione di un hub di dati finanziari centralizzato migliora la collaborazione tra i team e offre l'opportunità di operare da remoto. In combinazione con processi migliorati, questo può aumentare la produttività e l'efficienza. Separatamente, l'automazione delle attività che richiedono molto tempo può far sì che i membri del team finanziario abbiano più tempo per concentrarsi su progetti di maggior valore.
Le organizzazioni stanno registrando un'esplosione di volumi di dati provenienti da sistemi interni, siti web e fonti esterne come i social media. Utilizzando le tecnologie emergenti, la trasformazione finanziaria può fornire una migliore comprensione dei dati, oltre al tempo e agli strumenti necessari per analizzare ciò che effettivamente mostrano e se sono affidabili.
Molte organizzazioni hanno problemi con dati scarsamente integrati. Gli stakeholder aziendali non riescono a trovare i dati giusti o non si fidano dei dati che trovano. Cercano di risolvere questo problema attraverso attività laboriose che vanno dalla scrittura di programmi personalizzati alle funzioni di sostituzione globali. La trasformazione finanziaria può affrontare le sfide della gestione dei dati applicando le seguenti tecnologie emergenti.
L'RPA è una forma di tecnologia di automazione dei processi aziendali che utilizza robot software per automatizzare attività eseguite dagli esseri umani. In ambito finanziario, l'RPA può utilizzare le funzionalità di machine learning e automazione per accelerare attività che richiedono tempo, come l'elaborazione delle buste paga e delle fatture.
Le tecnologie basate sull'AI consentono alle aziende di gestire le sfide relative ai dati aumentando e migliorando le competenze umane. Queste tecnologie promuovono nuove tecniche di risoluzione dei problemi che migliorano la produttività e aprono la strada a nuove idee.
I libri contabili decentralizzati creano un registro immutabile delle transazioni di molti reparti interni o partner esterni. Le proprietà della blockchain possono ridurre i costi. L'utilizzo della blockchain nel workflow della contabilità fornitori, ad esempio, risolve la causa principale degli elevati costi di elaborazione delle fatture, riducendo al contempo le eccezioni alle fatture e i ritardi nei pagamenti.
Il cloud offre all'organizzazione finanziaria l'opportunità di creare un'infrastruttura scalabile, flessibile, più rapida da implementare e, in definitiva, più conveniente. A differenza dei tradizionali sistemi finanziari e data warehouse on-premise, le principali soluzioni su cloud sono state sviluppate fin dall'inizio tenendo conto delle esigenze odierne: fornire all'utente analisi integrate basate sui principali processi in tempo reale.
L'analisi avanzata può aiutare le aziende a ricavare nuovi insight dai propri dati per rispondere a problemi aziendali difficili, scoprire modelli, ottimizzare il processo decisionale e migliorare l'esperienza del cliente nei processi di fatturazione-incasso.
