Cos'è la trasformazione finanziaria?

Le organizzazioni possono creare una roadmap per la trasformazione finanziaria intraprendendo una serie di azioni e attività e ottenendo risultati in una sequenza pianificata.

Innanzitutto, documenta lo stato attuale della tua funzione finanziaria, compresa l'analisi dei processi, l'analisi tecnologica e lo stato attuale dell'analisi del suo personale: competenze e capacità.

Quindi immagina dove vorresti che fosse il tuo dipartimento finanziario tra 5-10 anni. Conduci un'analisi del divario tra il tuo stato attuale e quello desiderato. Stabilisci gli obiettivi e i risultati desiderati, considerando i fattori interni ed esterni, inclusi rischi e benefici. Valuta approcci alternativi e considera le opzioni. Seleziona il percorso consigliato dal team di progetto.

In genere, la roadmap di trasformazione è composta da flussi di lavoro e fasi di alto livello, in modo che sia possibile una consegna incrementale.