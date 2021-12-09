Man mano che sempre più organizzazioni si spostano nella loro trasformazione digitale per ottenere un vantaggio competitivo, clienti e dipendenti si aspettano sempre più interazioni digitali semplificate e personalizzate, comprese le opzioni di self-service. Utilizzando l'automazione come pietra angolare dei processi digitali, le aziende possono creare e riprogettare i processi per aumentare la produttività, la precisione e la soddisfazione.
La gestione delle decisioni è la combinazione del machine learning con le business rules per aiutare le organizzazioni a comprendere le azioni appropriate da intraprendere in un processo. In genere, le aziende utilizzano la gestione delle decisioni come parte di un approccio più ampio di automazione aziendale per le operazioni aziendali.
Dopo aver definito i processi da automatizzare, l'organizzazione crea workflow che delineano il processo. Quando si decide quale azione intraprendere successivamente nel workflow, puoi creare un modello decisionale per aiutare a determinare cosa succederà dopo.
Il segno distintivo della gestione delle decisioni è che il software prende la decisione invece di un essere umano. La gestione delle decisioni imita efficacemente il processo decisionale umano attraverso la modellazione delle decisioni per le attività digitali, in particolare quelle con linee guida chiare per il lavoro. Utilizzando la gestione delle decisioni, può combinare più decisioni con attività automatizzate per creare un processo aziendale automatizzato end-to-end.
Ad esempio, se stai automatizzando il processo di onboarding per i nuovi assunti, un passaggio è configurare l'accesso alle risorse IT. Tuttavia, il processo è diverso a seconda che la posizione sia in sede, da remoto o ibrida. Puoi utilizzare la gestione delle decisioni per accedere ai registri dei dipendenti che aiutano a determinare le esigenze IT di una persona senza l'intervento umano. Il software avvia quindi il workflow appropriato in base alle esigenze IT dell'individuo, come la fornitura dell'accesso alla rete richiesto, l'invio di e-mail ai dipendenti e al loro responsabile, la spedizione di attrezzatura agli indirizzi dei dipendenti o la configurazione di un ticket di lavoro per l'attrezzatura da consegnare alle postazioni di lavoro in loco.
L'uso della gestione delle decisioni per le decisioni digitali ti consente di raccogliere dati da un'ampia gamma di fonti quasi in tempo reale, cosa che in genere non è possibile quando gli esseri umani svolgono le attività. Ad esempio, il sistema può utilizzare servizi di contenuti multi-party, estrazione intelligente di informazioni, dati di prima parte e dati di consumatori di terze parti.
Le business rules sono la pietra angolare della gestione delle decisioni. Quando il sistema di automazione raggiunge un punto decisionale nel workflow, il software utilizza una regola aziendale per decidere cosa succede dopo. Le business rules consistono di una dichiarazione condizionale e poi in un'azione da intraprendere a seconda della condizione soddisfatta. È possibile modificare le business rules man mano che cambiano i processi o le situazioni.
Ad esempio, un'organizzazione di rivenditori utilizza l'automazione per il rilevamento delle frodi nei resi. Quando un dipendente inserisce un reso nel POS, il sistema di automazione utilizza l'intelligenza artificiale (AI) per elaborare rapidamente la cronologia dei resi e degli acquisti del cliente. Il sistema utilizza quindi i dati dei clienti con la regola aziendale impostata per il sistema in modo da poter segnalare i clienti con più di quattro resi negli ultimi 60 giorni. Durante le festività, quando i resi sono più comuni, le organizzazioni possono modificare la regola per consentire sei resi negli ultimi 60 giorni.
L'automazione dei processi aziendali (BPM) viene spesso chiamata semplicemente automazione aziendale. Si riferisce al processo di automatizzazione del maggior numero possibile di attività. Le organizzazioni si stanno rivolgendo a software di automazione basati sull'AI e che incorpora le best practice in tutti i workflow, il tutto in nome della creazione di esperienze digitali più rapide per i clienti e dell'ottimizzazione dei processi interni. Utilizzando la tecnologia, le organizzazioni possono sostituire i processi manuali con processi automatizzati digitalmente, noti anche come business process management.
Per completare il processo di automazione aziendale, le organizzazioni utilizzano quattro passaggi per ogni processo:
Le organizzazioni che utilizzano la gestione delle decisioni come parte di un approccio globale di automazione aziendale spesso vedono i seguenti benefici:
La gestione delle decisioni può essere utilizzata per qualsiasi punto decisionale in un processo digitale che può essere definito con business rules e quantificato con una dichiarazione condizionale. Le aziende utilizzano la gestione delle decisioni per un'ampia gamma di processi, tra cui:
I clienti si aspettano sempre più esperienze digitali che soddisfino le loro esigenze e preferenze. Utilizzando i dati dei clienti, inclusi i dati proprietari e comportamentali e i dati dei consumatori di terze parti, le aziende di tutte le dimensioni e budget personalizzano tutti gli aspetti dell'interazione quasi in tempo reale. Man mano che le organizzazioni raccolgono più dati sul cliente, possono migliorare l'esperienza del cliente per allinearla più da vicino alle sue esigenze, anche dopo che l'interazione è già iniziata.
Supponiamo che un cliente abituale visiti il sito web di un'azienda. Sulla base della cronologia degli acquisti passati del cliente, l'azienda sa che l'individuo è una donna a cui piace campeggiare. Quindi, l'azienda personalizza la foto del banner e le promozioni del sito web per concentrarsi sull'attrezzatura da campeggio. Tuttavia, durante questa visita, il cliente osserva l'attrezzatura da sci. Invece di inviare un e-mail di follow-up incentrata sull'attrezzatura simile a una visita precedente, il software di automazione personalizza la messaggistica con un link a un post sul blog sulla selezione dell'attrezzatura giusta e sulle vendite di guanti da sci.
Affinché una supply chain funzioni in modo efficiente ed efficace, è necessario prendere più decisioni durante l'intero processo, spesso sulla base della modifica dei dati. Inoltre, la trasparenza del processo e i frequenti aggiornamenti dello stato sono spesso richiesti da (e per) gli stakeholder. La gestione delle decisioni consente alle organizzazioni di utilizzare analytics per ottimizzare il supply chain dall'inizio alla fine.
Ad esempio, le organizzazioni possono impostare la gestione delle decisioni per gestire il processo di ordinazione quando un articolo deve essere rifornito. L'analytics predittiva raccoglie gli insight da più fonti di dati per determinare quale fornitore approvato ha la quantità necessaria in magazzino e ha il più alto indice di soddisfazione. L'organizzazione può quindi utilizzare l'analytics avanzata per ottimizzare le opzioni di spedizione in base a business rules che danno priorità a velocità e costi come fattori per la selezione del fornitore e dell'opzione di spedizione appropriati. Quindi, l'azienda può automatizzare il processo per garantire un'esperienza senza interruzioni dall'inserimento degli ordini alla consegna.
Le organizzazioni che operano in settori altamente regolamentati utilizzano la gestione delle decisioni per monitorare le operazioni che richiedono un elevato grado di conformità. Il settore sanitario è un buon esempio. Poiché il software di automazione utilizza AI e analytics per analizzare le cartelle cliniche dei pazienti, può determinare chi non ha firmato i documenti necessari relativi alla politica HIPAA e contrassegnare la cartella clinica del paziente. L'automazione aziendale include quindi un nuovo modulo HIPAA che i pazienti devono firmare durante la procedura di check-in al prossimo appuntamento.
Lo screening manuale delle candidature richiede molto tempo e favorisce i pregiudizi umani nel processo. Stabilendo business rules in base ai requisiti di posizione, come il numero di anni di esperienza e le competenze richieste, un dipartimento delle risorse utilizza la gestione delle decisioni per automatizzare lo screening iniziale delle applicazioni. Utilizzando l'automazione, il software HR può cercare parole chiave su un curriculum in base a regole per valutare se quel candidato sarebbe adatto a una posizione specifica. Il software di automazione analizza le applicazioni e invia quelle che soddisfano tali requisiti al responsabile delle assunzioni appropriato per la recensione.
Molte organizzazioni utilizzano un sistema di gestione delle business rules (BRMS) per creare e gestire la logica aziendale senza intervento manuale. Un BRMS utilizza AI e machine learning (ML) durante tutto il ciclo di vita per prendere decisioni precise e mirate e la maggior parte ha un'interfaccia facile da usare che consente ai dipendenti di creare regole e modelli senza codice.
Un BRMS contiene i seguenti componenti:
Con IBM® Cloud Pak for Business Automation, hai tutto ciò di cui hai bisogno per automatizzare ogni processo aziendale. La soluzione si integra con i sistemi IT per scalare le applicazioni e automatizzare le decisioni su più canali. La gestione delle decisioni è una funzionalità chiave del sistema che consente alle Organizzazioni di settori di potenziare gli utenti business, prendere decisioni migliori e ottimizzare le esperienze del cliente. IBM Cloud Pak for Automation è basato su servizi di automazione che consentono di raccogliere insight sui processi aziendali e quindi di utilizzare opzioni low-code e no-code per automatizzare il workflow.
Secondo uno studio Total Economic Impact di Forrester, IBM Process Mining garantisce un ROI del 176% e una crescita del fatturato e risparmi sui costi pari a 968.000 USD.
Scopri come l'AI può migliorare il servizio clienti offrendo servizi self-service, indirizzando le richieste ad agenti umani e aumentando la capacità di risoluzione dei problemi.
Ripensa il tuo business con l'AI e l'automazione IBM, rendendo più proattivi i sistemi IT, più efficienti i processi e più produttive le persone.
IBM garantisce la trasformazione del business per i clienti aziendali grazie ai suoi servizi di consulenza sull'automazione.
IBM Cloud Pak for Business Automation è un set modulare di componenti software integrati per la gestione dell'esercizio dell'automazione.
Scopri soluzioni di automazione dei processi aziendali che forniscono rapidamente automazioni intelligenti con strumenti a uso limitato di codice.