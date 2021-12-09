La gestione delle decisioni può essere utilizzata per qualsiasi punto decisionale in un processo digitale che può essere definito con business rules e quantificato con una dichiarazione condizionale. Le aziende utilizzano la gestione delle decisioni per un'ampia gamma di processi, tra cui:

Creazione di esperienze personalizzate per i clienti

I clienti si aspettano sempre più esperienze digitali che soddisfino le loro esigenze e preferenze. Utilizzando i dati dei clienti, inclusi i dati proprietari e comportamentali e i dati dei consumatori di terze parti, le aziende di tutte le dimensioni e budget personalizzano tutti gli aspetti dell'interazione quasi in tempo reale. Man mano che le organizzazioni raccolgono più dati sul cliente, possono migliorare l'esperienza del cliente per allinearla più da vicino alle sue esigenze, anche dopo che l'interazione è già iniziata.

Supponiamo che un cliente abituale visiti il sito web di un'azienda. Sulla base della cronologia degli acquisti passati del cliente, l'azienda sa che l'individuo è una donna a cui piace campeggiare. Quindi, l'azienda personalizza la foto del banner e le promozioni del sito web per concentrarsi sull'attrezzatura da campeggio. Tuttavia, durante questa visita, il cliente osserva l'attrezzatura da sci. Invece di inviare un e-mail di follow-up incentrata sull'attrezzatura simile a una visita precedente, il software di automazione personalizza la messaggistica con un link a un post sul blog sulla selezione dell'attrezzatura giusta e sulle vendite di guanti da sci.

Ottimizzazione della supply chain

Affinché una supply chain funzioni in modo efficiente ed efficace, è necessario prendere più decisioni durante l'intero processo, spesso sulla base della modifica dei dati. Inoltre, la trasparenza del processo e i frequenti aggiornamenti dello stato sono spesso richiesti da (e per) gli stakeholder. La gestione delle decisioni consente alle organizzazioni di utilizzare analytics per ottimizzare il supply chain dall'inizio alla fine.

Ad esempio, le organizzazioni possono impostare la gestione delle decisioni per gestire il processo di ordinazione quando un articolo deve essere rifornito. L'analytics predittiva raccoglie gli insight da più fonti di dati per determinare quale fornitore approvato ha la quantità necessaria in magazzino e ha il più alto indice di soddisfazione. L'organizzazione può quindi utilizzare l'analytics avanzata per ottimizzare le opzioni di spedizione in base a business rules che danno priorità a velocità e costi come fattori per la selezione del fornitore e dell'opzione di spedizione appropriati. Quindi, l'azienda può automatizzare il processo per garantire un'esperienza senza interruzioni dall'inserimento degli ordini alla consegna.

Mantenimento della conformità

Le organizzazioni che operano in settori altamente regolamentati utilizzano la gestione delle decisioni per monitorare le operazioni che richiedono un elevato grado di conformità. Il settore sanitario è un buon esempio. Poiché il software di automazione utilizza AI e analytics per analizzare le cartelle cliniche dei pazienti, può determinare chi non ha firmato i documenti necessari relativi alla politica HIPAA e contrassegnare la cartella clinica del paziente. L'automazione aziendale include quindi un nuovo modulo HIPAA che i pazienti devono firmare durante la procedura di check-in al prossimo appuntamento.

Revisione delle candidature di impiego

Lo screening manuale delle candidature richiede molto tempo e favorisce i pregiudizi umani nel processo. Stabilendo business rules in base ai requisiti di posizione, come il numero di anni di esperienza e le competenze richieste, un dipartimento delle risorse utilizza la gestione delle decisioni per automatizzare lo screening iniziale delle applicazioni. Utilizzando l'automazione, il software HR può cercare parole chiave su un curriculum in base a regole per valutare se quel candidato sarebbe adatto a una posizione specifica. Il software di automazione analizza le applicazioni e invia quelle che soddisfano tali requisiti al responsabile delle assunzioni appropriato per la recensione.