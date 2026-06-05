Un sistema di gestione energetica per edifici (BEMS) è una piattaforma tecnologica che monitora e ottimizza le prestazioni energetiche e aiuta a ridurre il consumo energetico.
Attraverso l'uso combinato di sensori, contatori intelligenti e automazione, la rete BEMS di un'azienda genera risparmi energetici e benefici aggiuntivi. Il BEMS è un sistema computerizzato che monitora e controlla l'attrezzatura meccanica ed elettrica di un edificio, come HVAC, illuminazione, energia, sistemi antincendio e sicurezza.
In particolare, un BEMS svolge le seguenti funzioni principali:
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Con l'implementazione di un sistema di gestione energetica dell'edificio (BEMS), sensori e misuratori in tutto l'edificio inviano dati a una piattaforma software centrale. I responsabili della struttura possono impostare regole, orari e soglie: il sistema gestirà quindi l'attrezzatura in modo automatico o avviserà il personale quando qualcosa non rientra nei parametri normali.
Analizzando più nel dettaglio, un BEMS svolge il suo lavoro attraverso quattro fasi:
Questi passaggi avvengono in modo silenzioso e automatico. All'improvviso, l'ufficio che riceveva un po' di spifferi ora è più caldo di uno o due gradi e nessun dipendente ha dovuto alzare un dito per regolare il termostato.
Ma come comunicano tra loro questi vari sistemi di attrezzature, tutte realizzate da produttori diversi? È qui che entra in gioco BACnet (rete di automazione e controllo degli edifici). BACnet è uno standard globale di comunicazione dati per l'automazione degli edifici e le reti di controllo. Serve come protocollo a linguaggio comune nella funzionalità BEMS, permettendo a diversi marchi e tipi di macchinari di "comunicare" tra loro.
I vantaggi che un'azienda può ottenere utilizzando un BEMS possono essere piuttosto redditizi in termini di denaro, conformità governativa e prestigio aggiuntivo dell'azienda:
Sebbene ci sia molto da guadagnare per le aziende che adottano BEMS, il processo comporta anche investimenti consistenti e più di qualche ostacolo da superare:
Un BEMS inizia con l'incorporazione di un sistema di gestione degli edifici (BMS), che utilizza un sistema di controllo computerizzato per tracciare le attrezzature elettriche, meccaniche e di sicurezza degli edifici commerciali. Tutte queste funzioni monitorate, come HVAC, illuminazione e dispositivi di sicurezza, alimentano un dashboard, dove gli utenti possono seguirle tutte in un solo sguardo. L'uso di sistemi di controllo favorisce una riduzione del consumo energetico, mentre i dashboard aiutano ad aumentare l'efficienza operativa.
Anche se il BMS è in grado di fare molte cose in modo meccanico, ha dei limiti. Ad esempio, il BMS non è propriamente progettato per il pensiero di livello superiore. Per questo serve un BEMS, che raccoglie tutte le informazioni raccolte e applica algoritmi complessi per analizzare i dati delle utility e dei sensori ed estrapolare modi per ridurre i costi energetici.
Un BEMS utilizza anche la potenza del software di gestione energetica (EMS), che mantiene un controllo costante del consumo energetico tramite il monitoraggio in tempo reale delle attività ad alta intensità energetica. Un EMS supporta il benchmarking delle prestazioni della struttura e l'istituzione di standard di prestazione di base. Semplifica inoltre il monitoraggio per la reportistica ambientale, sociale e di governance (ESG ).
In questo modo, i sistemi di gestione energetica aziendale svolgono una funzione di controllo. Attraverso l'automazione e il monitoraggio costante delle fonti di energia, sono pronti ad avvisare i responsabili delle strutture quando un BEMS inizia a rilevare comportamenti anomali all'interno dei modelli di consumo energetico. Attraverso l'applicazione della diagnostica ai dati energetici, il BEMS può individuare inefficienze ed eliminare l'energia sprecata. Dal punto di vista operativo, l'uso di dati in tempo reale aiuta a favorire decisioni più informate.
L'edificio per uffici statunitense medio consuma circa 22,5 kWh di energia ogni anno. Ecco i vari modi in cui un tipico edificio per uffici utilizza l'energia, che possono essere suddivisi in cinque operazioni generali dell'edificio:
Le aziende e gli stakeholder lungimiranti che vogliono ridurre la propria impronta ed elevare i loro sforzi di conservazione dell'energia al livello successivo stanno attualmente sfruttando le opportunità offerte dalle energie rinnovabili.
Molte aziende ottimizzano queste opportunità progettando e costruendo edifici intelligenti che utilizzano al meglio i principi di sostenibilità. Nel frattempo, gli uffici esistenti possono essere ristrutturati con sistemi di raccolta di energia rinnovabile, come i pannelli solari. L'energia prodotta da quei pannelli può essere convogliata in modo efficiente verso lo storage, che può essere richiamata e utilizzata in periodi successivi per sostituire costose ore di rete.
Le aziende desiderose di imparare come usare l'energia ora e come affrontare l'uso dell'energia in modo più strategico in futuro dispongono di strumenti proprio per questo scopo. Uno di questi strumenti si chiama Constellation Business Utility Estimation Guide, mentre un altro, Energy Elephant Energy Budgeting Resource, aiuta le aziende a migliorare le prestazioni degli edifici, a definire obiettivi di sostenibilità raggiungibili e a stabilire sistemi che mostrino una scalabilità ottimale man mano che la loro attività si sviluppa e prospera.
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