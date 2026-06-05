Con l'implementazione di un sistema di gestione energetica dell'edificio (BEMS), sensori e misuratori in tutto l'edificio inviano dati a una piattaforma software centrale. I responsabili della struttura possono impostare regole, orari e soglie: il sistema gestirà quindi l'attrezzatura in modo automatico o avviserà il personale quando qualcosa non rientra nei parametri normali.

Analizzando più nel dettaglio, un BEMS svolge il suo lavoro attraverso quattro fasi:

Raccolta dati: innanzitutto, un BEMS raccoglie informazioni da sensori, contatori intelligenti (che forniscono dati sull'uso totale delle utility ai fornitori di servizi) e subcontatori (che misurano informazioni specifiche per i reparti all'interno di quell'edificio). Questi dati coprono una serie di misurazioni, come l'energia elettrica, la temperatura, l'umidità e i livelli di anidride carbonica. Analisi delle tendenze: il software di gestione energetica esamina poi i dati raccolti tramite monitoraggio in tempo reale e verifica come l'utilizzo si confronta con i dati storici e i parametri di riferimento per le prestazioni di picco. Processo decisionale: successivamente, vari algoritmi si mettono al lavoro, studiando le esigenze operative dell'edificio e utilizzando l'AI per calcolare un modo efficiente dal punto di vista energetico per far sì che i vari sottosistemi dell'edificio (come HVAC e illuminazione) continuino a funzionare come desiderato senza creare sprechi di energia. Azione: infine, il BEMS adotta azioni correttive basate sull'analisi dei dati rilevanti in arrivo e sulla migliore linea d'azione prescritta dagli algoritmi.

Questi passaggi avvengono in modo silenzioso e automatico. All'improvviso, l'ufficio che riceveva un po' di spifferi ora è più caldo di uno o due gradi e nessun dipendente ha dovuto alzare un dito per regolare il termostato.

Ma come comunicano tra loro questi vari sistemi di attrezzature, tutte realizzate da produttori diversi? È qui che entra in gioco BACnet (rete di automazione e controllo degli edifici). BACnet è uno standard globale di comunicazione dati per l'automazione degli edifici e le reti di controllo. Serve come protocollo a linguaggio comune nella funzionalità BEMS, permettendo a diversi marchi e tipi di macchinari di "comunicare" tra loro.