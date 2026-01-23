Che cos'è il commerce basato sugli agenti?

Il commerce basato sugli agenti fa parte della prossima fase di integrazione dell'AI generativa (gen AI) nel commercio. Uno studio del 2026 dell'IBM Institute for Business Value ha rilevato che il 45% dei consumatori utilizza già l'AI per parte del percorso di acquisto.

L'uso spazia dall'interpretazione delle recensioni alla ricerca di offerte, il che indica che le abitudini dei consumatori stanno cambiando verso decisioni d'acquisto basate sull'AI. Altre ricerche suggeriscono che il commerce basato sugli agenti potrebbe generare tra i 3 e i 5 trilioni di dollari a livello globale entro il 2030.1

L'attuale ondata è stata plasmata dai progressi nella gen AI e negli ecosistemi di strumenti, dai modelli OpenAI utilizzati all'interno degli assistenti alle integrazioni retail che toccano sempre più spesso i marketplace come Amazon.

Le precedenti generazioni di retail AI, come i motori di raccomandazione o i chatbot, erano reattive e richiedevano un intervento umano graduale. Gli agenti AI agentici moderni si differenziano in tre modi:

Autonomia : possono agire senza input costanti da parte dell'utente, seguendo framework e guardrail predefiniti.

: possono agire senza input costanti da parte dell'utente, seguendo framework e guardrail predefiniti. Ragionamento : adattano le raccomandazioni e le azioni in base alle condizioni in evoluzione, come le variazioni di prezzo o l'esaurimento delle scorte.

: adattano le raccomandazioni e le azioni in base alle condizioni in evoluzione, come le variazioni di prezzo o l'esaurimento delle scorte. Interoperabilità: si integrano in molte piattaforme di AI e workflow attraverso API aperte e connettori open source, consentendo l'automazione su più sistemi.

Mentre la prima commerce AI era limitata a rispondere a domande e a fare suggerimenti statici di prodotti, gli agenti di oggi possono operare come assistenti di shopping, agenti di shopping o agenti di commercio. Possono essere incorporati in applicazioni come ChatGPT, Gemini o Perplexity. Attraverso l'interazione in linguaggio naturale, abbinano l'intento di query ai dati strutturati dei prodotti e gestiscono pagamenti e altre attività su piattaforme di e-commerce e sistemi retail.

Questi agenti dello shopping non si limitano a consigliare un paio di scarpe; navigano nelle piattaforme di e-commerce, confrontano il prezzo tra più rivenditori, applicano coupon e completano gli acquisti utilizzando metodi di pagamento agentici pre-autorizzati.

Man mano che il commerce basato sugli agenti continua a evolversi, lo faranno anche i comportamenti e le aspettative dei consumatori. Oggi, i clienti sono abituati a recarsi su un sito o piattaforma specifica per cercare prodotti o servizi specifici. Ma il commerce basato sugli agenti sfuma questi confini e rende accessibili all'acquisto quegli stessi prodotti e servizi tramite altri mezzi.

Ad esempio, un consumatore potrebbe aver bisogno di riordinare un articolo per la casa, prenotare un hotel o rinnovare un abbonamento. In un modello tradizionale, per completare queste attività, gli utenti visitano uno o più siti web. Con il commerce basato sugli agenti, possono invece chiedere aiuto a un agente AI. L'agente completa la transazione tramite un'interfaccia conversazionale o un servizio connesso. L'utente non deve visitare il sito web o l'app del rivenditore.

L'adozione sta accelerando sia per le imprese che per i consumatori. Molte startup ora offrono componenti implementabili per l'orchestrazione, la valutazione e la governance degli agenti che sono spesso costruiti su framework open source per facilitarne l'uso.