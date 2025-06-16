Incontra Simular, la startup che vuole costruire computer autonomi

I computer possono diventare autonomi? Questa è la scommessa di Simular, una startup che crea agenti AI in grado di utilizzare i computer come fanno gli esseri umani. IBM Think ha discusso di computer basati su agenti con il CEO e cofondatore di Simular, Ang Li, che ha lavorato per Google DeepMind e la guida autonoma di Baidu.

Secondo Li, quando interagiamo con un computer, gli esseri umani passano molto tempo a fare spostamenti inutili. Per esempio, secondo uno studio condotto con il suo team, l'utente medio trascorre fino a cinque ore al giorno solo muovendo il mouse.

"La tastiera e il mouse non sono naturali", ha detto in un'intervista a IBM Think. "La nostra generazione è ci è abituata, ma la precedente non lo era, e forse non lo sarà nemmeno quella futura." Invece, ha detto Li, dovremmo esaminare da vicino come operano gli umani per capire come si evolve l'AI. "La tecnologia cerca di creare qualcosa che sia facile da comunicare, come la voce, e cerca di far sì che questa macchina si comporti come gli esseri umani, così che possiamo interagire in modo più naturale."