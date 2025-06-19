L'hackathon di IBM e Microsoft dimostra che le aziende possono costruire sistemi di agentic AI per un impatto immediato

Questo articolo è stato scritto con il contributo di Narayanan Alampallam, Director, Global Partner Development, Microsoft, e Srinivasan Venkatarajan, Director, Global Partner Business (Data & AI), Microsoft.

I casi d'uso dell'agentic AI possono essere trasformati in soluzioni reali? Più di 900 partecipanti pensano di sì.

IBM Consulting e Microsoft hanno organizzato il loro terzo hackathon annuale con la partecipazione sia di clienti che di team IBM la scorsa primavera. Il focus di quest'anno: l'agentic AI. Con l'esperienza di IBM Consulting e Microsoft, l'hackathon ha offerto alle organizzazioni l'opportunità di costruire un caso d'uso specifico, sperimentare e sviluppare una soluzione basata su un'AI davvero innovativa, pronta a offrire valore aziendale.

In tutti i settori, è chiaro che molti leader aziendali hanno rivolto la loro attenzione (e i loro investimenti) agli agenti AI. Lo studio globale di quest'anno dell'IBM Institute for Business Value CEO ha rivelato che il 61% dei CEO afferma di adottare attivamente gli agenti AI oggi e di prepararsi a implementarli su larga scala. Tuttavia, le organizzazioni faticano a sviluppare i talenti, a dare priorità ai casi d'uso e a testare le funzionalità e la governance.

Riconoscendo queste sfide, IBM Consulting e Microsoft hanno progettato l'hackathon per fornire ai partecipanti le tecnologie, le competenze, un ambiente di sperimentazione strutturato e un supporto pratico necessario per superare queste barriere nello sviluppo e nell'implementazione.