L'hackathon di IBM e Microsoft dimostra che le aziende possono costruire sistemi di agentic AI per un impatto immediato

Questo articolo è stato scritto con il contributo di Narayanan Alampallam, Director, Global Partner Development, Microsoft, e Srinivasan Venkatarajan, Director, Global Partner Business (Data & AI), Microsoft.
I casi d'uso dell'agentic AI possono essere trasformati in soluzioni reali? Più di 900 partecipanti pensano di sì.
IBM Consulting e Microsoft hanno organizzato il loro terzo hackathon annuale con la partecipazione sia di clienti che di team IBM la scorsa primavera. Il focus di quest'anno: l'agentic AI. Con l'esperienza di IBM Consulting e Microsoft, l'hackathon ha offerto alle organizzazioni l'opportunità di costruire un caso d'uso specifico, sperimentare e sviluppare una soluzione basata su un'AI davvero innovativa, pronta a offrire valore aziendale.
In tutti i settori, è chiaro che molti leader aziendali hanno rivolto la loro attenzione (e i loro investimenti) agli agenti AI. Lo studio globale di quest'anno dell'IBM Institute for Business Value CEO ha rivelato che il 61% dei CEO afferma di adottare attivamente gli agenti AI oggi e di prepararsi a implementarli su larga scala. Tuttavia, le organizzazioni faticano a sviluppare i talenti, a dare priorità ai casi d'uso e a testare le funzionalità e la governance.
Riconoscendo queste sfide, IBM Consulting e Microsoft hanno progettato l'hackathon per fornire ai partecipanti le tecnologie, le competenze, un ambiente di sperimentazione strutturato e un supporto pratico necessario per superare queste barriere nello sviluppo e nell'implementazione.
"Era importante per il nostro reparto utilizzare l'hackathon, e l'esperienza di IBM Consulting e Microsoft, per esplorare come l'AI e l'automazione potessero aumentare l'efficienza del nostro personale mobile", ha detto John Harrison, Direttore IT del Dipartimento degli Affari Comunitari dello Stato del New Jersey, che ha sviluppato una delle soluzioni vincenti, "Checkmate."
In collaborazione con IBM, il cliente ha creato Checkmate per indirizzo la sfida dell'inserimento dati tradizionale per il personale mobile del Dipartimento degli Affari Comunitari dello Stato del New Jersey, come gli ispettori di controllo del codice che promuovono la sicurezza pubblica. La soluzione ha utilizzato una serie di agenti AI costruiti con Microsoft Azure AI e integrati con Microsoft Dynamics 365 (D365) e Power Automate.
Checkmate ha mostrato come gli utenti possono acquisire e condividere i risultati in tempo reale in modo più efficiente, garantendo al contempo azioni di follow-up tempestive. La soluzione consente un'interazione conversazionale tra ispettori di sicurezza pubblica e AI generativa utilizzando funzionalità di Speech to Text. Durante queste interazioni, Checkmate raccoglierà l'input degli ispettori e lo analizzerà confrontandolo con il testo del codice e altri elementi di dati per consigliare citazioni o altre azioni da intraprendere. Una volta completata l'ispezione, gli elementi di AI agenti, come l'intento e il riconoscimento contestuale, creeranno il record di ispezione in D365 per l'ispettore.
Nel complesso, Checkmate mira a migliorare l'efficienza dei dipendenti sul campo, supportare una migliore conformità in tutto il dipartimento riducendo gli errori umani, rendere il processo di ispezione più efficiente e, in sintesi, promuovere la sicurezza pubblica. "La soluzione basata sull'AI non solo si integrerà in tutto il nostro stack per migliorare i nostri processi aziendali quotidiani, ma supporterà anche una migliore conformità, riduce gli errori manuali e permetterà al nostro team di lavorare in modo più intelligente e di agire più rapidamente sui risultati ricevuti," ha detto Harrison.
Un altro progetto vincitore è arrivato dal Dipartimento della Sicurezza dei Minori dello Stato dell'Arizona (DCS) e si è concentrato sulla creazione di una soluzione di agentic AI per trasformare i servizi di tutela dell'infanzia e rispondere meglio ai bisogni delle famiglie che servono. Utilizzando lo stack AI di Microsoft, la soluzione del team mira a migliorare i processi di identificazione, tracciamento e invio dei servizi del dipartimento per aumentare l'accuratezza dei report e contribuire a garantire registrazioni di servizio affidabili. Segnalazioni affidabili e registri di servizio sono fondamentali per supportare le decisioni degli assistenti sociali e aiutare il dipartimento a ottenere e massimizzare i finanziamenti fondamentali basati su un monitoraggio accurato dei servizi basati sulla comunità.
"Il team di IBM Consulting ci ha aiutato a implementare soluzioni chiave di AI generativa di Microsoft che hanno migliorato significativamente l'efficienza degli assistenti sociali, permettendo loro di concentrarsi su ciò che conta davvero: aiutare le famiglie”, ha dichiarato Frank Sweeney, Chief Information Officer, Dipartimento dei Servizi per l'Infanzia dello Stato dell'Arizona.
L'hackathon di quest'anno ha accolto più di 900 partecipanti, un record rispetto agli anni precedenti, con 225 team che hanno rappresentato clienti provenienti da 25 diversi paesi, tra cui beni confezionati, retail e moda, sanità, ospitalità, industria e manifattura, oltre a governi statali e locali. Al termine dell'evento di otto settimane, più di 200 soluzioni prototipo sono state inviate per la valutazione da un panel di esperti IBM e Microsoft.
"L'IBM–Microsoft Agentic AI Hackathon mostra come l'agentic AI, unita a una profonda collaborazione nei settori e al potente Microsoft Azure AI Foundry, permetta una sperimentazione rapida, una dimostrazione di valore, aprendo al contempo la strada a soluzioni Scalabili che rispondono alle esigenze reali del business", ha dichiarato Piyush Mangalick, Vicepresidente e Head of CoreAI Applied Engineering di Microsoft.
Oltre ai clienti, team globali di dipendenti IBM hanno partecipato anche all'hackathon di quest'anno per sviluppare soluzioni uniche di agentic AI. I team vincitori di IBM hanno utilizzato gli strumenti e i servizi di agentic AI di Microsoft per costruire soluzioni che rispondevano alle esigenze aziendali come la trasformazione delle operazioni bancarie, l'ottimizzazione della produzione e pianificazione della supply chain e la creazione di un consulente digitale intelligente per le esperienze di acquisto dei consumatori, con ogni soluzione potenzialmente adatta a essere riportata come un asset ripetibile per i clienti.
"La conoscenza collettiva e la crescita degli asset che abbiamo osservato e sfruttato sono enormi," ha scritto Sumeet Parashar, Associate Partner e Leader delle Offerte di Integrazione AI per IBM Consulting, in un post su LinkedIn. I partecipanti "hanno testato i limiti della tecnologia, creando modelli e asset di codice per casi d'uso, governance dell'AI e ogni aspetto dell'adozione dell'AI."
La pratica Microsoft di IBM Consulting si basa su una partnership pluriennale volta a offrire risultati aziendali per clienti che affrontano complesse Trasformazioni in AI, cloud e sicurezza. IBM conta più di 33.000 professionisti certificati Microsoft, che sono integrati dalle funzionalità di IBM Consulting Advantage, la nostra piattaforma di distribuzione basata sull'AI, per offrire un valore migliore e più rapido ai clienti.
Unisciti ai team di IBM Consulting e Microsoft, nonché al vincitore di un hackathon di agentic AI, per discutere dei loro casi d'uso, dei processi di sviluppo e della soluzione risultante. Guarda on demand.
Per saperne di più su come IBM Consulting e Microsoft collaborano, visita: www.ibm.com/it-it/consulting/microsoft.
