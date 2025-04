La trasformazione si basa sulla collaborazione

Uno dei punti più interessanti discussi durante la conversazione con Bill-Peter è stata l'idea che la trasformazione della tecnologia stessa sia la parte semplice. È il cambiamento del comportamento dell'azienda quella più impegnativa.

"Penso che un'azienda come Red Hat o IBM non funzionerebbe se tutti non avessero fondamentalmente buone intenzioni, ma non riusciamo a cambiare le modalità d'azione" ha confessato Bill-Peter.

Molti collaboratori in un'azienda sono abituati a lavorare e agire in un modo ben preciso e una trasformazione sconvolge processi consolidati. Questo è uno dei maggiori problemi nel realizzare la trasformazione: l'esitazione a cambiare l'ordine delle operazioni.

Ma questo è il compito che il leader della trasformazione deve affrontare, aggiunge. Cambiare i processi, non solo la tecnologia. La vera domanda è: come fare a trasformare il business?

Chris Aniszczyk, CTO di Cloud Native Computing Foundation (CNCF) ha discusso con Funai del suo ruolo e dell'evoluzione di un'azienda open source. Uno dei miti che sfata è che il software open source venga scritto da un nerd nella cantina dei genitori. Non è più così: il software viene effettivamente prodotto da dipendenti di successo.

"Ormai non esistono più dilettanti in uno scantinato che armeggiano da qualche parte: in realtà oggi tutto avviene all'interno del tessuto aziendale e dello sviluppo del prodotto", ha detto Aniszczyk.