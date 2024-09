Un'adozione intenzionale del cloud ibrido consente una trasformazione di successo e un'innovazione continua. Tenendo a mente questo obiettivo, il Chief Information Officer (CIO) di IBM ha avviato un'iniziativa per analizzare in modo completo i costi aziendali e l'ottimizzazione della spesa. L'iniziativa mirava a riallocare il budget IT per la trasformazione dell'ambiente hybrid cloud. In precedenza, quando il CIO riscontrava un problema di costi, prendeva decisioni dal punto di vista finanziario. Adottando un approccio uniforme, l'organizzazione rischiava di prendere decisioni aziendali senza disporre di un quadro più ampio.

L'organizzazione CIO si affidava a più fonti di dati e strumenti per avere una visibilità completa sull'allineamento delle risorse alle iniziative, agli obiettivi e ai risultati chiave. L'organizzazione estraeva i dati del libro mastro ed era in grado di effettuare i collegamenti con grande accuratezza, ma non aveva visibilità sulla visione complessiva di finanza, IT e business. Per prendere le decisioni giuste, il CIO aveva bisogno di informazioni e dettagli per investire in iniziative ad alta priorità, come la modernizzazione delle applicazioni, piuttosto che investire in asset inutilizzati e applicazioni meno importanti.

La sfida richiedeva una soluzione in grado di fornire insight sullo stack IT complessivo da 2,5 miliardi di dollari e aiutare a risolvere i seguenti problemi:

mancanza di allineamento tra gli obiettivi IT e aziendali

mancanza di trasparenza nella spesa IT per prendere decisioni efficaci

costo totale di proprietà (TCO) poco chiaro 1 per l'esecuzione di applicazioni e data center on-premise

espansione del cloud pubblico e aumento dei costi di trasformazione

ottimizzazione della spesa

1 Il TCO delle applicazioni comprende le licenze e le spese per il software, il costo della manodopera per lo sviluppo e il supporto, l'infrastruttura, il supporto della manodopera per l'infrastruttura e le spese di locazione del data center.