Le aziende di tutti i tipi sono sotto pressione per raggiungere una serie di obiettivi apparentemente non congrui: aumentare i ricavi, ridurre i costi e agire a una velocità sempre maggiore per soddisfare la domanda dei consumatori. Gli acquirenti, di fronte a una gamma infinita di opzioni, hanno migliaia di opportunità per prendere una decisione di acquisto, mentre i venditori interagiscono con sempre più partnership e tecnologie di terze parti.

Il ritmo degli affari è aumentato fino a svolgersi quasi in tempo reale. Due terzi dei consumatori oggi affermano che la velocità di risposta di un'azienda è importante quanto il prezzo dell'offerta. Per la generazione Y, nota anche come millennial, e la generazione Z, le risposte rapide dei marchi generano un sentimento di "rispetto", che si converte in fidelizzazione dei clienti (e vendite online) a lungo termine. E queste dinamiche hanno un impatto anche sull'ambiente B2B, poiché una nuova generazione di clienti non ricorda un mondo disconnesso.

Abbracciare questi paradigmi e fare i conti con il futuro dell'e-commerce, più noto oggi come digital commerce, richiede che i leader aziendali lavorino con una vasta gamma di nuove tecnologie. I principali CEO considerano sempre più l'AI uno strumento competitivo fondamentale. E, se combinata con altre innovazioni tecnologiche come la realtà aumentata e la realtà virtuale, l'IoT, le transazioni passive e il commercio vocale, l'AI crea nuovi modi di comunicare con i consumatori.

Vediamo questa trasformazione non solo come un'opportunità ma anche come un imperativo per rimanere competitivi in un landscape in rapida evoluzione. Per avere successo, le aziende devono sfruttare la potenza della tecnologia per stimolare la crescita dei ricavi, ridurre i costi, migliorare i tassi di conversione e aumentare la customer retention. Il tutto affermandosi come partner affidabili, pertinenti e convenienti per i propri clienti.

Questo è vero in tutti i tipi di implementazioni e in tutte le strutture aziendali. Questi pilastri sono fondamentali per i titolari di aziende B2B che utilizzano l'AI per rafforzare la sicurezza oppure ottimizzare la loro esperienza di commercio mobile, ad esempio. Sono altrettanto importanti quando una piattaforma di e-commerce B2C utilizza un algoritmo per offrire esperienze personalizzate e promuovere la crescita.