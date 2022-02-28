I 5 passaggi chiave della migrazione delle applicazioni

Man mano che applicazioni, architetture e processi aziendali diventano più complessi, comprendere come funzionano tutte queste parti in movimento è assolutamente critico. Questa serie di post sul blog riguarda la modernizzazione dell'applicazione, la migrazione cloud e come l'osservabilità può aiutare le organizzazioni a mantenere i propri prodotti in modo ottimale per i clienti. Nella Parte 1, abbiamo definito la modernizzazione delle applicazioni e spiegato come essa sia diventata la leva per l'esperienza utente. La Parte 2 ha discusso le opzioni di modernizzazione delle applicazioni e la pipeline CI/CD. Nella Parte 3, identifichiamo i passaggi chiave nel processo di migrazione delle applicazioni al cloud.

Cloud pubblico, cloud privato, hybrid cloud o multicloud, indipendentemente dal tipo di cloud utilizzato, la migrazione delle applicazioni sul cloud presenta numerose sfide. Nonostante ciò, il dado è tratto. Ricerca di Synergy Research Group ha rilevato che la spesa per le infrastrutture cloud ha superato la spesa on-premise per la prima volta nel 2020 e lo ha fatto di ampio margine.

La ricerca mostra inoltre che la spesa delle imprese per i servizi di infrastruttura cloud ha continuato a crescere aggressivamente nel 2020, crescendo del 35% fino a raggiungere quasi 130 miliardi di dollari. Nel frattempo, la spesa delle aziende per hardware e software dei data center è scesa del 6%, attestandosi al di sotto dei 90 miliardi di dollari.

Ciò significa che è ancora in corso una grande migrazione di applicazioni. Certamente, molte sono nuove applicazioni, ma molte altre potrebbero essere applicazioni esistenti che vengono rifattorizzate o reospitate. Tutte presentano delle sfide, ma le applicazioni più legate alle tecnologie tradizionali rappresentano la sfida più grande.