I 5 passaggi chiave della migrazione delle applicazioni

Man mano che applicazioni, architetture e processi aziendali diventano più complessi, comprendere come funzionano tutte queste parti in movimento è assolutamente critico. Questa serie di post sul blog riguarda la modernizzazione dell'applicazione, la migrazione cloud e come l'osservabilità può aiutare le organizzazioni a mantenere i propri prodotti in modo ottimale per i clienti. Nella Parte 1, abbiamo definito la modernizzazione delle applicazioni e spiegato come essa sia diventata la leva per l'esperienza utente. La Parte 2 ha discusso le opzioni di modernizzazione delle applicazioni e la pipeline CI/CD. Nella Parte 3, identifichiamo i passaggi chiave nel processo di migrazione delle applicazioni al cloud.
Cloud pubblico, cloud privato, hybrid cloud o multicloud, indipendentemente dal tipo di cloud utilizzato, la migrazione delle applicazioni sul cloud presenta numerose sfide. Nonostante ciò, il dado è tratto. Ricerca di Synergy Research Group ha rilevato che la spesa per le infrastrutture cloud ha superato la spesa on-premise per la prima volta nel 2020 e lo ha fatto di ampio margine.
La ricerca mostra inoltre che la spesa delle imprese per i servizi di infrastruttura cloud ha continuato a crescere aggressivamente nel 2020, crescendo del 35% fino a raggiungere quasi 130 miliardi di dollari. Nel frattempo, la spesa delle aziende per hardware e software dei data center è scesa del 6%, attestandosi al di sotto dei 90 miliardi di dollari.
Ciò significa che è ancora in corso una grande migrazione di applicazioni. Certamente, molte sono nuove applicazioni, ma molte altre potrebbero essere applicazioni esistenti che vengono rifattorizzate o reospitate. Tutte presentano delle sfide, ma le applicazioni più legate alle tecnologie tradizionali rappresentano la sfida più grande.
I cinque passaggi di migrazione definiti di seguito comprendono una lista di best practice per raggiungere migrazioni cloud di successo. La pianificazione è una parte critica per il successo delle migrazioni cloud e la mancata pianificazione potrebbe facilmente portare a un fallimento imprevisto.
L'elenco delle fasi di migrazione è il più rigoroso possibile, senza entrare nel merito di problemi specifici per ambienti diversi. Per completare correttamente la migrazione potrebbero essere necessari ulteriori passaggi. In primo luogo, l'elenco serve come framework su cui costruire la migrazione. In altre parole, è certo che i passaggi possono essere più numerosi, ma non dovrebbero essercene di meno.
La migrazione delle applicazioni è un processo complesso che richiede una pianificazione e un'esecuzione attente. Coinvolge una serie di attività, tra cui la valutazione dell'infrastruttura esistente, la selezione della strategia di migrazione più adatta, il test e la validazione delle applicazioni migrate e il monitoraggio delle prestazioni dopo la migrazione. Con l'approccio giusto, le organizzazioni possono migrare con successo le loro applicazioni su piattaforme moderne, con la possibilità di utilizzare le tecnologie più recenti e migliorare l'agilità aziendale.
Uno strumento che può aiutare nel processo di migrazione delle applicazioni è IBM® Instana. Instana offre una soluzione di Application Performance Management (APM) che consente alle organizzazioni di monitorare le prestazioni delle applicazioni in tempo reale. Con Instana, le aziende possono ottenere visibilità sullo stato di salute e le prestazioni delle loro applicazioni, identificare eventuali problemi che potrebbero sorgere durante la migrazione e assicurarsi che le applicazioni migrate continuino a funzionare al meglio dopo il completamento della migrazione. Utilizzando Instana come parte della propria strategia di migrazione delle applicazioni, le organizzazioni possono ridurre al minimo i rischi, diminuire i tempi di inattività e garantire una transizione fluida verso piattaforme moderne.
