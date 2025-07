Se sei una piccola impresa che intende scalare, il cloud pubblico è la soluzione ideale:

Convenienza in termini di costi: in passato, se volevi espandere la tua attività, dovevi investire in costosi server on-premise, hardware che potevano rimanere inattivi per la maggior parte dell'anno ma erodevano comunque il budget. Il cloud pubblico trasforma queste spese in conto capitale iniziali in spese operative. Paghi solo per quello che utilizzi, il che rende il flusso di cassa molto più intuitivo.

Scalabilità senza problemi: i workload irregolari e con picchi sono perfetti per il cloud pubblico. Pensa alle attività retail che si preparano per il Black Friday. Probabilmente avranno bisogno di una capacità di elaborazione e di storage 1000 volte maggiore rispetto, ad esempio, a metà marzo. Se gestisci un tuo data center, come lo progetti? Dovresti investire in un'infrastruttura in grado di gestire i picchi di domanda, anche se la maggior parte dell'anno raccoglie le briciole. Il cloud pubblico consente di scalare per i periodi di maggiore richiesta e di scalare quando la domanda diminuisce, senza sprecare risorse.

Sicurezza che supera la protezione fai-da-te: le minacce informatiche sono diventate implacabili e, se gestisci la tua infrastruttura IT, stare al passo con la sicurezza può sembrare come combattere un esercito con un bastoncino. I provider di cloud pubblico investono miliardi nella cybersecurity, offrendo una protezione ben oltre quella che la maggior parte delle PMI potrebbe ottenere da sola. Con la crescente sofisticazione degli attacchi informatici, affidarsi alle difese di un provider di cloud è spesso più sicuro che cercare di costruire la propria fortezza.

A prova di futuro con l'AI e i big data: il cloud si è evoluto attraverso varie fasi: dalle app basate sul web alle migrazioni aziendali, ai big data e ora all'AI. La formazione dei modelli AI richiede enormi capacità di calcolo e storage, rendendo il cloud pubblico l'unica opzione praticabile per la maggior parte delle aziende. Se desideri sfruttare le informazioni basate su AI, il cloud è la soluzione migliore.