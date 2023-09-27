Nella nostra serie di blog, abbiamo finora sfatato i seguenti miti sull'osservabilità:
Oggi approfondiremo un altro mito sull'osservabilità, ovvero la convinzione che sia applicabile esclusivamente a una parte specifica del tuo stack o dell'applicazione.
Questo malinteso nasce da un fraintendimento fondamentale del concetto centrale dell'osservabilità. Considerando l'osservabilità limitata a un livello, si trascura la sua natura olistica, che si estende a tutti i livelli dello stack e alle loro interconnessioni. Sfatando questo mito, vogliamo evidenziare la vera essenza dell'osservabilità quale pratica completa, in grado di fornire insight sulle funzionalità e sulle prestazioni di interi sistemi.
Nella moderna gestione del software e dei sistemi, l'osservabilità va oltre la focalizzazione su una sola parte dello stack. Comprende l'intero sistema, dal livello dell'applicazione al livello dell'infrastruttura e tutto il resto.
Il malinteso deriva probabilmente da una visione ristretta secondo cui solo il monitoraggio di un componente specifico, come il livello dell'applicazione, sia sufficiente per comprendere il comportamento del sistema. Tuttavia, questo approccio può trascurare le interazioni e le dipendenze complesse tra le diverse parti dello stack.
La vera osservabilità richiede l'osservazione e l'analisi dei dati provenienti da tutti i livelli del sistema, comprese le metriche delle applicazioni, le tracce e la telemetria dell'infrastruttura. Questo approccio completo consente ai team di scoprire insight sul funzionamento dell'intero sistema, identificare i colli di bottiglia nelle prestazioni, rilevare anomalie e, in ultima analisi, offrire un'esperienza più affidabile ed efficiente per gli utenti.
L'osservabilità è applicabile su varie piattaforme, inclusi dispositivi mobili e web, cloud e mainframe, perché comprende un'ampia gamma di tecnologie e ambienti.
Esplora i dettagli tecnici del funzionamento dell'osservabilità nei diversi stack e perché dovrebbe essere adottata universalmente:
Nel complesso, l'adozione dell'osservabilità consente universalmente alle organizzazioni di ottenere insight fruibili, migliorare le prestazioni del sistema e offrire esperienze migliori in diversi stack tecnologici e ambienti.
IBM Instana, la soluzione di osservabilità di IBM, è creata appositamente per il cloud-native ed è progettata per fornire automaticamente e continuamente dati altamente affidabili (ad esempio, granularità di un secondo e tracce end-to-end) nel contesto delle dipendenze logiche e fisiche tra mobile, web, applicazioni e infrastruttura.
Molti clienti sono riusciti a ottenere risultati tangibili utilizzando IBM Instana. Ad esempio, Conrad Electronic offre vendite globali e multicanale di oltre 450.000 componenti e dispositivi ed elabora milioni di aggiornamenti e richieste in tempo reale.
Tieni d'occhio i nostri prossimi ebook che offrono una raccolta scaricabile di insight sull'osservabilità che potrebbero influenzare in modo significativo la tua prossima decisione in merito al miglioramento o all'avvio dell'osservabilità.
