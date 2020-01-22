I 5 principali fattori di sicurezza da considerare quando si passa al cloud

Secondo il Report Cloud Security del 2019, il 93% dei professionisti della cybersecurity è estremamente o moderatamente preoccupato per la sicurezza cloud. Quasi il 30% ha dichiarato di aver vissuto un incidente legato al cloud pubblico negli ultimi 12 mesi. Le principali questioni di sicurezza sono la perdita di dati, la privacy dei dati, la conformità, l'esposizione accidentale delle credenziali e la sovranità dei dati.
Il livello di preoccupazione per la sicurezza del cloud non è sorprendente. Con sempre più applicazioni e dati che si spostano nel cloud, l'impatto di una violazione di sicurezza può essere devastante. Secondo il Report Cost of a Data Breach del 2019 del Ponemon Institute, il costo medio di una violazione dei dati è ora di 3,92 milioni di dollari.
La buona notizia, tuttavia, è che ci sono modi per mitigare l'impatto di una violazione, sia preventivamente che dopo che si è verificata. Tra queste, secondo Ponemon, la più importante è "l'uso estensivo della crittografia". Altri fattori chiave di mitigazione includono la prevenzione della perdita di dati, la condivisione di threat intelligence e la gestione della continuità aziendale.
Innanzitutto, devi riconoscere che ogni volta che usi il cloud pubblico, stai usando un modello a responsabilità condivisa, questo significa che sei responsabile della sicurezza da e verso il cloud e il provider di cloud è responsabile della sicurezza all'interno della sua infrastruttura cloud.
In secondo luogo, dovresti scegliere un provider di cloud che offra i più alti livelli di protezione ed esperienza, in particolare in aree che hanno un impatto significativo nella riduzione dei rischi, come crittografia, controllo degli accessi, monitoraggio e visibilità, insieme alla sovranità dei dati e ad altri requisiti di conformità.
In terzo luogo, dovresti utilizzare una piattaforma cloud strettamente integrata con il tuo ambiente on-premise virtualizzato, in particolare VMware. Con una stretta integrazione, puoi eseguire carichi di lavoro VMware nel cloud con un'elevata disponibilità di tempo di attività a livello di macchine virtuali (VM) mentre sfrutti innovazioni come cluster estesi per ridurre i rischi e migliorare la disponibilità di applicazioni mission-critical.
Con queste tre considerazioni in mente, ecco altri cinque importanti fattori di sicurezza da considerare nella scelta di un provider di cloud pubblico:
Forse è inevitabile che i leader aziendali e IT abbiano preoccupazioni sulla sicurezza cloud. L'idea di affidare i dati e le applicazioni mission-critical a un'altra azienda può intimidire.
La realtà odierna, però, è che si possono mitigare rischi e preoccupazioni scegliendo un provider di cloud focalizzato sulla leadership e fiducia nella sicurezza, offrendo protezioni di livello aziendale in aree chiave come crittografia, controllo, conformità, sovranità dei dati e continuità aziendale.
Scopri di più sulla leadership nella sicurezza di IBM e su come migrare in modo più sicuro i tuoi workload VMware mission-critical su IBM Cloud.
