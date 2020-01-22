I 5 principali fattori di sicurezza da considerare quando si passa al cloud

Secondo il Report Cloud Security del 2019, il 93% dei professionisti della cybersecurity è estremamente o moderatamente preoccupato per la sicurezza cloud. Quasi il 30% ha dichiarato di aver vissuto un incidente legato al cloud pubblico negli ultimi 12 mesi. Le principali questioni di sicurezza sono la perdita di dati, la privacy dei dati, la conformità, l'esposizione accidentale delle credenziali e la sovranità dei dati.

Il livello di preoccupazione per la sicurezza del cloud non è sorprendente. Con sempre più applicazioni e dati che si spostano nel cloud, l'impatto di una violazione di sicurezza può essere devastante. Secondo il Report Cost of a Data Breach del 2019 del Ponemon Institute, il costo medio di una violazione dei dati è ora di 3,92 milioni di dollari.

La buona notizia, tuttavia, è che ci sono modi per mitigare l'impatto di una violazione, sia preventivamente che dopo che si è verificata. Tra queste, secondo Ponemon, la più importante è "l'uso estensivo della crittografia". Altri fattori chiave di mitigazione includono la prevenzione della perdita di dati, la condivisione di threat intelligence e la gestione della continuità aziendale.