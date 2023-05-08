Il rischio associato all'adozione dell'AI nelle assicurazioni può essere suddiviso in due categories: tecnologico e d'uso.

Rischio tecnologico: riservatezza dei dati

Il principale rischio tecnologico riguarda la riservatezza dei dati. Lo sviluppo dell'AI ha permesso la raccolta, lo storage e l'elaborazione delle informazioni su scala senza precedenti, rendendo così estremamente facile identificare, analizzare e utilizzare dati personali a basso costo senza il consenso altrui. Il rischio di perdita di privacy derivante dall'interazione con le tecnologie AI è una delle principali fonti di preoccupazione e sfiducia dei consumatori.

L'avvento dell'AI generativa, in cui l'AI manipola i tuoi dati per creare nuovi contenuti, rappresenta un ulteriore rischio per la riservatezza dei dati aziendali. Ad esempio, fornire a un sistema di AI generativa come Chat GPT dati aziendali per produrre un riepilogo di ricerca aziendale riservata significherebbe che un'impronta di dati rimarrebbe indelebile sul server cloud esterno dell'AI e accessibile alle richieste dei concorrenti.

Rischio tecnologico: sicurezza

Gli algoritmi di AI sono i parametri che ottimizzano i dati di addestramento che danno all'AI la capacità di fornire insight. Se i parametri di un algoritmo dovessero trapelare, una terza parte potrebbe essere in grado di copiare il modello, causando una perdita economica e di proprietà intellettuale al proprietario del modello. Inoltre, se i parametri del modello algoritmico di AI possono essere illegalmente modificati da un attaccante informatico, ciò causerà il deterioramento delle prestazioni del modello AI e comporterà conseguenze indesiderate.

Rischio tecnologico: trasparenza

La caratteristica di black-box dei sistemi di AI, in particolare dell'AI generativa, rende il processo decisionale degli algoritmi di AI difficile da comprendere. Fondamentalmente, il settore assicurativo è un settore regolamentato finanziariamente in cui la trasparenza, la spiegabilità e la revisionibilità degli algoritmi sono di fondamentale importanza per il regolatore.

Rischio di utilizzo: inesattezza

Le prestazioni di un sistema AI dipendono fortemente dai dati da cui apprende. Se un sistema di AI viene addestrato su dati imprecisi, distorti o plagiati, fornirà risultati indesiderati anche se è tecnicamente ben progettato.

Rischio di utilizzo: abuso

Sebbene un sistema di AI possa operare correttamente nella sua analisi, decisione, coordinamento e altre attività, esiste comunque il rischio di abusi. Lo scopo d'uso dell'operatore, il metodo di utilizzo, l'intervallo di utilizzo e così via potrebbero essere alterati o deviati e destinati a causare effetti avversi. Un esempio è il riconoscimento facciale utilizzato per tracciare illegalmente gli spostamenti delle persone.

Rischio d'uso: eccessiva dipendenza

L'eccessiva dipendenza dall'AI si verifica quando gli utenti iniziano ad accettare le raccomandazioni errate dell'AI, commettendo errori di commissione. Gli utenti hanno difficoltà a determinare i livelli di fiducia appropriati perché mancano di consapevolezza di cosa può fare l'AI, di come si esegue o di come funziona. Un corollario di questo rischio è l'indebolimento dello sviluppo delle competenze dell'utente dell'AI. Ad esempio, un perito la cui capacità di gestire nuove situazioni, o di considerare molteplici prospettive, è deteriorata o limitata solo ai casi a cui l'AI ha accesso.