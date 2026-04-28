L'integrazione degli agenti AI è la nuova sfida e opportunità del middleware. Rendi operativa l'AI, con un middleware iPaaS.
Gli strumenti middleware legacy isolati possono rallentare la crescita del business quando non sono integrati. Le operazioni aziendali hanno sempre più bisogno che i dati fluiscano senza problemi attraverso il middleware di integrazione per le API, l'integrazione delle applicazioni, il B2B, i trasferimenti di file e gli eventi. Ora gli agenti AI aggiungono un nuovo livello di complessità e opportunità come un nuovo tipo di "middleware intelligente", che deve connettersi con il middleware esistente. Nell'era dell'AI, una Integration Platform as a Service (iPaaS) non è più un lusso, ma una necessità per ridurre la complessità e servire da base per la produttività aziendale.
Per le moderne soluzioni middleware è ora necessaria un'abilitazione completa di AI e agentic. Le organizzazioni scommettono sugli agenti AI per potenziare la crescita. I CEO stanno investendo in modo aggressivo, ma il 95% dei progetti pilota di AI si interrompe prima di arrivare alla fase della produzione¹.
Il middleware moderno deve supportare un'ampia gamma di modelli di connettività e integrazione in un'unica piattaforma. Questo permette all'organizzazione di centralizzare, standardizzare e ottimizzare il middleware per aumentare la produttività aziendale.
Le moderne soluzioni middleware devono promuovere la connettività e la produttività dell'integrazione. Le soluzioni dovrebbero includere assistenti no-code, low-code, pro-code e AI per semplificare e accelerare i progetti middleware.
La protezione del middleware end-to-end richiede politiche e controlli di sicurezza coerenti in tutti gli ambienti.
Le moderne infrastrutture middleware devono aiutare sia l'integrazione dei dati operativi che la movimentazione dei dati di grandi dimensioni. IBM® offre soluzioni per soddisfare le principali esigenze di middleware.
Combinare le tecnologie di integrazione middleware in un'unica piattaforma moltiplica la produttività in diversi modi:
Un unico livello middleware di integrazione ti aiuta anche a distribuire, gestire e integrare nuovi agenti AI in qualsiasi processo aziendale, fungendo da facilitatore della produttività degli agenti in tutta la tua organizzazione
Il volume dei dati continua ad accelerare. Spostare grandi quantità di dati nel posto giusto al momento giusto, in modo sicuro e conforme, rimane un'esigenza mission-critical costante per ogni organizzazione.
L'AI è la forma più recente di middleware. Sebbene l'AI sia molto promettente per migliorare la produttività aziendale in tutta l'organizzazione, deve essere integrata con la soluzione middleware esistente.
La proliferazione delle API rallenta la tua attività. Assumi il controllo del ciclo di vita delle tue API e sviluppa, gestisci, proteggi e condividi senza problemi tutti i tipi di API, ovunque si trovino. Le funzionalità gen AI automatizzano le attività manuali, facendo risparmiare tempo e garantendo la qualità.
Gestisci integrazioni complesse con facilità utilizzando l'integrazione delle applicazioni che collega tutte le tue applicazioni e orchestra workflow ibridi end-to-end, portando ordine all'integrazione. Integra le tue applicazioni. Automatizza il tuo lavoro.
Modernizza le tue interazioni B2B sfruttando l'AI per accelerare l'integrazione con qualsiasi partner commerciale, indipendentemente dal fatto che utilizzi sistemi nuovi, vecchi o complessi. Integra facilmente il tuo B2B con altri middleware per scambiare in modo affidabile documenti EDI come parte di qualsiasi processo aziendale.
Gestisci con facilità i file mission-critical, garantendo consegne puntuali e sicure in una piattaforma basata su cloud e crittografata, che si integra con gli altri middleware aziendali.
Scopri, proteggi e scala i tuoi eventi Kafka, senza caos. IBM® Event Endpoint Management offre un piano di controllo unificato per l'accesso, in e applicazione delle policy. Trova gli eventi di cui hai bisogno, ottieni credenziali istantanee e inizia a sviluppare: niente più ricerca di cluster Kafka o documenti di argomenti obsoleti.
La tecnologia proprietaria FASP accelera i movimenti dei dati fino a 100 volte e la crittografia integrata protegge i trasferimenti end-to-end.
Sanità: trasferimento dei dati dei pazienti conforme alla HIPAA
Produzione: la condivisione rapida di file di grandi dimensioni aumenta la produttività
Produzione video per media e intrattenimento con distribuzione globale
Energia: trasferisci dati di grandi dimensioni da e verso luoghi offshore e aerei
IT: replica e sincronizza repository di dati di qualsiasi dimensione a livello globale
Massimizza la produttività e trasferisci facilmente i dati tra le posizioni con l'automazione integrata
- Aumenta l'efficienza automatizzando e scalando i workflow dei big data
- Integra senza problemi con le app esistenti e i workflow utilizzando API e SDK
- Aumenta la tua attività utilizzando oltre 200 plug-in
I movimenti di dati richiedono il rispetto delle linee guida interne ed esterne dei settori, nonché la conformità alle normative del governo.
La piattaforma IBM® Consulting Advantage for Cloud Transformation con AI integrata ti aiuta ad accelerare il percorso verso l'hybrid cloud e a raggiungere gli obiettivi aziendali. Le nostre soluzioni di implementazione cloud migliorano l'efficienza, la sostenibilità e il time to market. Il nostro ambiente cloud flessibile supporta l'automazione delle attività IT, la modernizzazione delle applicazioni e lo sviluppo cloud-native. Con l'agentic AI, i team possono creare insieme, adattarsi in tempo reale e gestire applicazioni su più piattaforme.
1) Challapally, Aditya, Chris Pease, Ramesh Raskar e Pradyumna Chari. The GenAI Divide: State of AI in Business 2025. MIT NANDA, luglio 2025.