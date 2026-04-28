Soluzioni middleware

Gli strumenti middleware legacy isolati possono rallentare la crescita del business quando non sono integrati. Le operazioni aziendali hanno sempre più bisogno che i dati fluiscano senza problemi attraverso il middleware di integrazione per le API, l'integrazione delle applicazioni, il B2B, i trasferimenti di file e gli eventi. Ora gli agenti AI aggiungono un nuovo livello di complessità e opportunità come un nuovo tipo di "middleware intelligente", che deve connettersi con il middleware esistente. Nell'era dell'AI, una Integration Platform as a Service (iPaaS) non è più un lusso, ma una necessità per ridurre la complessità e servire da base per la produttività aziendale.