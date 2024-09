L'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) è un'organizzazione non governativa indipendente alla quale aderiscono 164 organismi di normazione nazionali. L'ISO definisce norme internazionali su base volontaria, fondate sul consenso e rilevanti per il mercato. L'obiettivo è controllare che i prodotti e i servizi siano sicuri, affidabili e di buona qualità.

Contatta un rappresentante IBM per richiedere la Dichiarazione di Applicabilità ISO 27001 (SOA) per IBM Aspera On Cloud.