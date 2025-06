Soluzioni e strumenti di associazione dei processi

Gli strumenti di associazione dei processi consentono di compiere il primo passo verso una qualsiasi strategia di automazione. Questi strumenti aiutano le persone non tecniche a lavorare tra i vari reparti per visualizzare una panoramica dei processi.

I processi inefficienti comportano sprechi in termini di tempo e denaro. Colli di bottiglia, complessità e mancanza di comprensione non permettono di migliorare i processi. La modellazione dei processi ti consente di ottenere una migliore visibilità delle operazioni di business in modo da poter creare efficienze su vasta scala. Qual è il livello di maturità della tua strategia di associazione dei processi?