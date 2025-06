Poiché IBM Sterling [Data Exchange] è in grado di gestire la complessità di diversi formati di dati, possiamo essere davvero sicuri che ciò che proponiamo al cliente sarà ciò che forniremo. Olly Cruickshank Director of Product Management and Development DHL international GmbH Quando il comportamento dei clienti cambia, la nostra tecnologia [IBM Sterling Order Management] deve adattarsi. Un'architettura flessibile ci permette di cambiare approccio e sapere dove investiamo il nostro tempo. Ope Bakare Vicepresidente e Chief Enterprise Architect Hudson Bay/Saks Fifth Avenue Leggi la storia di Hudson Bay La nostra mission è creare un'esperienza personale e con IBM abbiamo apportato cambiamenti significativi alla piattaforma: l'abbiamo resa più personalizzata, l'abbiamo localizzata in diverse lingue e l'abbiamo connessa a canali e mercati. Jim Cruickshank Vice President of Digital Development and Retail Technology Pandora Leggi il comunicato stampa di Pandora e IBM IBM ci offre la solida funzionalità di integrazione B2B di cui abbiamo bisogno per mantenere il flusso mensile di milioni di file senza intoppi e la scalabilità, la flessibilità e la disponibilità necessarie per continuare la nostra crescita internazionale. Ove Kolstad Technical Lead Manager per il trasferimento di file Reti