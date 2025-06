Software per il piano di marketing

Le preferenze dei clienti impegnative e in continuo cambiamento necessitano dei responsabili di marketing per interpretare gli enormi volumi di dati e rispondere in modo appropriato. Ma i sistemi di dati in silos forniscono solo un quadro parziale e ostacolano il processo decisionale.

È fondamentale poter modificare costantemente i piani di marketing in modo da garantire una strategia ottimizzata e mirata. Tuttavia, la maggior parte dei responsabili di marketing utilizza fogli di calcolo manuali e inflessibili, il che rende difficile eseguire le modifiche in modo rapido.

I team di marketing possono essere frammentati e scollegati dalle vendite. Questo può portare a una pianificazione in silos, a un mancato allineamento con gli obiettivi complessivi del marketing e a un'errata spesa sugli elementi non validi delle attività di marketing.