Infrastrutture idriche Report sulla sostenibilità generati in poche ore, non giorni. Immobiliare commerciale Prevede una riduzione del consumo energetico del 50%. Servizi integrati Ora puoi monitorare le emissioni di gas serra da oltre 300 siti in un'unica dashboard. Produzione industriale I dati ESG sono ora inseriti in un unico sistema, da team dislocati in tutto il mondo. Fondo di investimento immobiliare Dedica il 50% di tempo in meno alla divulgazione e alla creazione di report ESG. Gruppo multinazionale 15.685 tipi di dati acquisiti e tracciati per il reporting CSRD, migliaia di ore di lavoro risparmiate nella gestione dei dati di reporting.