Servizi cloud gestiti

IBM® Consulting offre soluzioni IT innovative e di alta qualità per soddisfare le esigenze aziendali dei nostri clienti, tra cui servizi di gestione dell'hybrid cloud in un ambiente multi-cloud con soluzioni tecnologiche che supportano gli obiettivi aziendali e accelerano il percorso del cloud e la scalabilità, sbloccando tutto il potenziale degli investimenti tecnologici.
Le sfide affrontate dalle aziende che adottano l’AI generativa possono essere superate con una strategia di hybrid cloud ben definita. Massimizza i risultati aziendali e scala l'AI con un approccio al cloud Hybrid by Design.
Servizi basati su AI per aiutarti a gestire tutti i tipi di cloud (privati, pubblici e ibridi). Con FinOps integrate per ottimizzare le risorse e la sicurezza del cloud.
Raggiungi i livelli desiderati di prestazioni e tempo di attività, controlla la proliferazione delle applicazioni e offri un'esperienza trasformativa alle app e agli utenti, on-premise o in un cloud pubblico.
Utilizza gen AI e ML per allineare i flussi di valore IT ai risultati aziendali. Gestisci l'IT in modo autonomo con soluzioni prescrittive che consentono al personale di concentrarsi sulla fornitura di un valore più elevato in tempo reale.
In qualità di partner di alto livello di AWS (Amazon Web Services) Cloud, Microsoft Azure, Google Cloud e IBM® Cloud, ti aiutiamo a migrare, creare e gestire tutte le tue applicazioni sulla piattaforma di tua scelta.
I nostri servizi di gestione offrono efficienze operative che riducono i costi e implementano processi aziendali intelligenti integrando i dati, l'AI e l'automazione avanzata.
La nostra piattaforma integrata di gestione multicloud offre una visualizzazione a pannello singolo, con miglioramenti on-demand alla visibilità end-to-end nell'ambiente hybrid cloud per un migliore controllo dei processi aziendali.
Inventa, crea, misura, replica e scala le soluzioni senza soluzione di continuità grazie al nostro framework end-to-end di design thinking, con pratiche agili e DevOps. Raggiungi lo speed-to-value e adotta tecnologie rivoluzionarie attraverso la partnership creata con il tuo team e un gruppo diversificato di esperti IBM in business, design e tecnologia.
L’utilizzo di una strategia di costruzione nativa per il cloud accelera l’innovazione a costi inferiori, aiuta a velocizzare il time-to-market e favorisce la crescita dei ricavi con piattaforme multicloud aperte, sicure e ibride.
La nostra metodologia di modernizzazione delle applicazioni, basata su tecnologia Red Hat, aiuta a eseguire la modernizzazione e la migrazione al cloud in modo ottimale garantendo sicurezza, convenienza e agilità.
Una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale, progettata specificamente per aiutare le aziende ad accelerare l'adozione del cloud con risultati coerenti e prevedibili in modo che possano navigare con certezza.
Collaboriamo con te per determinare la giusta strategia cloud, il modello operativo, la roadmap e le partnership con l’ecosistema, combinando le nostre approfondite competenze di settore con insight tecnologici in un ambiente multi-cloud.
Scopri come IBM e Red Hat possono aumentare la produttività e i livelli di servizio, migliorare i risultati aziendali e ottenere i risparmi sui costi che ti aspetti dal tuo provider di cloud service gestiti.
Apprendi le tecnologie DevOps cloud-native e le implementazioni cloud attraverso la nostra piattaforma di formazione pratica e indipendente per il cloud, sia pubblico che privato.
