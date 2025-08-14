Servizi cloud gestiti

Scopri in che modo i leader IT lungimiranti utilizzano l'AI e l'automazione per gestire autonomamente l'IT
Come aiutare l'IT a gestirsi in modo autonomo
Immagine di un ingegnere che lavora in un data center IT
Accelera i risultati aziendali con competenze di hybrid cloud e AI

IBM® Consulting offre soluzioni IT innovative e di alta qualità per soddisfare le esigenze aziendali dei nostri clienti, tra cui servizi di gestione dell'hybrid cloud in un ambiente multi-cloud con soluzioni tecnologiche che supportano gli obiettivi aziendali e accelerano il percorso del cloud e la scalabilità, sbloccando tutto il potenziale degli investimenti tecnologici. 

Le sfide affrontate dalle aziende che adottano l’AI generativa possono essere superate con una strategia di hybrid cloud ben definita. Massimizza i risultati aziendali e scala l'AI con un approccio al cloud Hybrid by Design.
Funzionalità Gestione dell'infrastruttura cloud

Servizi basati su AI per aiutarti a gestire tutti i tipi di cloud (privati, pubblici e ibridi). Con FinOps integrate per ottimizzare le risorse e la sicurezza del cloud. 

 Informazioni sui servizi di ingegneria della piattaforma Gestione delle applicazioni

Raggiungi i livelli desiderati di prestazioni e tempo di attività, controlla la proliferazione delle applicazioni e offri un'esperienza trasformativa alle app e agli utenti, on-premise o in un cloud pubblico.

 Ulteriori informazioni sui servizi di gestione delle applicazioni AIOps

Utilizza gen AI e ML per allineare i flussi di valore IT ai risultati aziendali. Gestisci l'IT in modo autonomo con soluzioni prescrittive che consentono al personale di concentrarsi sulla fornitura di un valore più elevato in tempo reale.

 Scopri di più su IBM® Consulting AIOps
Casi d'uso
Illustrazione di tre persone che guardano un grafico a barre derivante da diverse applicazioni
Promuovi una modernizzazione continua del cloud

In qualità di partner di alto livello di AWS (Amazon Web Services) Cloud, Microsoft Azure, Google Cloud e IBM® Cloud, ti aiutiamo a migrare, creare e gestire tutte le tue applicazioni sulla piattaforma di tua scelta.
Illustrazione di una persona che lavora su un laptop collegato a server, cloud e scudo di sicurezza
Riduci i costi operativi

I nostri servizi di gestione offrono efficienze operative che riducono i costi e implementano processi aziendali intelligenti integrando i dati, l'AI e l'automazione avanzata.
Illustrazione di vari lavoratori che esaminano i dati dal cloud
Migliora visibilità, sicurezza e resilienza

La nostra piattaforma integrata di gestione multicloud offre una visualizzazione a pannello singolo, con miglioramenti on-demand alla visibilità end-to-end nell'ambiente hybrid cloud per un migliore controllo dei processi aziendali.
Collabora alla creazione con IBM Garage ™
Donna e uomo collaborano al tavolo della sala conferenze

Inventa, crea, misura, replica e scala le soluzioni senza soluzione di continuità grazie al nostro framework end-to-end di design thinking, con pratiche agili e DevOps. Raggiungi lo speed-to-value e adotta tecnologie rivoluzionarie attraverso la partnership creata con il tuo team e un gruppo diversificato di esperti IBM in business, design e tecnologia.

Maggiori informazioni Parla con un esperto di IBM Garage
In condizioni difficili, il team di CLS e quello di IBM hanno lavorato a stretto contatto. L'impegno di entrambe le parti è stato eccezionale. Ritesh Gadhiya Head of Settlement Applications CLS Leggi la storia di CLS
Due ingegneri elettrici che indossano equipaggiamento protettivo personale mentre lavorano in cima a una turbina eolica
In che modo il cloud ibrido e la trasformazione digitale stanno rafforzando la resilienza in un settore pieno di rischi Leggi il report
La nave autonoma Mayflower vista dall'alto
Padronanza dell'hybrid cloud
Scopri le 5 sfide più comuni per ottenere valore nel percorso verso il cloud ibrido.
Donne d'affari che utilizzano un tablet per fare brainstorming in ufficio
Ottimizza la tua trasformazione digitale
La piattaforma IBM® Consulting Advantage for Cloud Transformation è appositamente progettata per aiutare le aziende ad accelerare l'adozione della piattaforma cloud con risultati e workload uniformi e prevedibili, che consentano loro di orientarsi con sicurezza.
Vista dall'alto di una parte di Hong Kong
L'alternativa del deep cloud
Come superare la tradizionale infrastruttura IT basata su cloud può aiutarti a raggiungere nuovi livelli di valore aziendale.
I nostri esperti Egle Menezes
Egle, Senior Partner e Global Custom Data Managed Services Leader, è riconosciuta per la sua leadership nelle aree della tecnologia, dei servizi di consulenza e dei progetti complessi.
Joseph Msays
Joseph, Global Managing Partner di IBM® Enterprise Cloud Applications Services, offre ai clienti e ai loro team IT servizi di supporto alle applicazioni, aiutandoli a gestirne l'intero ciclo di vita, sbloccandone il valore e reinventando l'impresa.
Luiggi Masello
Luiggi, Senior Partner e Global Leader nei Custom AMS and Data Managed Services di IBM, aiuta i clienti a realizzare trasformazioni del portfolio digitale, di applicazioni e cloud orientate ai risultati aziendali.
Soluzioni correlate Sviluppo di applicazioni cloud

L’utilizzo di una strategia di costruzione nativa per il cloud accelera l’innovazione a costi inferiori, aiuta a velocizzare il time-to-market e favorisce la crescita dei ricavi con piattaforme multicloud aperte, sicure e ibride.

 Approfondimenti Modernizzazione e migrazione delle applicazioni

La nostra metodologia di modernizzazione delle applicazioni, basata su tecnologia Red Hat, aiuta a eseguire la modernizzazione e la migrazione al cloud in modo ottimale garantendo sicurezza, convenienza e agilità.

 Approfondimenti IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation

Una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale, progettata specificamente per aiutare le aziende ad accelerare l'adozione del cloud con risultati coerenti e prevedibili in modo che possano navigare con certezza.

 Approfondimenti Strategia e architettura del cloud ibrido

Collaboriamo con te per determinare la giusta strategia cloud, il modello operativo, la roadmap e le partnership con l’ecosistema, combinando le nostre approfondite competenze di settore con insight tecnologici in un ambiente multi-cloud.

 Approfondimenti Soluzioni IBM Red Hat

Scopri come IBM e Red Hat possono aumentare la produttività e i livelli di servizio, migliorare i risultati aziendali e ottenere i risparmi sui costi che ti aspetti dal tuo provider di cloud service gestiti.

 Approfondimenti IBM Cloud Native Academy

Apprendi le tecnologie DevOps cloud-native e le implementazioni cloud attraverso la nostra piattaforma di formazione pratica e indipendente per il cloud, sia pubblico che privato.

 Scopri IBM Cloud Native Academy
