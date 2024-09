Dopo che i test approfonditi di integrazione hanno fornito al team un elevato livello di confidenza nella nuova applicazione, la fase successiva è stata quella di eseguire il sistema in parallelo con la piattaforma legacy. Entrambi i sistemi sono stati monitorati e analizzati rigorosamente per confermare che potessero produrre coerentemente gli stessi risultati per il mercato.

Questa fase parallela è stata progettata per consentire frequenti migrazioni di dati, in modo da reimpostare lo stato della nuova applicazione nel caso in cui il suo comportamento divergesse dal sistema esistente. Ma in pratica, nel corso dei sei mesi di esecuzione parallela, il team ha dovuto utilizzare questa funzionalità una sola volta, per risolvere un problema software.

"Il software si è stabilizzato molto rapidamente una volta avviata la fase di esecuzione parallela, con una qualità dei dati di CLS estremamente elevata, quindi abbiamo riscontrato che non c'era quasi bisogno di correzioni o migrazioni di dati", afferma Patrick Smith, Program Manager presso IBM. "In effetti, anche quando CLS ha registrato il maggior numero di transazioni giornaliere della sua storia, la nuova applicazione ha gestito quasi tre volte il normale carico di lavoro e i risultati sono stati quelli attesi. Eravamo molto contenti perché avevamo dimostrato che potevamo eseguire il cutover potenzialmente senza problemi, anche in presenza di un livello di transazioni molto elevato.

Verso la fine della fase di esecuzione parallela, l'attenzione ha iniziato a spostarsi sulla preparazione dell'evento finale di cutover. Il team ha eseguito più prove su scala reale, ciascuna delle quali è durata dalle 20 alle 30 ore, coinvolgendo molti suoi stakeholder. Ancora una volta, la necessità di lavorare efficacemente all'interno delle restrizioni imposte dalla pandemia globale non ha solo rappresentato una sfida, ma ha anche stimolato nuove idee che hanno migliorato i processi.

Ad esempio, anziché affidarsi a team consolidati per supervisionare ogni fase del processo di cutover, il team ha creato un modello molto più resiliente, con più risorse disponibili in più sedi per agire come backup nel caso in cui un singolo membro del team potesse avere problemi di connettività, di elaborazione o di altro genere durante le fasi critiche. Questo è un modello che CLS potrà utilizzare nelle future attività di cambiamento e trasformazione.