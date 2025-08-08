Rogge elogia la facilità d'uso di IntelliMagic Vision for z/OS: "Lo slice and dice è semplice e i report sono facili da modificare in modo interattivo. Ad esempio, scegliendo un altro tipo di grafico, aggiungendo un'altra metrica o visualizzando una metrica in un'altra unità. Se necessario, si può anche creare un nuovo report da zero, che è poi immediatamente disponibile, compreso lo storico. Anche lo scambio di informazioni tra colleghi è estremamente facile, perché si può semplicemente copiare l'URL di un report e inviarlo a un collega che vedrà esattamente la stessa cosa: molto comodo! I colleghi condividono i grafici tra loro ogni giorno".

Rogge è specializzato nelle prestazioni di z/OS. "Per me, i report sui consumi sono particolarmente interessanti. Sono raggruppati nel Workload Manager (WLM), quindi includono classi di report, job e attività avviate. Posso vedere velocemente quanta CPU e quante risorse zIIP consumano. Ciò che lo rende molto utile è la funzionalità di approfondimento. Ad esempio, se vedo un utilizzo elevato nella piattaforma Db2, ingrandisco le classi di report. All'interno della classe di report, è possibile vedere quale software, attività avviata o job stia causando il picco. Un'altra funzionalità chiave è la visualizzazione dettagliata dall'alto verso il basso per identificare un utilizzo elevato della CPU. I system engineer iniziano a livello di workload, utilizzando raggruppamenti personalizzati di classi di report, e approfondiscono le analisi fino alle singole classi di report e poi agli indirizzi specifici. Questo metodo strutturato consente un'analisi rapida della causa principale e l'ottimizzazione delle prestazioni.

Per i team di altri domini, sono importanti altri report. Gli specialisti CICS ritengono che i tempi di risposta e il numero di transazioni all'interno delle regioni CICS siano i dati più importanti. Nel dominio MQ,si occupano principalmente del monitoraggio delle code, di quanti messaggi ci sono o di quanti get e put vengono effettuati. Negli altri domini, come storage e Db2, vengono consultati quotidianamente molti report. Colruyt Group ha implementato IntelliMagic Vision for z/OS nella maggior parte dei suoi domini mainframe e viene utilizzato quotidianamente per l'analisi e il monitoraggio degli utilizzi.

Il team utilizza inoltre dashboard per le revisioni WLM mensili per verificare la presenza di attività non classificate, analizzare la distribuzione delle priorità e identificare le opportunità di ottimizzazione. Quella che prima era un'attività manuale e dispendiosa in termini di tempo è ora semplificata grazie a IntelliMagic Vision per z/OS e consente un notevole risparmio di tempo. Sebbene l'utilizzo attuale di IntelliMagic Vision per z/OS sia orientato all'ottimizzazione delle prestazioni e all'analisi delle tendenze, svolge un ruolo critico nel garantire che l'ambiente mainframe sia costantemente ottimizzato in termini di utilizzo della CPU, configurazione WLM ed efficienza complessiva del sistema.

Più recentemente, Colruyt Group ha lavorato su un raggruppamento personalizzato all'interno di IntelliMagic Vision for z/OS per correlare le transazioni CICS con i relativi team addetti all'applicazione. Unendo le metriche SMF di IntelliMagic Vision for z/OS con i metadati dello strumento di gestione software interno, l'azienda è ora in grado di offrire IntelliMagic Vision for z/OS come strumento di reporting delle applicazioni ai software engineer e ai responsabili delle applicazioni. In questo modo vengono sostituiti i vecchi report SAS/MXG e migliora il monitoraggio delle prestazioni tra i team.

IntelliMagic Vision per z/OS svolge un ruolo cruciale nel monitoraggio delle tendenze nell'utilizzo di Distributed Data struttura (DDF), in particolare per i processi Java che si connettono a Db2 sul mainframe. Ciascuno di questi processi ha un ID di correlazione univoco, che consente agli ingegneri di sistema di ricondurre i problemi di prestazioni al processo specifico e al suo proprietario, migliorando la responsabilità e la visibilità. "È diventato indispensabile per questo monitoraggio. Se qualcuno suggerisse di smettere di usare IntelliMagic Vision, mi aspetto che molti colleghi direbbero che abbiamo un problema, perché saremmo ciechi in diverse aree. Dovremmo scrivere un sacco di report in più", afferma Rogge.

Rogge è rimasto colpito dal numero di report in IntelliMagic Vision per z/OS. "Altri fornitori spesso affermano di poter creare qualsiasi report. Il punto è che non sapevamo in anticipo cosa volevamo vedere. La cosa bella è che molti report sono già standard in IntelliMagic Vision e che la cronologia viene costruita sin dal primo giorno. Se ci serve un report, è immediatamente a nostra disposizione, compreso lo storico. Questo spesso manca ad altri fornitori".

Inoltre, Colruyt Group è molto soddisfatto del supporto disponibile per IntelliMagic Vision for z/OS. Preferiscono non necessitare di supporto, ma se dovesse succedere qualcosa, sono sicuri di poter risolvere rapidamente il problema con l'aiuto del team di supporto IBM, che conosce la configurazione e il flusso di dati. Inoltre, poiché IntelliMagic è nel cloud, gli esperti di IBM possono accedervi direttamente e anche collaborare facilmente con il team di Colruyt.

Rogge conclude: "Con IntelliMagic Vision, non solo abbiamo un prodotto superiore, ma anche persone competenti che possono aiutarci in caso di problemi. È un abbinamento eccellente!"