Trasformare dati complessi in insight fruibili per migliorare il monitoraggio delle prestazioni del mainframe in tempo reale e la pianificazione delle capacità
Colruyt Group è un'azienda retail con un portfolio diversificato, dai negozi di abbigliamento all'energia verde, il cui core business sono i supermercati. Lo slogan di Colruyt Lowest Prices, la catena di supermercati del Gruppo Colruyt, è "Il prezzo più basso per ogni prodotto in ogni momento". Affinché questo slogan sia vero, è necessario confrontare e adeguare continuamente i prezzi. Le etichette digitali consentono a Colruyt di modificare i prezzi nei punti vendita in qualsiasi momento della giornata. Per ottimizzare questo processo, Colruyt ha investito molto nel miglioramento dei processi IT che dipendono da un'elaborazione efficiente del mainframe. Colruyt Group necessitava di uno strumento in grado di fornire insight quotidiani su questo e su una serie di altri processi e problemi di prestazioni del mainframe.
Colruyt Group dispone di due data center dotati di mainframe IBM® Z e di sistemi di storage su disco IBM DS8950F . La loro attuale capacità di flash storage è di 300 terabyte per data center. Colruyt Group dispone inoltre di un robot basato su nastro IBM per lo storage di backup in ogni data center, con una capacità di 600 terabyte per box. I dati del nastro e del disco vengono sottoposti a mirroring tra i due data center.
Dopo un'approfondita RFI (richiesta di informazioni) in cui la soluzione IBM® Z IntelliMagic Vision for z/OS è stata presa in esame a livello di funzionalità, sicurezza e supporto, Colruyt Group ha scelto la versione cloud della soluzione. L'azienda ha inoltre scelto il supporto per IBM z/OS Disk, nastri virtuali, sistemi, IBM® Db2 , IBM® CICS, MQ e TCP/IP.
Pieter Rogge, Mainframe Platform System Engineer di Colruyt, spiega: "Colruyt Group necessitava di report pronti all'uso con conoscenze integrate nel campo delle prestazioni e della capacità. In qualità di system engineer, siamo specialisti nel nostro settore, ma non tutti siamo specialisti di prestazioni. Inoltre, non esiste un team specifico per la pianificazione della capacità, ma tale attività rientra nelle mansioni di un system engineer di mainframe. Abbiamo davvero poco tempo per scrivere programmi e creare report. I report predefiniti di IntelliMagic Vision hanno quindi offerto un forte vantaggio iniziale".
Oltre a ciò, la conoscenza approfondita del proprio prodotto dimostrata dal team IBM è stata particolarmente importante nella scelta di IntelliMagic Vision for z/OS da parte di Colruyt Group. "Gli esperti di IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS sanno esattamente cosa significano le metriche del mainframe e le hanno integrate nel prodotto", aggiunge Rogge. “I report sono accompagnati da una spiegazione. Ad esempio, in un report vedi metriche X con valore Y e, se la soglia viene superata, questo può avere un impatto. Anche altri fornitori avevano persone molto competenti, ma non c'erano molte spiegazioni all'interno dello strumento stesso". Questo aspetto, secondo Rogge, è molto utile per i nuovi colleghi del team. "IntelliMagic Vision contiene conoscenze a cui talvolta non si pensa inizialmente, ma che possono essere particolarmente utili per il lavoro dei system engineer. Un nuovo collega nel dominio CICS (Customer Information Control System), ad esempio, può apprendere subito molte cose semplicemente guardando i report CICS in IntelliMagic Vision", spiega Rogge.
I system engineer utilizzano IntelliMagic Vision for z/OS ogni giorno per prendere in esame i numeri e identificare le tendenze. Rogge prosegue: " Nel vecchio strumento, questo era molto statico: programmi SAS che scrivevano report HTML, con grafica statica. Se volevamo cambiare qualcosa, dovevamo prima cambiare il programma, il che era poco pratico".
Rogge elogia la facilità d'uso di IntelliMagic Vision for z/OS: "Lo slice and dice è semplice e i report sono facili da modificare in modo interattivo. Ad esempio, scegliendo un altro tipo di grafico, aggiungendo un'altra metrica o visualizzando una metrica in un'altra unità. Se necessario, si può anche creare un nuovo report da zero, che è poi immediatamente disponibile, compreso lo storico. Anche lo scambio di informazioni tra colleghi è estremamente facile, perché si può semplicemente copiare l'URL di un report e inviarlo a un collega che vedrà esattamente la stessa cosa: molto comodo! I colleghi condividono i grafici tra loro ogni giorno".
Rogge è specializzato nelle prestazioni di z/OS. "Per me, i report sui consumi sono particolarmente interessanti. Sono raggruppati nel Workload Manager (WLM), quindi includono classi di report, job e attività avviate. Posso vedere velocemente quanta CPU e quante risorse zIIP consumano. Ciò che lo rende molto utile è la funzionalità di approfondimento. Ad esempio, se vedo un utilizzo elevato nella piattaforma Db2, ingrandisco le classi di report. All'interno della classe di report, è possibile vedere quale software, attività avviata o job stia causando il picco. Un'altra funzionalità chiave è la visualizzazione dettagliata dall'alto verso il basso per identificare un utilizzo elevato della CPU. I system engineer iniziano a livello di workload, utilizzando raggruppamenti personalizzati di classi di report, e approfondiscono le analisi fino alle singole classi di report e poi agli indirizzi specifici. Questo metodo strutturato consente un'analisi rapida della causa principale e l'ottimizzazione delle prestazioni.
Per i team di altri domini, sono importanti altri report. Gli specialisti CICS ritengono che i tempi di risposta e il numero di transazioni all'interno delle regioni CICS siano i dati più importanti. Nel dominio MQ,si occupano principalmente del monitoraggio delle code, di quanti messaggi ci sono o di quanti get e put vengono effettuati. Negli altri domini, come storage e Db2, vengono consultati quotidianamente molti report. Colruyt Group ha implementato IntelliMagic Vision for z/OS nella maggior parte dei suoi domini mainframe e viene utilizzato quotidianamente per l'analisi e il monitoraggio degli utilizzi.
Il team utilizza inoltre dashboard per le revisioni WLM mensili per verificare la presenza di attività non classificate, analizzare la distribuzione delle priorità e identificare le opportunità di ottimizzazione. Quella che prima era un'attività manuale e dispendiosa in termini di tempo è ora semplificata grazie a IntelliMagic Vision per z/OS e consente un notevole risparmio di tempo. Sebbene l'utilizzo attuale di IntelliMagic Vision per z/OS sia orientato all'ottimizzazione delle prestazioni e all'analisi delle tendenze, svolge un ruolo critico nel garantire che l'ambiente mainframe sia costantemente ottimizzato in termini di utilizzo della CPU, configurazione WLM ed efficienza complessiva del sistema.
Più recentemente, Colruyt Group ha lavorato su un raggruppamento personalizzato all'interno di IntelliMagic Vision for z/OS per correlare le transazioni CICS con i relativi team addetti all'applicazione. Unendo le metriche SMF di IntelliMagic Vision for z/OS con i metadati dello strumento di gestione software interno, l'azienda è ora in grado di offrire IntelliMagic Vision for z/OS come strumento di reporting delle applicazioni ai software engineer e ai responsabili delle applicazioni. In questo modo vengono sostituiti i vecchi report SAS/MXG e migliora il monitoraggio delle prestazioni tra i team.
IntelliMagic Vision per z/OS svolge un ruolo cruciale nel monitoraggio delle tendenze nell'utilizzo di Distributed Data struttura (DDF), in particolare per i processi Java che si connettono a Db2 sul mainframe. Ciascuno di questi processi ha un ID di correlazione univoco, che consente agli ingegneri di sistema di ricondurre i problemi di prestazioni al processo specifico e al suo proprietario, migliorando la responsabilità e la visibilità. "È diventato indispensabile per questo monitoraggio. Se qualcuno suggerisse di smettere di usare IntelliMagic Vision, mi aspetto che molti colleghi direbbero che abbiamo un problema, perché saremmo ciechi in diverse aree. Dovremmo scrivere un sacco di report in più", afferma Rogge.
Rogge è rimasto colpito dal numero di report in IntelliMagic Vision per z/OS. "Altri fornitori spesso affermano di poter creare qualsiasi report. Il punto è che non sapevamo in anticipo cosa volevamo vedere. La cosa bella è che molti report sono già standard in IntelliMagic Vision e che la cronologia viene costruita sin dal primo giorno. Se ci serve un report, è immediatamente a nostra disposizione, compreso lo storico. Questo spesso manca ad altri fornitori".
Inoltre, Colruyt Group è molto soddisfatto del supporto disponibile per IntelliMagic Vision for z/OS. Preferiscono non necessitare di supporto, ma se dovesse succedere qualcosa, sono sicuri di poter risolvere rapidamente il problema con l'aiuto del team di supporto IBM, che conosce la configurazione e il flusso di dati. Inoltre, poiché IntelliMagic è nel cloud, gli esperti di IBM possono accedervi direttamente e anche collaborare facilmente con il team di Colruyt.
Rogge conclude: "Con IntelliMagic Vision, non solo abbiamo un prodotto superiore, ma anche persone competenti che possono aiutarci in caso di problemi. È un abbinamento eccellente!"
Colruyt Group è un'azienda familiare belga di terza generazione, con una vasta rete retail in Belgio, Francia e Lussemburgo. Il gruppo è azionista di maggioranza di The Fashion Society e possiede diverse consociate, attraverso le quali opera anche nel settore energetico e della gestione dei documenti. Il gruppo è presente sia offline nella distribuzione di prodotti alimentari e non, sia online. Fondato quasi un secolo fa e con sede a Halle, il gruppo conta più di 33.000 dipendenti.
