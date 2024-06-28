IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permette agli analisti delle prestazioni di gestire e ottimizzare i propri ambienti z/OS Virtual Tape in modo più efficiente ed efficace. Previeni i rischi, risparmia tempo e configura il tuo ambiente in modo ottimale.
Accedi a insight integrati sullo stato di salute che valutano centinaia di metriche critiche per individuare in modo proattivo i rischi per le prestazioni e lo stato di salute della tua applicazione. Il rilevamento delle anomalie attraverso l'AI mette in evidenza le modifiche statisticamente significative, accelerando la risoluzione dei problemi.
Utilizza migliaia di report pronti all'uso combinati con un'interfaccia utente grafica potente e intuitiva, confronti in tempo reale. Le funzionalità drill-down di editing sensibili al contesto ti aiuteranno a massimizzare il tempo dedicato alla prevenzione e alla risoluzione dei problemi. Riduci al minimo il tempo di inattività senza la necessità di una codifica personalizzata.
Aumenta l'efficienza del personale con dashboard condivisibili, personalizzabili e interattive, spiegazioni integrate e analisi approfondite. Utilizza un'AI come moltiplicatore di forza per accelerare l'apprendimento, promuovere la collaborazione e migliorare l'efficacia delle analisi.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS supporta il nastro collegato z/OS nativo e virtuale da diversi fornitori:
Sono supportati tutti i principali cataloghi di software di gestione del nastro: CA1, RMM, TLMS, Control-T e Zara.
Le statistiche di Virtual Tape Library sono supportate per tutti i modelli della famiglia IBM TS7700 utilizzando record di attività BVIR e per Oracle StorageTek Virtual Tape. Per EMC DLm e IBM VTF Mainframe, è disponibile il supporto per i dati SMF nativi.
La larghezza di banda della cache in un TS7700 è uno dei fattori più importanti per le prestazioni. Se la larghezza di banda della cache si esaurisce, i tempi di esecuzione del lavoro possono risentirne, così come l'RPO per le posizioni di disaster recovery. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS offre insight su quali attività consumano questa risorsa nel tempo.
Molti clienti di oggi dispongono di un terzo data center in una posizione remota. Per motivi legati alle prestazioni, i dati in questa posizione solitamente non vengono replicati in maniera sincrona, pertanto è fondamentale comprendere quanti di questi dati non vengono replicati in un determinato momento, come in questo esempio.
La seconda questione del quale il cliente si preoccupa è di quanti minuti o di quante ore la replica dei dati è in ritardo rispetto alla creazione. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS risponde anche a questa domanda. Quando il tempo di risposta prima dell'elaborazione delle copie è troppo lungo, viene attivato un avviso di eccezione da indagare.
In una licenza IBM TS7700 per l'abilitazione della cache, esistono incrementi di throughput dell'host e una lunghezza stabilita per la coda di premigrazione. Per comprendere se sono stati raggiunti questi limiti, è necessario monitorare diverse metriche. Questo esempio mostra il backlog di migrazione che mostra quanti dati sono in attesa nella coda di premigrazione e potrebbe attivare il throttling.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS fornisce la possibilità personalizzabile di vedere le applicazioni più comuni come "pronte all'uso". Le informazioni sul nastro virtuale forniscono approfondimenti dal punto di vista dell'hardware. La visualizzazione host mostra il numero di montaggi, il throughput di lettura o scrittura, la compressione e molto altro.
I vantaggi dell'adozione di un modello cloud includono un'implementazione rapida (nessun tempo di consegna per l'installazione e la configurazione locale del prodotto), una configurazione minima (solo per la trasmissione di dati SMF), l'alleggerimento delle risorse del personale e l'accesso ai servizi di consulenza IntelliMagic per integrare le competenze locali.
Se stai conducendo ricerche sui prodotti o se hai bisogno di servizi di emergenza o se desideri discutere di come IBM prodotti e servizi possono aiutarti, i nostri esperti sono qui per aiutarti.