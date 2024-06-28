Gestisci le prestazioni z/OS Virtual Tape con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Monitora le prestazioni e la disponibilità di Virtual Tape con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Infografica che illustra le connessioni fra il backlog dei dati di replica, i dati di cache e la validità media della coda posticipata

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permette agli analisti delle prestazioni di gestire e ottimizzare i propri ambienti z/OS Virtual Tape in modo più efficiente ed efficace. Previeni i rischi, risparmia tempo e configura il tuo ambiente in modo ottimale.

 
Vantaggi
Analizza e previeni i rischi in modo proattivo

Accedi a insight integrati sullo stato di salute che valutano centinaia di metriche critiche per individuare in modo proattivo i rischi per le prestazioni e lo stato di salute della tua applicazione. Il rilevamento delle anomalie attraverso l'AI mette in evidenza le modifiche statisticamente significative, accelerando la risoluzione dei problemi.
Risparmia tempo e risolvi rapidamente i problemi

Utilizza migliaia di report pronti all'uso combinati con un'interfaccia utente grafica potente e intuitiva, confronti in tempo reale. Le funzionalità drill-down di editing sensibili al contesto ti aiuteranno a massimizzare il tempo dedicato alla prevenzione e alla risoluzione dei problemi. Riduci al minimo il tempo di inattività senza la necessità di una codifica personalizzata.
Accelera l'apprendimento e migliora le competenze in materia di dominio

Aumenta l'efficienza del personale con dashboard condivisibili, personalizzabili e interattive, spiegazioni integrate e analisi approfondite. Utilizza un'AI come moltiplicatore di forza per accelerare l'apprendimento, promuovere la collaborazione e migliorare l'efficacia delle analisi.

Cosa è incluso

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS supporta il nastro collegato z/OS nativo e virtuale da diversi fornitori:

  • IBM TS7770, IBM TS7760, IBM TS7740, IBM TS7720
  • EMC DLm
  • Oracle StorageTek VSM
  • IBM VTF Mainframe
  • Oracle StorageTek Physical Tape Solutions
  • Luminex Mainframe Virtual Tape Solutions

Sono supportati tutti i principali cataloghi di software di gestione del nastro: CA1, RMM, TLMS, Control-T e Zara.

Le statistiche di Virtual Tape Library sono supportate per tutti i modelli della famiglia IBM TS7700 utilizzando record di attività BVIR e per Oracle StorageTek Virtual Tape. Per EMC DLm e IBM VTF Mainframe, è disponibile il supporto per i dati SMF nativi.

Monitora tutti i flussi di cache in un cluster TS7700 Monitoraggio del recovery point objective: backlog di replica Monitoraggio dell'RPO: validità media della coda posticipata Controllare i limiti Visualizzazione host dell'utilizzo del nastro AIOps attraverso la distribuzione cloud
Risorse IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS utilizza le competenze approfondite degli esperti z/OS per generare automaticamente centinaia di insight e migliorare notevolmente la visibilità delle operazioni dell'infrastruttura z/OS.
z/OS Virtual Tape collega le attività fisiche e quelle logiche
Scopri come viene segnalata la caratterizzazione di un problema per un TS7700 (utilizzo della CPU) e il collegamento per scoprire l'attività dell'host presente quando si è verificata la fase peggiore dell'incidente.
Impatto economico complessivo di IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting ha condotto uno studio Total Economic Impact (TEI) che approfondisce i benefici di IBM Z Intellimagic Vision for z/OS per le organizzazioni in termini di riduzione del rischio, hardware, produttività e risparmio sui costi e migliore gestione delle prestazioni.
Analisi delle prestazioni TS7700
Scopri come confrontare automaticamente le visualizzazioni hardware (tramite dati BVIR) con le metriche dei workload per ottenere gli insight su come gli hardware della griglia gestiscono il lavoro e la replica fra i box.
Come trarre il massimo dalla soluzione TS7700 Virtual Tape solution di IBM
Se hai mai sperimentato frustranti problemi di prestazioni o se vuoi garantire che il tuo ambiente TS7700 sia ottimizzato secondo le best practice, guarda questo webinar.
z/OS Virtual Tape infrastructure Availability Monitoring
Scopri le best practice per l'infrastruttura z/OS Virtual Tape in questo webinar. Impara l'identificazione automatizzata dei rischi, la risoluzione rapida dei problemi e le tecniche di ottimizzazione attraverso le nostre dimostrazioni.
Fai il passo successivo

Se stai conducendo ricerche sui prodotti o se hai bisogno di servizi di emergenza o se desideri discutere di come IBM prodotti e servizi possono aiutarti, i nostri esperti sono qui per aiutarti.

