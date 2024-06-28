In una licenza IBM TS7700 per l'abilitazione della cache, esistono incrementi di throughput dell'host e una lunghezza stabilita per la coda di premigrazione. Per comprendere se sono stati raggiunti questi limiti, è necessario monitorare diverse metriche. Questo esempio mostra il backlog di migrazione che mostra quanti dati sono in attesa nella coda di premigrazione e potrebbe attivare il throttling.