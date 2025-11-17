Analisi delle prestazioni z/OS end-to-end per l'ottimizzazione dei costi e il rilevamento proattivo dei problemi
IntelliMagic Vision for z/OS® è un software avanzato di analisi delle prestazioni per IBM Z. Consente un'analisi flessibile dei dati attraverso visualizzazioni personalizzate e no-code che permettono agli analisti di identificare i rischi e ottimizzare i workload. Modernizza l'analisi delle prestazioni dei mainframe con un'intelligence di livello superiore.
Gli analisti possono assumere il controllo del proprio ambiente mainframe end-to-end con insight interattivi e report personalizzabili per prevenire i rischi di disponibilità.
Aumenta le funzionalità del personale nuovo e di quello esistente con un accesso semplificato all'analisi e alla risoluzione dei problemi.
Accelera l'apprendimento per il nuovo personale attraverso la navigazione facile da capire e le connessioni infrastrutturali.
L'interfaccia intuitiva e interattiva con soglie e raccomandazioni di best practice integrate accelera anche la formazione multipiattaforma e di nuovi assunti.
Il nostro team di Expert Labs di Tecnologia offre un approccio comprovato all'implementazione di IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS, aiutandoti a prevenire le interruzioni, ridurre i costi e garantire la disponibilità per i workload critici.