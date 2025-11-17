IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Analisi delle prestazioni z/OS end-to-end per l'ottimizzazione dei costi e il rilevamento proattivo dei problemi

Intelligenza di livello superiore

IntelliMagic Vision for z/OS® è un software avanzato di analisi delle prestazioni per IBM Z. Consente un'analisi flessibile dei dati attraverso visualizzazioni personalizzate e no-code che permettono agli analisti di identificare i rischi e ottimizzare i workload. Modernizza l'analisi delle prestazioni dei mainframe con un'intelligence di livello superiore.

Controlla il tuo ambiente mainframe

Gli analisti possono assumere il controllo del proprio ambiente mainframe end-to-end con insight interattivi e report personalizzabili per prevenire i rischi di disponibilità.
Migliora le capacità dello staff 

Aumenta le funzionalità del personale nuovo e di quello esistente con un accesso semplificato all'analisi e alla risoluzione dei problemi.
Onboarding del personale

Accelera l'apprendimento per il nuovo personale attraverso la navigazione facile da capire e le connessioni infrastrutturali.
Distribuzione SaaS

L'interfaccia intuitiva e interattiva con soglie e raccomandazioni di best practice integrate accelera anche la formazione multipiattaforma e di nuovi assunti.

Funzioni

Rilevamento del rischio con IntelliMagic Vision Health Insights

Previeni i potenziali rischi per la disponibilità dell'infrastruttura e delle applicazioni con un'intelligenza artificiale integrata e spiegabile che analizza e valuta automaticamente più di 700 metriche chiave di z/OS utilizzando soglie sensibili al contesto basate sulla conoscenza integrata del dominio esperto.
Visualizzazioni del rilevamento delle modifiche IntelliMagic Vision

Il rilevamento automatizzato e flessibile delle anomalie z/OS che utilizza l'analisi statistica che evidenzia i cambiamenti statisticamente significativi nelle metriche chiave accelera la risoluzione dei problemi identificando rapidamente le modifiche nelle aree di interesse. Può anche consentirti di anticipare le modifiche che potrebbero avere un impatto negativo.
Una GUI moderna e interattiva

Ottieni una visibilità intuitiva e correlata dei dati di misura z/OS nell'infrastruttura z/OS con viste specifiche dell'applicazione segmentate dalla risorsa dell'infrastruttura z/OS condivisa. A differenza degli approcci odierni che richiedono la codifica di report o la padronanza di diversi set di strumenti focalizzati su aree diverse e isolate dell'infrastruttura, l'interfaccia singola di IntelliMagic Vision utilizzata nell'intera piattaforma z/OS accelera notevolmente l'apprendimento, promuove la collaborazione e migliora l'efficacia analitica.
Report personalizzabili dinamicamente

Le funzionalità avanzate di personalizzazione con un clic consentono analisi ad hoc senza richiedere una programmazione o passaggi complicati e consentono le visualizzazioni più adatte alla richiesta corrente.
Approfondimenti sensibili al contesto

Gli approfondimenti flessibili e sensibili al contesto consentono all'analista di individuare i percorsi analitici alternativi più rilevanti in base alla vista corrente, in modo che ogni ipotesi possa essere esaminata con pochi clic. Questo accelera notevolmente la risoluzione dei problemi eliminando rapidamente i "vicoli ciechi". Quando si ha a che fare con enormi volumi di dati, questa funzionalità per concentrare l'analisi sul sottoinsieme di dati desiderato diventa particolarmente preziosa.
Case study Colruyt Group sceglie l'analisi interattiva del mainframe Scopri come IntelliMagic Vision for z/OS offre ai system engineer di Colruyt Group strumenti avanzati di reporting e analisi pronti all'uso. Leggi il case study Leggi il case study
Servizi

Il nostro team di Expert Labs di Tecnologia offre un approccio comprovato all'implementazione di IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS, aiutandoti a prevenire le interruzioni, ridurre i costi e garantire la disponibilità per i workload critici.

Prossimi passi

Indipendentemente se stai conducendo ricerche sui prodotti, se hai bisogno di servizi di emergenza o se desideri discutere di come i prodotti e i servizi IBM possono aiutarti, i nostri esperti sono qui per aiutarti.

