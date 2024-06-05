Le topologie z/OS (FICON e LPAR) sono complesse e difficili da visualizzare, specialmente considerando che i metodi di visualizzazione tradizionali prevedevano la stampa manuale. I visualizzatori interattivi di topologia LPAR e FICON di IntelliMagic Vision consentono agli analisti di interagire, concentrarsi e confrontare gli intervalli di tempo per individuare errori e modifiche costosi.