Ottimizza la gestione delle prestazioni dei sistemi z/OS con un'analytics basata sull'AI per monitorare e gestire proattivamente il tuo ambiente z/OS. Previeni le interruzioni, riduci i costi e proteggi l'affidabilità e la disponibilità per le quali i mainframe sono noti.
Accedi a insight integrati sullo stato di salute che valutano centinaia di metriche critiche per individuare in modo proattivo i rischi per le prestazioni e lo stato di salute della tua applicazione. Il rilevamento delle anomalie attraverso l'AI mette in evidenza le modifiche statisticamente significative, accelerando la risoluzione dei problemi.
Utilizza migliaia di report pronti all'uso combinati con un'interfaccia utente grafica potente e intuitiva, confronti in tempo reale. Le funzionalità drill-down di editing sensibili al contesto ti aiuteranno a massimizzare il tempo dedicato alla prevenzione e alla risoluzione dei problemi. Riduci al minimo il tempo di inattività senza la necessità di una codifica personalizzata.
Aumenta l'efficienza del personale con dashboard condivisibili, personalizzabili e interattive, spiegazioni integrate e analisi approfondite. Utilizza un'AI come moltiplicatore di forza per accelerare l'apprendimento, promuovere la collaborazione e migliorare l'efficacia delle analisi.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS migliora i dati RMF/SMF e applica la conoscenze integrate per comprendere come l'architettura z/OS gestisce i workload. Questo aiuterà ad adattare z/OS per migliorare le prestazioni e proteggere la disponibilità. Puoi anche utilizzarlo per mettere a punto la configurazione del processore e aumentare i MIPS che ricevi dall'hardware mainframe.
Previeni i rischi alla disponibilità e alle prestazioni con un'intelligenza artificiale integrata che valuta oltre 700 metriche z/OS chiave e utilizzando le soglie suggerite dalla conoscenza di dominio degli esperti.
Le topologie z/OS (FICON e LPAR) sono complesse e difficili da visualizzare, specialmente considerando che i metodi di visualizzazione tradizionali prevedevano la stampa manuale. I visualizzatori interattivi di topologia LPAR e FICON di IntelliMagic Vision consentono agli analisti di interagire, concentrarsi e confrontare gli intervalli di tempo per individuare errori e modifiche costosi.
Gli approfondimenti sensibili al contesto permettono agli analisti di identificare percorsi analitici alternativi basati sui dati visualizzati e di investigare rapidamente ogni ipotesi, riducendo il tempo perso nell'esplorazione di "vicoli ciechi". La possibilità di concentrarsi sul sottoinsieme di dati desiderato è particolarmente preziosa quando si lavora con volumi di dati SMF enormi.
Invece di utilizzare programmi di codifica o strumenti isolati dalla tecnologia per accedere a vari tipi di dati SMF, un'interfaccia utente intuitiva e semplice elimina gli sforzi di data mining e permette al personale di concentrarsi sull'analisi di alto valore. Questa interfaccia singola, utilizzata nell'intera piattaforma, migliora l'apprendimento, la collaborazione e l'efficienza delle analisi.
Le funzionalità avanzate di personalizzazione dei report permettono di effettuare un'analisi rapida senza richiedere programmazione o passaggi complicati. Le opzioni di personalizzazione intuitiva includono il tipo di report, il livello di riepilogo, il filtraggio e il confronto degli intervalli.
I cambiamenti più notevoli nelle metriche chiave vengono evidenziati nelle visualizzazioni di rilevamento delle modifiche, mostrando variazioni con più o meno di due deviazioni standard fra il giorno corrente e i 30 giorni precedenti. Ottieni avvisi tempestivi sulle modifiche che potrebbero avere un impatto prolungato, come in questo esempio di aumento della CPU.
I dashboard personalizzabili raccolgono e mostrano a colpo d'occhio le raccolte di metriche di tuo interesse. Quando condivisi, promuovono la collaborazione e forniscono un'unica fonte di verità a tutta l'organizzazione. Espandi i report e utilizza le funzionalità di approfondimento per effettuare ulteriori analisi sulle metriche di interesse.
I vantaggi dell'adozione di un modello cloud includono un'implementazione rapida (nessun tempo di consegna per l'installazione e la configurazione locale del prodotto), una configurazione minima (solo per la trasmissione di dati SMF), l'alleggerimento delle risorse del personale e l'accesso ai servizi di consulenza IntelliMagic per integrare le competenze locali.
Se stai conducendo ricerche sui prodotti o se hai bisogno di servizi di emergenza o se desideri discutere di come IBM prodotti e servizi possono aiutarti, i nostri esperti sono qui per aiutarti.