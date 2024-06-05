Gestisci le prestazioni dei sistemi z/OS con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Utilizza IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS per ottimizzare la gestione delle prestazioni dei sistemi z/OS
Infografica che combina tre schermate della valutazione dello stato di salute del sistema, dell'indice delle prestazioni e della topologia dei sistemi secondari

Ottimizza la gestione delle prestazioni dei sistemi z/OS con un'analytics basata sull'AI per monitorare e gestire proattivamente il tuo ambiente z/OS. Previeni le interruzioni, riduci i costi e proteggi l'affidabilità e la disponibilità per le quali i mainframe sono noti.

 
Vantaggi
Analizza e previeni i rischi in modo proattivo

Accedi a insight integrati sullo stato di salute che valutano centinaia di metriche critiche per individuare in modo proattivo i rischi per le prestazioni e lo stato di salute della tua applicazione. Il rilevamento delle anomalie attraverso l'AI mette in evidenza le modifiche statisticamente significative, accelerando la risoluzione dei problemi.
Risparmia tempo e risolvi rapidamente i problemi

Utilizza migliaia di report pronti all'uso combinati con un'interfaccia utente grafica potente e intuitiva, confronti in tempo reale. Le funzionalità drill-down di editing sensibili al contesto ti aiuteranno a massimizzare il tempo dedicato alla prevenzione e alla risoluzione dei problemi. Riduci al minimo il tempo di inattività senza la necessità di una codifica personalizzata.
Accelera l'apprendimento e migliora le competenze in materia di dominio

Aumenta l'efficienza del personale con dashboard condivisibili, personalizzabili e interattive, spiegazioni integrate e analisi approfondite. Utilizza un'AI come moltiplicatore di forza per accelerare l'apprendimento, promuovere la collaborazione e migliorare l'efficacia delle analisi.

Cosa è incluso

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS migliora i dati RMF/SMF e applica la conoscenze integrate per comprendere come l'architettura z/OS gestisce i workload. Questo aiuterà ad adattare z/OS per migliorare le prestazioni e proteggere la disponibilità. Puoi anche utilizzarlo per mettere a punto la configurazione del processore e aumentare i MIPS che ricevi dall'hardware mainframe.

Health insights Visualizzatori interattivi di topologia LPAR e FICON Approfondimenti sensibili al contesto Visibilità intuitiva

 

Personalizzazione dei report dinamici Rilevamento delle anomalie e analisi statistica Dashboard condivisi personalizzati AIOps attraverso la distribuzione cloud
Risorse IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS utilizza le competenze approfondite degli esperti z/OS per generare automaticamente centinaia di insight e migliorare notevolmente la visibilità delle operazioni dell'infrastruttura z/OS.
Gestione delle prestazioni per i sistemi z/OS
Scopri la gestione proattiva delle prestazioni dei sistemi z/OS con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS. Usa un'analisi basata sull'AI per identificare i rischi e ottimizzare la disponibilità del sistema.
Report sullo stato di salute di coupling facility e prestazioni
Scopri come monitorare in modo efficiente le coupling facility nel tuo ambiente ed evidenziare automaticamente tutti i problemi di sviluppo.
Impatto economico complessivo di IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting ha condotto uno studio Total Economic Impact (TEI) che approfondisce i benefici di IBM Z Intellimagic Vision for z/OS per le organizzazioni in termini di riduzione del rischio, hardware, produttività e risparmio sui costi e migliore gestione delle prestazioni.
Immagina quanto puoi apprendere dai dati SMF
Scopri quanto rapidamente puoi utilizzare una visibilità semplice sui dati RMF e SMF per espandere la tua comprensione del funzionamento dell'ecosistema z/OS.
Quando "lungo" vuol dire "troppo lungo"? Classi di servizio multi-periodo
Scopri di più sulla complessità delle misurazioni della durata in questo webinar. Esplora le unità di servizio ponderate, le variabili flessibili in z/OS 2.5 e l'importanza di controllare le durate dopo gli aggiornamenti. Scopri la potenza e il rischio di più periodi con l'analisi delle prestazioni.
Fai il passo successivo

Se stai conducendo ricerche sui prodotti o se hai bisogno di servizi di emergenza o se desideri discutere di come IBM prodotti e servizi possono aiutarti, i nostri esperti sono qui per aiutarti.

 Prenota una demo live Iscrivi alla newsletter
Continua a esplorare Documentazione Supporto Centro demo Portfolio di prodotti IBM Z AIOps