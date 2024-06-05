IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS consente agli analisti delle prestazioni di gestire e ottimizzare il proprio ambiente Z/OS Disk and Replication in modo più efficiente ed efficace.
Accedi a insight integrati sullo stato di salute che valutano centinaia di metriche critiche per individuare in modo proattivo i rischi per le prestazioni e lo stato di salute della tua applicazione. Il rilevamento delle anomalie attraverso l'AI mette in evidenza le modifiche statisticamente significative, accelerando la risoluzione dei problemi.
Utilizza migliaia di report pronti all'uso combinati con un'interfaccia utente grafica potente e intuitiva, confronti in tempo reale e modifiche. Le funzionalità di approfondimento sensibili al contesto ti aiuteranno a massimizzare il tempo dedicato alla prevenzione e alla risoluzione dei problemi. Riduci al minimo il tempo di inattività senza la necessità di una codifica personalizzata.
Aumenta l'efficienza del personale con dashboard condivisibili, personalizzabili e interattive, spiegazioni integrate e analisi approfondite. Utilizza l'AI come moltiplicatore di forza per accelerare l'apprendimento, promuovere la collaborazione e migliorare l'efficacia delle analisi.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS valuta costantemente lo stato di salute e i sistemi di replica del disco. Pertanto, se si verifica un degrado incrementale in qualsiasi aspetto del sistema o un cambiamento improvviso causato da un guasto hardware o da un cambiamento nell'uso delle risorse o nel modello di workload, lo vedrai immediatamente.
Insight giornalieri sullo stato di salute e report sulle eccezioni ti avvisano quando i tuoi sistemi di storage richiedono attenzione. Le metriche vengono valutate automaticamente per ogni intervallo di tempo ed evidenziate se non rientrano nei limiti accettabili. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS consiglia inoltre quali azioni intraprendere a seconda dell'avviso rilevato.
I visualizzatori interattivi di topologia consentono agli analisti di interagire, approfondire e confrontare gli intervalli di tempo per le topologie Sysplex, FICON, LPAR e sottosistemi, fondamentali per individuare errori e modifiche che possono influire sui costi.
Dai report delle eccezioni, è semplice approfondire per vedere un grafico temporale dettagliato delle metriche segnalate. Puoi quindi restringere l'intervallo di tempo in cui si è verificato il comportamento e correlarlo a qualsiasi impatto dell'applicazione che ne è derivato.
I grafici di confronto sono utili per stabilire quando è iniziato un particolare comportamento e se si tratta di un'anomalia una tantum o di una tendenza in corso.
Da un grafico temporale sono disponibili numerosi approfondimenti per visualizzare la metrica a un livello di granularità più dettagliato. Per ulteriori analisi, sono disponibili ulteriori approfondimenti. Piuttosto che sui report statici, i dati mostrati si basano sui dati degli intervalli dei record RMF/SMF quasi in tempo reale.
La necessità di costante disponibilità ha reso la replica un aspetto critico dello storage su disco. Il monitoraggio dello stato di salute della data replication è fondamentale per soddisfare i requisiti aziendali e normativi. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS tiene traccia delle metriche chiave per i metodi di replica sincrona e asincrona.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS fornisce numerosi grafici di tendenza per aiutarti a vedere la direzione delle tue operazioni. Questo esempio mostra un lieve aumento della velocità di I/O e una diminuzione del tempo di risposta, il che può essere utile per decidere se è necessario un aggiornamento hardware storage o se invece può essere rinviato.
I vantaggi dell'adozione di un modello cloud includono un'implementazione rapida (nessun tempo di consegna per l'installazione e la configurazione locale del prodotto), una configurazione minima (solo per la trasmissione dei dati SMF), l'alleggerimento delle risorse del personale e l'accesso ai servizi di consulenza per integrare le competenze locali.
Indipendentemente se stai conducendo ricerche sui prodotti, se hai bisogno di servizi di emergenza o se desideri discutere di come i prodotti e i servizi IBM possono aiutarti, i nostri esperti sono qui per aiutarti.