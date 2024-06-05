Gestisci le prestazioni di /OS Disk e Replication con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Monitora le prestazioni della replica e del disco con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Infografica che illustra la connessione tra forme di dati differenti

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS consente agli analisti delle prestazioni di gestire e ottimizzare il proprio ambiente Z/OS Disk and Replication in modo più efficiente ed efficace.

 
Vantaggi
Analizza e previeni i rischi in modo proattivo

Accedi a insight integrati sullo stato di salute che valutano centinaia di metriche critiche per individuare in modo proattivo i rischi per le prestazioni e lo stato di salute della tua applicazione. Il rilevamento delle anomalie attraverso l'AI mette in evidenza le modifiche statisticamente significative, accelerando la risoluzione dei problemi.
Risparmia tempo e risolvi rapidamente i problemi

Utilizza migliaia di report pronti all'uso combinati con un'interfaccia utente grafica potente e intuitiva, confronti in tempo reale e modifiche. Le funzionalità di approfondimento sensibili al contesto ti aiuteranno a massimizzare il tempo dedicato alla prevenzione e alla risoluzione dei problemi. Riduci al minimo il tempo di inattività senza la necessità di una codifica personalizzata.
Accelera l'apprendimento e migliora le competenze in materia di dominio

Aumenta l'efficienza del personale con dashboard condivisibili, personalizzabili e interattive, spiegazioni integrate e analisi approfondite. Utilizza l'AI come moltiplicatore di forza per accelerare l'apprendimento, promuovere la collaborazione e migliorare l'efficacia delle analisi.

Cosa è incluso

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS valuta costantemente lo stato di salute e i sistemi di replica del disco. Pertanto, se si verifica un degrado incrementale in qualsiasi aspetto del sistema o un cambiamento improvviso causato da un guasto hardware o da un cambiamento nell'uso delle risorse o nel modello di workload, lo vedrai immediatamente.

Health insights Visualizzazioni interattive della topologia Insight più approfonditi Rilevamento di eccezioni e confronti

 

Approfondimento su volumi specifici, set di dati o spazi di indirizzamento Tieni traccia delle metriche per la replica sincrona e asincrona Analisi delle tendenze per le misure I/O chiave AIOps attraverso la distribuzione cloud
Risorse Total Economic Impact of IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting ha condotto uno studio Total Economic Impact™ (TEI) che approfondisce i benefici di IBM Z Intellimagic Vision for z/OS per le organizzazioni in termini di riduzione del rischio, hardware, produttività e risparmio sui costi e migliore gestione delle prestazioni.
Risoluzione dei problemi relativi ai picchi RPO Global Mirror
Scopri come IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS può essere utilizzato per fornire visibilità sullo stato della replica di Global Mirror in un ambiente Parallel Sysplex distribuito a livello globale.
Come posso sapere se le mie unità back-end sono in sovraccarico?
Questo case study mostra come IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS possa essere utilizzato per individuare facilmente la causa principale di un problema di prestazioni z/OS correlato al sovraccarico delle unità back-end.
Tempo di connessione elevato per il disco z/OS
Scopri come IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS aiuta a risolvere i problemi di prestazioni causati dalle modifiche al software. Individua e corregge in modo efficiente un aumento improvviso del tempo di connessione, attribuito a una nuova query SQL.
Il data center all flash: come mai la mia risposta I/O non è due volte più veloce?
Scopri la tecnologia flash nell'IT. Nonostante le loro promesse di velocità, numerosi data center non presentano significativi cambiamenti nei tempi di risposta. Scopri il potenziale impatto sulle prestazioni del tuo data center.
Lezioni apprese e prestazioni di lettura di zHyperLink
Guarda Joe Hyde mentre condivide i recenti dati di produzione di Db2®, che evidenziano la velocità di lettura degli I/O di zHyperLink e altre lezioni apprese.
Fai il passo successivo

Indipendentemente se stai conducendo ricerche sui prodotti, se hai bisogno di servizi di emergenza o se desideri discutere di come i prodotti e i servizi IBM possono aiutarti, i nostri esperti sono qui per aiutarti.

 Prenota una demo live Iscrivi alla newsletter
Continua a esplorare Documentazione Supporto Centro demo Portfolio di prodotti IBM Z AIOps