Il volume e la complessità dei dati Db2 Statistics (SMF 100) e Db2 Accounting (SMF 101) sono difficili da analizzare. Una facile visibilità delle metriche chiave di Db2 attraverso i record SMF è fondamentale per prevenire in modo proattivo i rischi legati alla disponibilità e per gestire e ottimizzare efficacemente le prestazioni.