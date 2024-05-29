Gestisci le prestazioni Db2 con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Previeni i rischi di disponibilità e ottimizza le prestazioni Db2
L'enorme complessità dei dati statistici Db2 e dei dati contabili Db2 rende difficile ricavare valore dalle ricche metriche a disposizione. Una chiara conoscenza delle metriche Db2 attraverso i record SMF consente di prevenire i rischi di disponibilità e di gestire e ottimizzare le prestazioni.

 
Vantaggi
Analizza e previeni i rischi in modo proattivo

Accedi a insight integrati sullo stato di salute che valutano centinaia di metriche critiche per individuare in modo proattivo i rischi per le prestazioni e lo stato di salute della tua applicazione. Il rilevamento delle anomalie attraverso l'AI mette in evidenza le modifiche statisticamente significative, accelerando la risoluzione dei problemi.
Risparmia tempo e risolvi rapidamente i problemi

Utilizza migliaia di report pronti all'uso combinati con una GUI potente e intuitiva, confronti e modifiche in tempo reale e funzionalità di approfondimento sensibili al contesto per massimizzare il tempo dedicato alla prevenzione e alla risoluzione dei problemi. Riduci al minimo il tempo di inattività senza la necessità di una codifica personalizzata.
Accelera l'apprendimento e migliora le competenze in materia di dominio

Aumenta l'efficienza del personale con dashboard condivisibili, personalizzabili e interattive, spiegazioni integrate e analisi approfondite. Utilizza l'AI come moltiplicatore di forza per accelerare l'apprendimento, promuovere la collaborazione e migliorare l'efficacia delle analisi.

Cosa è incluso

Il volume e la complessità dei dati Db2 Statistics (SMF 100) e Db2 Accounting (SMF 101) sono difficili da analizzare. Una facile visibilità delle metriche chiave di Db2 attraverso i record SMF è fondamentale per prevenire in modo proattivo i rischi legati alla disponibilità e per gestire e ottimizzare efficacemente le prestazioni.

Valutazioni dello stato di salute a livello aziendale Insight sullo stato di salute delle visualizzazioni Valutazioni dello stato di salute dei grafici temporali Metriche relative a I/O e pool di buffer Integrazione dei dati di contabilità e statistica

 

Statistiche I/O Db2 per database e pool di buffer Profili del tempo trascorso nel Db2 Approfondimento dell'ID delle transazioni CICS Integrazioni dei dati SMF di CICS e Db2 AIOps attraverso la distribuzione cloud
Risorse IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS utilizza le competenze approfondite di esperti z/OS per generare automaticamente centinaia di insight e migliorare notevolmente la visibilità delle operazioni dell'infrastruttura z/OS.
Non sono solo per i pool di buffer – imparare dagli SMF
Individuare i dati statistici Db2 di insight chiave può offrire una gestione delle prestazioni diversa dall'ottimizzazione dei pool di buffer.
Total Economic Impact of IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting ha condotto uno studio Total Economic Impact™ (TEI) che approfondisce i benefici di IBM Z Intellimagic Vision for z/OS per le organizzazioni in termini di riduzione del rischio, hardware, produttività e risparmio sui costi e migliore gestione delle prestazioni.
Immagina quanto puoi imparare esplorando dati statistici Db2
Questa sessione suggerisce funzionalità da tenere a mente quando si cerca di modernizzare il modo in cui si accede e si analizzano i dati SMF Db2, sia per promuovere l'apprendimento rapido, sia per aumentare il valore che si ricava dai dati.
Immagina quanto puoi imparare esplorando dati di contabilità Db2
Questo webinar rivela insight dai dati SMF Db2, inclusi i profili di lavoro, la visibilità attraverso ID di correlazione, la gestione dei workload con ID di autorizzazione e l'integrazione dei dati Db2 con altri tipi come le transazioni CICS (SMF 110.1).
Implementazione del duplex asincrono in un'esperienza utente di struttura di blocco Db2 di produzione
In questo webinar puoi approfondire l'impatto sulle prestazioni dell'implementazione del duplex asincrono per la struttura di blocco Db2 in un ambiente di condivisione dati Db2 ad elevato volume.
Fai il passo successivo

Indipendentemente se stai conducendo ricerche sui prodotti, se hai bisogno di servizi di emergenza o se desideri discutere di come i prodotti e i servizi IBM possono aiutarti, i nostri esperti sono qui per aiutarti.

