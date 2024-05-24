IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS consente agli analisti delle prestazioni di gestire e ottimizzare le proprie regioni e configurazioni di z/OS MQ in modo più efficace ed efficiente e di valutare in modo proattivo lo stato di salute delle aree CICS.
Accedi a insight integrati sullo stato di salute che valutano centinaia di metriche critiche per individuare in modo proattivo i rischi per le prestazioni e lo stato di salute della tua applicazione. Il rilevamento delle anomalie attraverso l'AI mette in evidenza le modifiche statisticamente significative, accelerando la risoluzione dei problemi.
Utilizza migliaia di report pronti all'uso combinati con un'interfaccia utente grafica potente e intuitiva, confronti in tempo reale e modifiche. Le funzionalità di approfondimento sensibili al contesto ti aiuteranno a massimizzare il tempo dedicato alla prevenzione e alla risoluzione dei problemi. Riduci al minimo il tempo di inattività senza la necessità di una codifica personalizzata.
Aumenta l'efficienza del personale con dashboard condivisibili, personalizzabili e interattive, spiegazioni integrate e analisi approfondite. Utilizza l'AI come moltiplicatore di forza per accelerare l'apprendimento, promuovere la collaborazione e migliorare l'efficacia delle analisi.
I dati delle transazioni CICS SMF sono una fonte di insight sulle prestazioni molto ricca, ma il loro volume rischia di rendere l'analisi difficile quando si utilizzano gli approcci tradizionali. La valutazione proattiva delle metriche statistiche chiave in tutte le regioni aiuta a individuare i potenziali rischi per la disponibilità.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS valuta le metriche CICS chiave rispetto ai valori delle best practice per individuare i potenziali rischi per la disponibilità per l'indagine. Visualizza le valutazioni in raggruppamenti logici definiti dall'utente in rosso, giallo e verde. Espandi per visualizzare altri livelli di dettaglio, con tutte le aree che compongono i grafici temporali di gruppo o delle metriche selezionati.
Numerosi tipi di dati statistici CICS possono essere esplorati a livelli di dettaglio più approfonditi. Ad esempio, nome file, nome di accodamento, classe di transazione e modalità TCB. Questa immagine mostra l'uso della navigazione dinamica e degli approfondimenti sensibili al contesto per stabilire quali aree di storage CICS sono soggette a condizioni di SOS (Short-on-Storage).
L'analisi del workload CICS di solito ha inizio con una visualizzazione "Top n" delle transizioni in base al consumo della CPU o del volume delle transazioni. Successivamente, puoi concentrarti sui profili dei tempi di risposta con quasi 100 bucket di temporizzazione inizialmente raggruppati in una categoria di riepilogo di alto livello. Puoi inoltre visualizzare spiegazioni dettagliate della categoria di interesse.
Dopo che la visualizzazione del tempo di risposta iniziale ha individuato i principali fattori che contribuiscono al tempo di risposta, gli approfondimenti possono aiutare a individuare il componente specifico di interesse. Se una categoria primaria del tempo di risposta per una transazione è "Tempo di attesa I/O totale" (come mostrato nell'immagine precedente), le relative sottosezioni possono essere esaminate con un solo clic.
Anche la possibilità di confrontare i profili tra le transazioni in base alle categorie principali CICS al tempo di risposta può fornire insight utili. In questo esempio viene mostrata la CPU per transazione CICS nel primo set di transazioni. È inoltre possibile specificare filtri globali per focalizzare ulteriormente le transazioni selezionate.
I confronti tra più intervalli di tempo sono spesso interessanti quando si analizza l'impatto dell'implementazione di una versione di un'applicazione sulla CPU per transazione. In tutto il prodotto, IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS consente confronti di valore a colpo d'occhio su qualsiasi intervallo di due volte per l'analisi.
Se si analizza un problema relativo al tempo di risposta, puoi iniziare da una visualizzazione del tempo di risposta. Per isolare ulteriormente il problema, puoi esaminare i tempi per la transazione selezionata tra sistemi o regioni. Questa immagine mostra un esempio in cui uno specifico componente di temporizzazione delle transazioni differisce in modo significativo tra 2 set di sistemi.
Poiché i dati contabili Db2 (SMF 101) acquisiscono l'ID transazione CICS, il prodotto senza soluzione di continuità integra le metriche chiave di Db2 con i dati SMF CICS. Questi grafici integrano le metriche dal punto di vista CICS sulla prima riga (in base all'ID transazione) e sull'ultima riga dal punto di vista Db2 (utilizzando l'ID di correlazione dai dati contabili).
La visibilità integrata attraverso vari tipi di dati z/OS aiuta CICS e tutti i tipi di analisi delle prestazioni. In questo scenario, una vista precedente dei dati di sistema indica un obiettivo WLM non raggiunto per intervalli di tempo selezionati e mostra il corrispondente aumento dei volumi di una transazione a esecuzione prolungata.
Più di 250 campi non temporali nei record CICS 110.1 consentono un'analisi dettagliata e sono organizzati in sottogruppi. La dashboard personalizzata in questa immagine ne mostra numerosi esempi, tra cui chiamate SQL Db2 per transazione CICS, scritture di flussi di log, caricamenti di programma e acquisizioni di file.
I vantaggi dell'adozione di un modello cloud includono un'implementazione rapida (nessun tempo di consegna per l'installazione e la configurazione locale del prodotto), una configurazione minima (solo per la trasmissione di dati SMF), l'alleggerimento delle risorse del personale e l'accesso ai servizi di consulenza IntelliMagic per integrare le competenze locali.
Indipendentemente se stai conducendo ricerche sui prodotti, se hai bisogno di servizi di emergenza o se desideri discutere di come i prodotti e i servizi IBM possono aiutarti, i nostri esperti sono qui per aiutarti.