Gestisci le prestazioni Db2 con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Monitora e profila le transazioni e le regioni CICS con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Infografica che collega tre schermate di monitoraggio e profilazione delle transazioni e delle aree

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS consente agli analisti delle prestazioni di gestire e ottimizzare le proprie regioni e configurazioni di z/OS MQ in modo più efficace ed efficiente e di valutare in modo proattivo lo stato di salute delle aree CICS.
Vantaggi
Analizza e previeni i rischi in modo proattivo

Accedi a insight integrati sullo stato di salute che valutano centinaia di metriche critiche per individuare in modo proattivo i rischi per le prestazioni e lo stato di salute della tua applicazione. Il rilevamento delle anomalie attraverso l'AI mette in evidenza le modifiche statisticamente significative, accelerando la risoluzione dei problemi.
Risparmia tempo e risolvi rapidamente i problemi

Utilizza migliaia di report pronti all'uso combinati con un'interfaccia utente grafica potente e intuitiva, confronti in tempo reale e modifiche. Le funzionalità di approfondimento sensibili al contesto ti aiuteranno a massimizzare il tempo dedicato alla prevenzione e alla risoluzione dei problemi. Riduci al minimo il tempo di inattività senza la necessità di una codifica personalizzata.
Accelera l'apprendimento e migliora le competenze in materia di dominio

Aumenta l'efficienza del personale con dashboard condivisibili, personalizzabili e interattive, spiegazioni integrate e analisi approfondite. Utilizza l'AI come moltiplicatore di forza per accelerare l'apprendimento, promuovere la collaborazione e migliorare l'efficacia delle analisi.

Cosa è incluso

I dati delle transazioni CICS SMF sono una fonte di insight sulle prestazioni molto ricca, ma il loro volume rischia di rendere l'analisi difficile quando si utilizzano gli approcci tradizionali. La valutazione proattiva delle metriche statistiche chiave in tutte le regioni aiuta a individuare i potenziali rischi per la disponibilità.

Valutazioni delle metriche delle aree CICS Analisi dei dati statistici CICS Profili dei tempi di risposta delle transazioni Componenti del tempo di risposta principali Profili dei tempi di risposta Confronta gli intervalli di tempo

 

Visualizzazione del tempo di risposta Integrazione di dati CICS e Db2 Visibilità attraverso i dati CICS e WLM Campi di dati transazionali AIOps tramite distribuzione cloud
Risorse IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS utilizza le competenze approfondite di esperti z/OS per generare automaticamente centinaia di insight e migliorare notevolmente la visibilità delle operazioni dell'infrastruttura z/OS.
Total economic impact of IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting ha condotto uno studio Total Economic Impact™ (TEI) che approfondisce i benefici di IBM Z Intellimagic Vision for z/OS per le organizzazioni in termini di riduzione del rischio, hardware, produttività e risparmio sui costi e migliore gestione delle prestazioni.
Transazioni CICS: analisi del tempo di risposta della transazione
Questo video mostra come la navigazione dinamica consenta l'individuazione rapida del sottoinsieme limitato (in questo caso, 4 su 100) di intervalli di temporizzazione pertinenti a una transazione specifica.
Statistica CICS: valutazione dello stato di salute dello storage CICS
Le valutazioni automatizzate delle metriche relative allo storage delle statistiche chiave CICS facilitano l'analisi proattiva e la prevenzione delle interruzioni individuando le aree che potrebbero richiedere un'indagine.
Come ottimizzare le prestazioni e lo stato di salute delle statistiche CICS
Il reporting di CICS di IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS fornisce insight sulle metriche chiave dello stato di salute, riassunte per gruppo CICS, con approfondimenti nelle singole aree CICS.
Impara scoprendo i dati statistici e delle transazioni CICS
Impara a rilevare i rischi in termini di disponibilità e prestazioni CICS, analizzare i dati delle transazioni ed esplorare in dettaglio le metriche CICS.
Fai il passo successivo

Indipendentemente se stai conducendo ricerche sui prodotti, se hai bisogno di servizi di emergenza o se desideri discutere di come i prodotti e i servizi IBM possono aiutarti, i nostri esperti sono qui per aiutarti.

 Prenota una demo live Iscrivi alla newsletter
Continua a esplorare Documentazione Supporto Centro demo Portfolio di prodotti IBM Z AIOps