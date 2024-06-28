Gestisci TCP/IP Network con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Monitora i pattern z/OS Encryption Readiness Technology e di traffico con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Infografica che illustra la connessione fra utilizzo del microprocessore, condizioni di errore TCP e connessioni

TCP/IP è il fulcro delle comunicazioni per i mainframe z/OS, sia per il traffico in entrata che per quello in uscita del mainframe, e a livello interno fra le immagini z/OS e i complessi di processori. Gestisci in modo proattivo i rischi per la sicurezza e gli errori prima che abbiano un impatto sugli utenti.

 
Vantaggi
Mitiga in modo proattivo i rischi per la sicurezza

Utilizza insight avanzati basati sull'AI per rilevare e mitigare proattivamente i rischi per la sicurezza della crittografia del traffico IP z/OS sconosciuto.
Migliora la configurazione e lo stato di salute della rete

Utilizza migliaia di report pronti all'uso combinati con un'interfaccia utente grafica potente e intuitiva, confronti in tempo reale e funzionalità drill-down di editing sensibili al contesto per massimizzare il tempo dedicato alla prevenzione e alla risoluzione dei problemi. Riduci al minimo il tempo di inattività senza la necessità di una codifica personalizzata.
Accelera l'apprendimento e migliora le competenze in materia di dominio

Aumenta l'efficienza del personale con dashboard condivisibili, personalizzabili e interattive, spiegazioni integrate e analisi approfondite. Utilizza un'AI come moltiplicatore di forza per accelerare l'apprendimento, promuovere la collaborazione e migliorare l'efficacia delle analisi.

Cosa è incluso

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS migliora l'analisi traducendo oltre 600 codici grezzi dai record zERT in testo reggibile per suite di cifratura, algoritmi di crittografia e tipi di autenticazione dei messaggi.

Monitora i canali OSA e gli HiperSockets Migliora la configurazione e lo stato di salute della rete Abilitazione DevOps Identifica facilmente il traffico non protetto (dal punto di vista crittografico) Categorizza le &quot;classi di traffico&quot; in base agli intervalli di indirizzi IP

  

Utilizzo medio del core CP per le funzioni cripto Visibilità intuitiva sui dati SMF Approfondimenti sensibili al contesto Analisi della causa principale accelerata AIOps tramite distribuzione cloud
Risorse IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS utilizza le competenze approfondite degli esperti z/OS per generare automaticamente centinaia di insight e migliorare notevolmente la visibilità delle operazioni dell'infrastruttura z/OS.
Come utilizzare zERT di IBM per identificare le connessioni non crittografate
Sblocca gli insight di sicurezza di rete con dati zERT in IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS Identifica il traffico non crittografato e valuta facilmente i livelli di crittografia.
Impatto economico complessivo di IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting ha condotto uno studio Total Economic Impact (TEI) che approfondisce i benefici di IBM Z Intellimagic Vision for z/OS per le organizzazioni in termini di riduzione del rischio, hardware, produttività e risparmio sui costi e migliore gestione delle prestazioni.
zERT: una svolta nella visibilità per gestire il traffico di rete
Ottieni un'ottima introduzione a zERT e scopri come migliorare il vantaggio che puoi ottenere da questi dati.
Valore e visibilità sui dati di crittografia di rete zERT
Guarda questa sessione per ottenere maggiori informazioni sul valore fornito dai nuovi dati zERT, e su come ottenere la visibilità di cui i tuoi team di sicurezza hanno bisogno per fornire un grande valore da questi dati.
Utilizzo dei dati zERT e di altri dati SMF per gestire e ottimizzare la crittografia di rete
Scopri z/OS Encryption Readiness Technology (zERT) in questo webinar. Comprendi come potenzia la sicurezza di rete fornendo visibilità sul tuo stato crittografico, favorendo al conformità e ottimizzando l'utilizzo della CPU.
