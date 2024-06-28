TCP/IP è il fulcro delle comunicazioni per i mainframe z/OS, sia per il traffico in entrata che per quello in uscita del mainframe, e a livello interno fra le immagini z/OS e i complessi di processori. Gestisci in modo proattivo i rischi per la sicurezza e gli errori prima che abbiano un impatto sugli utenti.
Utilizza insight avanzati basati sull'AI per rilevare e mitigare proattivamente i rischi per la sicurezza della crittografia del traffico IP z/OS sconosciuto.
Utilizza migliaia di report pronti all'uso combinati con un'interfaccia utente grafica potente e intuitiva, confronti in tempo reale e funzionalità drill-down di editing sensibili al contesto per massimizzare il tempo dedicato alla prevenzione e alla risoluzione dei problemi. Riduci al minimo il tempo di inattività senza la necessità di una codifica personalizzata.
Aumenta l'efficienza del personale con dashboard condivisibili, personalizzabili e interattive, spiegazioni integrate e analisi approfondite. Utilizza un'AI come moltiplicatore di forza per accelerare l'apprendimento, promuovere la collaborazione e migliorare l'efficacia delle analisi.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS migliora l'analisi traducendo oltre 600 codici grezzi dai record zERT in testo reggibile per suite di cifratura, algoritmi di crittografia e tipi di autenticazione dei messaggi.
Ottieni insight sulle interfacce fisiche, inclusi i canali OSA e gli HiperSockets utilizzati per la comunicazione fra LPAR. Benché l'aumento dell'utilizzo in questo esempio non è un problema per la disponibilità (verde), la modifica osservata potrebbe richiedere ulteriori approfondimenti e potrebbe essere correlata ad aumenti non necessari in altri punti dell'infrastruttura.
Gli ACK duplicati possono indicare opportunità di miglioramento nella configurazione del data center o della rete esterna. Questa è solo una delle molte metriche valutate e tracciate automaticamente per fornire insight rapidi sullo stato di salute della rete mainframe.
Le metriche apparentemente scollegate possono essere connesse e condivise in un'unica visuale per prestazioni, rete, storage, MQ, CICS e Db2, abilitando la collaborazione. Questo esempio incorpora il consumo di spazio degli indirizzi di tipo 30, le velocità di traffico TCP/IP e il traffico in base al tipo di cifratura crittografica. È disponibile anche la visibilità sui client e sugli indirizzi IP dei server.
Le viste di primo livello (per sysplex o classe di traffico) forniscono immediatamente visibilità sulla quantità di traffico di rete che utilizza ogni protocollo e identificano il traffico non protetto dal punto di vista crittografico. È possibile approfondire per diversi criteri per approfondire l'analisi e determinare la fonte o la destinazione del traffico.
Naviga facilmente verso il sottoinsieme di traffico di rete di tua scelta (ad esempio per classe di traffico o indirizzo IP) e ottieni visibilità sui dati specifica per il protocollo selezionato. Questo esempio include gli algoritmi di crittografia che vengono utilizzati, la lunghezza delle chiavi crittografiche e altri attributi della protezione crittografica.
Poiché la richiesta di CPU per la crittografia può essere significativa e variare ampiamente fra vari tipi di crittografia, avere visibilità sulla CPU è fondamentale. L'analisi prima e dopo le modifiche all'implementazione permette la correlazione fra la crittografia e i costi aziendali (in termini di CPU).
A differenza degli approcci che richiedono programmi di codifica o l'utilizzo di strumenti isolati dalla tecnologia per accedere a vari tipi di dati SMF, questa interfaccia utente intuitiva elimina gli sforzi di data mining e permette al personale di concentrarsi sull'analisi di alto valore. Inoltre, migliora l'apprendimento, promuove la collaborazione e potenzia l'efficacia delle analisi.
Gli approfondimenti sensibili al contesto aiutano a identificare i percorsi analitici alternativi basati sui dati visualizzati e a investigare ogni ipotesi con pochi clic, riducendo il tempo perso nell'esplorazione di "strade senza uscita". La possibilità di concentrare l'analisi sui sottoinsiemi di dati desiderati è particolarmente preziosa quando si lavora con volumi di dati SMF enormi.
Le funzionalità di approfondimento altamente flessibili di IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permettono di visualizzare attività di migrazione specifiche e dati a livello di processore, di sistema, di scheda o di spazio di indirizzi. I filtri condizionali integrati possono essere personalizzati per una serie di report su un dashboard apposito.
I vantaggi dell'adozione di un modello cloud includono un'implementazione rapida (nessun tempo di consegna per l'installazione e la configurazione locale del prodotto), una configurazione minima (solo per la trasmissione di dati SMF), l'alleggerimento delle risorse del personale e l'accesso ai servizi di consulenza IntelliMagic per integrare le competenze locali.
Se stai conducendo ricerche sui prodotti o se hai bisogno di servizi di emergenza o se desideri discutere di come IBM prodotti e servizi possono aiutarti, i nostri esperti sono qui per aiutarti.