Apa yang dimaksud dengan laporan keberlanjutan?

Praktik ini mencakup metrik lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Namun, laporan keberlanjutan berbeda dengan laporan ESG karena ESG berfokus pada evaluasi kinerja perusahaan terhadap metrik ESG, sedangkan keberlanjutan mengambil pendekatan yang lebih luas dan melihat model bisnis dan metodologi yang lebih besar.



Lebih khusus lagi, laporan ESG menggunakan seperangkat metrik untuk mengevaluasi inisiatif lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Menggunakan berbagai kerangka pelaporan ESG (tautan berada di luar ibm.com), perusahaan dapat menginformasikan pemangku kepentingan tentang dampak positif mereka terhadap masyarakat dan lingkungan, serta praktik tata kelola perusahaan mereka.

Di sisi lain, laporan keberlanjutan mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan beretika dengan mempertimbangkan hubungan organisasi dengan dunia di sekitarnya. Karena keberlanjutan merupakan konsep yang kompleks, ada beberapa kerangka pelaporan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, meskipun sebagian besar akan mencakup istilah dan konsep utama seperti pembangunan berkelanjutan, emisi karbon, rantai pasokan, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Salah satu perbedaan utama antara ESG dan keberlanjutan adalah gagasan tentang motivasi versus hasil. Laporan keberlanjutan mengkaji model bisnis atau metodologi yang memotivasi perusahaan dan karyawannya untuk bertindak demi kepentingan terbaik masyarakat. Laporan ESG adalah pengukuran dan hasil dari inisiatif tersebut dan menyediakan data ESG yang diperlukan perusahaan dan investor untuk menginformasikan pengambilan keputusan.

Serupa dengan CSR, laporan ESG dan keberlanjutan membantu perusahaan meningkatkan kepercayaan dan reputasi di antara konsumen dengan menetapkan tujuan, memenuhi target pengurangan, dan mengungguli tolok ukur industri. Perusahaan dapat secara signifikan meningkatkan pengambilan keputusan dan manajemen risiko dengan mempertimbangkan tiga dimensi keberlanjutan dalam strategi keberlanjutan yang lebih besar.