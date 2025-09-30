Apa yang dimaksud dengan laporan keberlanjutan?

Diterbitkan: 19 Desember 2023
Kontributor: Tom Krantz, Alexandra Jonker
Laporan keberlanjutan adalah pengungkapan kebijakan, metodologi, dan metrik kinerja non-keuangan kepada para pemangku kepentingan, termasuk investor, karyawan, pelanggan, dan masyarakat.
Praktik ini mencakup metrik lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Namun, laporan keberlanjutan berbeda dengan laporan ESG karena ESG berfokus pada evaluasi kinerja perusahaan terhadap metrik ESG, sedangkan keberlanjutan mengambil pendekatan yang lebih luas dan melihat model bisnis dan metodologi yang lebih besar.
Lebih khusus lagi, laporan ESG menggunakan seperangkat metrik untuk mengevaluasi inisiatif lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Menggunakan berbagai kerangka pelaporan ESG (tautan berada di luar ibm.com), perusahaan dapat menginformasikan pemangku kepentingan tentang dampak positif mereka terhadap masyarakat dan lingkungan, serta praktik tata kelola perusahaan mereka.
Di sisi lain, laporan keberlanjutan mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan beretika dengan mempertimbangkan hubungan organisasi dengan dunia di sekitarnya. Karena keberlanjutan merupakan konsep yang kompleks, ada beberapa kerangka pelaporan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, meskipun sebagian besar akan mencakup istilah dan konsep utama seperti pembangunan berkelanjutan, emisi karbon, rantai pasokan, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Salah satu perbedaan utama antara ESG dan keberlanjutan adalah gagasan tentang motivasi versus hasil. Laporan keberlanjutan mengkaji model bisnis atau metodologi yang memotivasi perusahaan dan karyawannya untuk bertindak demi kepentingan terbaik masyarakat. Laporan ESG adalah pengukuran dan hasil dari inisiatif tersebut dan menyediakan data ESG yang diperlukan perusahaan dan investor untuk menginformasikan pengambilan keputusan.
Serupa dengan CSR, laporan ESG dan keberlanjutan membantu perusahaan meningkatkan kepercayaan dan reputasi di antara konsumen dengan menetapkan tujuan, memenuhi target pengurangan, dan mengungguli tolok ukur industri. Perusahaan dapat secara signifikan meningkatkan pengambilan keputusan dan manajemen risiko dengan mempertimbangkan tiga dimensi keberlanjutan dalam strategi keberlanjutan yang lebih besar.
Tiga dimensi keberlanjutan adalah lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Keberlanjutan lingkungan berfokus pada penanganan isu lingkungan seperti perubahan iklim, emisi gas rumah kaca (GHG), dan hilangnya keanekaragaman hayati. Salah satu cara bagi perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungan adalah dengan beralih dari sumber daya yang terbatas seperti bahan bakar fosil dan gas alam dan merangkul sumber energi terbarukan.
Keberlanjutan sosial belum didefinisikan dengan jelas. Beberapa ahli mengatakan bahwa keberlanjutan mencakup semua aktivitas manusia dan bahwa semua ranah keberlanjutan bermuara pada komponen sosial. Dimensi ini memprioritaskan hak asasi manusia dan mengakui bahwa kesejahteraan semua orang menentukan umur panjang, kemanjuran, dan keberlanjutan masyarakat.
Keberlanjutan ekonomi berfokus pada usaha yang berkelanjutan (yaitu menguntungkan). Terkadang, hal ini bisa tampak bertentangan dengan kelestarian lingkungan. Namun, perusahaan telah membuat langkah yang berarti untuk tindakan iklim. Chief sustainability officer, misalnya, ditugaskan untuk menata ulang rantai nilai untuk meningkatkan kinerja ESG di seluruh operasi global. Hal ini dapat berarti menyempurnakan cara mendapatkan bahan baku, mengadopsi armada kendaraan listrik, atau memprioritaskan inisiatif dekarbonisasi. Terlepas dari pendekatannya, tugas perusahaan tetap sama: menemukan keseimbangan antara keuntungan dan planet demi kelestarian lingkungan.
Laporan keberlanjutan memainkan peran penting dalam mendorong keberlanjutan dalam bisnis, yang mengacu pada strategi perusahaan untuk mengurangi dampak negatif lingkungan dan sosial yang dihasilkan dari operasinya. Praktik keberlanjutan suatu organisasi biasanya dianalisis berdasarkan metrik ESG yang dibagikan kepada publik melalui pelaporan ESG.
Perusahaan dapat lebih memahami tantangan dan peluang yang mereka hadapi dengan membuat laporan keberlanjutan yang melacak pencapaian dan kemajuan ESG. Insight yang diperoleh dari laporan ini dapat membantu perusahaan untuk beralih dari model ekonomi linier tradisional dan sebaliknya memberdayakan ekonomi sirkular yang menekankan penyewaan, daur ulang, pembaruan, perbaikan, penggunaan kembali, dan berbagi bahan dan produk yang ada selama mungkin.
Perusahaan dapat memperoleh manfaat berikut ini dengan membuat laporan keberlanjutan:
Kekhawatiran seputar perubahan iklim dan kondisi kerja telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, terutama bagi bisnis yang mengalami gangguan rantai pasokan. Laporan keberlanjutan dapat membantu organisasi secara efektif menavigasi dampak buruk dari berbagai masalah ESG dengan menyediakan sarana untuk mengukur, menilai, dan memahami jejak operasional mereka.
Laporan keberlanjutan yang komprehensif dapat membantu organisasi menata ulang model bisnis mereka untuk menyeimbangkan kinerja keuangan dengan tujuan keberlanjutan dengan lebih baik. Melalui laporan keberlanjutan tahunan, perusahaan dapat menarik investor yang tertarik dengan kemajuan berkelanjutan dalam memenuhi persyaratan pelaporan keberlanjutan.
Para pemangku kepentingan mengharapkan lebih banyak transparansi dari merek dan bisnis karena ESG secara intrinsik terkait dengan kinerja perusahaan. Laporan keberlanjutan menyediakan cara yang dapat ditindaklanjuti untuk memenuhi seruan transparansi ini dengan menunjukkan bahwa perusahaan dan ekosistem kemitraannya memprioritaskan isu keberlanjutan.
Laporan keberlanjutan juga memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan tentang perubahan lingkungan dan masyarakat yang sedang berlangsung. Perusahaan dapat melihat bagaimana inisiatif ESG mereka dibandingkan dengan tren keberlanjutan yang lebih besar dan menemukan area potensial untuk perbaikan. Hal ini dapat menginformasikan pengambilan keputusan yang mengarah pada kinerja keberlanjutan yang lebih baik dan keselarasan dengan persyaratan peraturan.
Apakah sebuah perusahaan diwajibkan untuk menyerahkan laporan keberlanjutan atau tidak tergantung pada lokasinya.Di Eropa, misalnya, peraturan seputar investasi berkelanjutan dan ESG diwajibkan untuk beberapa organisasi. Pertimbangkan Petunjuk Pelaporan Keberlanjutan Perusahaan (Corporate Sustainability Reporting Directive/CSRD), undang-undang Uni Eropa yang mewajibkan perusahaan melaporkan dampak lingkungan dan keberlanjutan dari aktivitas bisnis mereka, serta inisiatif ESG mereka.
Sebaliknya, di Amerika Serikat, perusahaan tidak diwajibkan untuk memberikan metrik ESG atau keberlanjutan dalam laporan tahunan mereka, dengan pengecualian di California, yang baru-baru ini memberlakukan undang-undang iklim yang mewajibkan pengungkapan terkait iklim tertentu. Namun, sering kali demi kepentingan terbaik mereka untuk melakukannya karena institusi dan individu semakin memperhitungkan skor ESG perusahaan ke dalam keputusan investasi mereka.
Terlebih lagi, perusahaan di Amerika Utara masih diharapkan untuk mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh Security Exchange Commission (SEC). SEC bertanggung jawab untuk mengidentifikasi setiap pelanggaran terkait ESG seperti greenwashing atau penipuan. Organisasi pihak ketiga seperti Bloomberg, S&P Dow Jones Indices, dan lainnya mengukur potensi dampak risiko ESG dan peringkat ini dapat digunakan bersama dengan data ekonomi lainnya untuk menginformasikan keputusan investor.
Mulai tahun 2026, perusahaan publik di Brasil akan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi keberlanjutan dan informasi terkait iklim setiap tahunnya. Persyaratannya akan didasarkan pada standar ISSB. Demikian pula, bisnis besar di Australia akan diwajibkan untuk mengikuti persyaratan pengungkapan keuangan terkait iklim mulai tahun 2024. Meskipun ditetapkan oleh Australian Accounting Standards Board (AASB), standar ini juga akan selaras dengan standar yang ditetapkan oleh ISSB.
Ada beberapa sumber daya untuk memandu organisasi selama proses pelaporan.
Untuk memulainya, perusahaan dapat merujuk pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), yang bertindak sebagai kerangka kerja panduan bagi pemerintah dan organisasi. Diperkenalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, SDG menetapkan agenda global untuk pembangunan berkelanjutan dengan harapan mencapai masa depan yang lebih berkelanjutan pada tahun 2030.
Dari sana, perusahaan dapat beralih ke beberapa organisasi pihak ketiga yang menetapkan standar pelaporan keberlanjutan dan dapat membantu perusahaan menemukan kerangka kerja pelaporan keberlanjutan yang tepat untuk digunakan:
SASB adalah organisasi nirlaba yang menetapkan dan memelihara standar khusus industri untuk membantu memandu pengungkapan informasi keberlanjutan, seperti emisi gas rumah kaca (GHG), kepada para investor dan pemangku kepentingan keuangan lainnya.
ISSB adalah badan penetapan standar independen. Misi ISSB adalah untuk menciptakan sebuah dasar global yang komprehensif mengenai standar pengungkapan keberlanjutan yang berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan investor dan pasar keuangan.
GRI adalah lembaga nirlaba yang menyediakan kerangka kerja panduan yang dapat diterapkan secara global untuk berbagai masalah ESG dan keberlanjutan. Saat ini, standar GRI menyediakan garis dasar, serta peta jalan, bagi perusahaan yang ingin menetapkan tujuan dan membuat laporan keberlanjutan mereka sendiri.
