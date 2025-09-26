Apa itu pengontrol penyimpanan?

Pengontrol penyimpanan adalah komponen penting dari sistem penyimpanan data komputer yang digunakan untuk mengelola pertukaran data antara unit pemrosesan pusat (CPU) dan perangkat penyimpanan seperti hard disk drive (HDD), solid-state drive (SSD), dan modul flash non-volatile memory express (NVMe).
Jumlah data yang dihasilkan manusia sangat mengejutkan. Pada tahun 2024, perkiraan datasphere global mencapai 149 zettabytes, dengan proyeksi membengkak menjadi 181 zettabytes data pada akhir tahun 2025.
Sebagai gambaran, satu zettabyte setara dengan 1.000 exabyte, 1 miliar terabyte, atau 1 triliun gigabyte. Dengan kata lain, satu zettabyte setara dengan 250 miliar DVD.
Oleh karena itu, manajemen data adalah komponen utama dari semua sistem komputasi, termasuk pusat data perusahaan, platform cloud, perangkat IoT, dan platform digital. Namun, tidak semua data dibuat sama.
Sebagian besar data yang kita buat bersifat sementara, dimaksudkan untuk digunakan dan dibuang dalam sekejap, sementara jenis data lainnya lebih tahan lama. Beberapa data disimpan untuk penyimpanan dan pengambilan jangka menengah, sementara jenis lain disimpan untuk keperluan arsip atau pencadangan jangka panjang.
Tergantung pada tujuan data yang dibuat dan disimpan, jenis penyimpanan yang berbeda lebih cocok daripada yang lain. Dari opsi sederhana seperti disket dan USB flash drive hingga opsi yang kuat dan rumit seperti sistem jaringan area penyimpanan (SAN) dan penyimpanan terpasang jaringan (NAS), komputer mengandalkan pengontrol penyimpanan (juga dikenal sebagai pengontrol disk atau prosesor penyimpanan) untuk menulis dan mengambil data antara perangkat penyimpanan dan CPU utama komputer.
Dalam kebanyakan kasus, kartu pengontrol penyimpanan adalah unit perangkat keras fisik, kadang-kadang terintegrasi langsung ke papan sistem komputer. Namun, ketika berhadapan dengan mesin virtual (VM) atau lingkungan tervirtualisasi lainnya, pengontrol penyimpanan virtual berbasis perangkat lunak dapat digunakan untuk mensimulasikan fungsi pengontrol fisik. Dalam jenis sistem komputer ini, pengontrol penyimpanan virtual adalah komponen dari perangkat lunak hypervisor menyeluruh yang digunakan untuk mengelola sumber daya penyimpanan yang dikumpulkan dari beberapa perangkat fisik.
Ini adalah komponen utama pengontrol penyimpanan:
Dalam memfasilitasi transfer data, pengontrol penyimpanan melakukan beberapa tugas untuk memanfaatkan manfaat dari media penyimpanan tertentu. Mereka juga mengurangi berbagai tantangan potensial dan hambatan yang mungkin mencegah sistem komputer mengoptimalkan kemampuan penyimpanannya sepenuhnya.
Untuk mencapai akses penyimpanan yang lancar dan efisien, fungsi utama pengontrol penyimpanan meliputi yang berikut ini:
Pengontrol penyimpanan dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, berdasarkan antarmuka atau fungsinya.
Meskipun semua pengontrol penyimpanan bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi antara CPU dan perangkat penyimpanan, namun setiap jenis dikhususkan untuk tujuan dan lingkungan yang unik.
Dirancang khusus untuk kompatibilitas antarmuka, beberapa pengontrol penyimpanan berbasis antarmuka meliputi:
Pengontrol SAS juga cocok untuk menghubungkan beberapa perangkat penyimpanan, menjadikannya pilihan yang baik untuk operasi yang membutuhkan solusi yang dapat diskalakan. Dalam situasi ini, komponen perangkat keras yang disebut ekspander SAS dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah drive disk SAS atau SATA yang dapat diterima oleh host bus adapter (HBA) sistem.
Pengontrol berbasis fungsi didesain untuk mengakomodasi perangkat penyimpanan berdasarkan protokol antarmuka dan fungsi yang diinginkan. Ini adalah beberapa contoh:
