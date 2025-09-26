Apa itu pengontrol penyimpanan?

Jumlah data yang dihasilkan manusia sangat mengejutkan. Pada tahun 2024, perkiraan datasphere global mencapai 149 zettabytes, dengan proyeksi membengkak menjadi 181 zettabytes data pada akhir tahun 2025.

Sebagai gambaran, satu zettabyte setara dengan 1.000 exabyte, 1 miliar terabyte, atau 1 triliun gigabyte. Dengan kata lain, satu zettabyte setara dengan 250 miliar DVD.

Oleh karena itu, manajemen data adalah komponen utama dari semua sistem komputasi, termasuk pusat data perusahaan, platform cloud, perangkat IoT, dan platform digital. Namun, tidak semua data dibuat sama.

Sebagian besar data yang kita buat bersifat sementara, dimaksudkan untuk digunakan dan dibuang dalam sekejap, sementara jenis data lainnya lebih tahan lama. Beberapa data disimpan untuk penyimpanan dan pengambilan jangka menengah, sementara jenis lain disimpan untuk keperluan arsip atau pencadangan jangka panjang.

Tergantung pada tujuan data yang dibuat dan disimpan, jenis penyimpanan yang berbeda lebih cocok daripada yang lain. Dari opsi sederhana seperti disket dan USB flash drive hingga opsi yang kuat dan rumit seperti sistem jaringan area penyimpanan (SAN) dan penyimpanan terpasang jaringan (NAS), komputer mengandalkan pengontrol penyimpanan (juga dikenal sebagai pengontrol disk atau prosesor penyimpanan) untuk menulis dan mengambil data antara perangkat penyimpanan dan CPU utama komputer.