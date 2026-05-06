Apa itu anggaran statis?

Target pengeluaran dan pendapatan yang telah ditetapkan berfungsi sebagai acuan tetap bagi organisasi, sehingga memberikan tim tolok ukur yang jelas untuk mengukur kinerja dan realisasi pengeluaran.

Anggaran statis tetap tidak berubah selama periode tertentu, terlepas dari perubahan penjualan, biaya, maupun kondisi eksternal. Pendekatan ini sering disebut sebagai anggaran tetap. Anggaran statis memberikan tim keuangan kerangka yang terstruktur untuk mengelola berbagai pos anggaran, termasuk gaji, biaya pokok penjualan (COGS), faktur, dan laporan keuangan.

Organisasi keuangan modern sering menggunakan anggaran statis dan anggaran fleksibel untuk mengelola perencanaan, peramalan, dan penganggaran. Perbedaan utamanya adalah bahwa anggaran statis menawarkan kesederhanaan, sedangkan anggaran fleksibel memberikan kemampuan untuk beradaptasi ketika kinerja aktual menyimpang dari proyeksi anggaran tetap. Alat FP&A yang didukung AI dapat membantu menyusun dan menganalisis kedua jenis anggaran tersebut guna memaksimalkan efektivitas fungsi manajemen keuangan.

Teknologi kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, dan machine learning (ML) semakin mentransformasi fungsi perencanaan dan analisis keuangan (FP&A) dengan mengotomatiskan berbagai tugas, mendorong pengambilan keputusan berbasis data, serta meningkatkan akurasi.