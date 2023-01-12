Salah satu klien Revelwood di industri layanan kesehatan meminta kami untuk membuat model alokasi untuk lingkungan IBM Planning Analytics mereka. Mereka ingin mengalokasikan serangkaian biaya produk berdasarkan wilayah dan kombinasi pelanggan. Organisasi ini memiliki beberapa kategori produk seperti produk komersial, produk Medicare, dan produk Medicaid.

Kami mengatasi tantangan ini dengan merancang model alokasi yang dapat ditambahkan ke dalam model perencanaan dan pelaporan yang sudah ada. Model baru memungkinkan perusahaan untuk menghitung persentase alokasi dengan menggunakan serangkaian metode. Metode ini meliputi:

Penggunaan pendekatan alokasi standar untuk menghitung persentase melalui pendorong yang dapat dengan mudah ditetapkan ulang

Mendefinisikan persentase tetap untuk satu produk, kemudian mengalokasikan persentase sisanya untuk semua produk lainnya

Menetapkan persentase tetap untuk bagian produk yang ada dan kemudian mengalokasikan persentase tersebut ke dalam produk tertentu dalam setiap bagian

Menetapkan persentase untuk bagian sementara produk dan hanya mengalokasikan ke produk tersebut

Menggabungkan berbagai kombinasi metode ini

Model alokasi Planning Analytics ini menggunakan proses dua langkah. Pertama, menghitung persentase alokasi. Selanjutnya, model menggunakan persentase yang telah dihitung untuk mengalokasikan biaya berdasarkan entitas, pelanggan, produk, wilayah, dan banyak lagi. Model ini menawarkan fleksibilitas kepada tim keuangan untuk menggunakan serangkaian pengeluaran independen yang dialokasikan dengan menggunakan berbagai pendorong dan pendekatan. Pendekatan unik ini memungkinkan tim untuk memisahkan alokasi menjadi beberapa bagian dan menganalisis detailnya selama proses berlangsung.

Pendekatan ini menghemat banyak waktu bisnis. Sebelum Planning Analytics, perusahaan menghabiskan waktu berhari-hari untuk membuat perhitungan alokasi di Excel. Dengan Planning Analytics, perusahaan sekarang dapat menyelesaikan proses ini dalam waktu sekitar empat menit.

Apakah Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang alokasi dan model alokasi? Tonton webinar Revelwood tentang Alokasi dalam IBM Planning Analytics atau baca posting blog kami, Tip & Kiat IBM Planning Analytics: Alokasi dalam IBM Planning Analytics.

Ingin melihat bagaimana IBM Planning Analytics dapat membantu bisnis Anda? Kunjungi situs web untuk informasi lebih lanjut dan untuk mengakses uji coba gratis.