Apa itu pengembangan berbasis spesifikasi?

Anda mungkin pernah menjumpai utang teknis dalam kehidupan nyata, mungkin tanpa menyadarinya. Utang teknis sudah ada sebelum munculnya tren "vibe coding" dan telah menjadi bagian dari pengembangan perangkat lunak selama beberapa dekade; utang ini menumpuk ketika pengembang mengambil jalan pintas demi kecepatan. Namun, vibe coding justru mempercepat penumpukan utang teknis dengan memudahkan pembuatan sejumlah besar kode tanpa pemahaman atau validasi secara menyeluruh terhadap kode tersebut. Mungkin ada tekanan untuk memberikan hasil dengan cepat, atau praktisi vibe coding tidak memiliki latar belakang teknis untuk menghentikan utang teknis sebelum dimulai.

Utang teknis dalam pengembangan berdukungan AI dapat muncul dalam beberapa bentuk:

Penyimpangan konteks terjadi ketika perbaikan bug di satu area secara tidak sengaja merusak fungsionalitas di area lain. Ini merupakan ciri dari kode yang dihasilkan tanpa pemahaman lengkap tentang sistem yang lebih luas.

terjadi ketika perbaikan bug di satu area secara tidak sengaja merusak fungsionalitas di area lain. Ini merupakan ciri dari kode yang dihasilkan tanpa pemahaman lengkap tentang sistem yang lebih luas. Fragmentasi merupakan gejala umum lainnya, ketika fitur-fitur yang baru dibuat tidak selaras dengan konvensi arsitektur yang sudah ada, sehingga secara bertahap mengikis konsistensi dan kemudahan pemeliharaan basis kode.

merupakan gejala umum lainnya, ketika fitur-fitur yang baru dibuat tidak selaras dengan konvensi arsitektur yang sudah ada, sehingga secara bertahap mengikis konsistensi dan kemudahan pemeliharaan basis kode. Ada juga biaya operasional yang perlu dipertimbangkan. Tanpa spesifikasi yang jelas sebagai landasan bagi proses pembuatan, pengembang dapat terjebak dalam siklus pembuatan prompt yang tak berkesudahan. Pendekatan ini bisa menghabiskan ribuan token untuk memperbaiki kesalahan yang sebenarnya dapat dicegah jika ada spesifikasi yang dirumuskan dengan baik.

Bayangkan skenario yang diketahui dengan baik oleh banyak pengembang di industri ini. Anda telah mengerjakan sebuah fitur baru selama beberapa hari atau minggu, dan fitur ini hampir siap diluncurkan. Kemudian, terdesak oleh tenggat yang makin dekat, Anda mempercepat proses penyesuaian terakhir melalui serangkaian perubahan menggunakan prompt AI.

Fungsi kode yang dihasilkan, baik yang ditulis dengan Python maupun bahasa lain, mungkin terlihat baik-baik saja dari sudut pandang pengguna. Namun, dalam prosesnya, beberapa kerentanan terungkap, terjadi konflik dependensi, dan penanganan serta pengujian edge case terlupakan sepenuhnya.

Spesifikasi formal yang ditetapkan sejak awal memberikan sumber kebenaran bersama bagi tim untuk mengatur setiap fase siklus proses pengembangan perangkat lunak (software development lifecycle, SDLC), terlepas dari siapa yang menulis kode.