Mengurangi utang teknis pada tahun 2026

Ketika sebuah perusahaan mengakuisisi sebuah perusahaan, secara alami utang teknis melihat ke neraca untuk memahami nilainya. Utang keuangan, muncul sebagai pinjaman atau kewajiban yang pada akhirnya harus dilayani, adalah komponen yang relatif mudah untuk dianalisis dalam akuisisi.

Namun ada jenis utang lain yang semakin penting dalam rekayasa perangkat lunak yang tidak diperhitungkan secara formal. Utang teknis bermanifestasi sebagai kode rapuh, arsitektur usang dan sistem yang tidak mampu beradaptasi dengan teknologi dan tren yang muncul.

Dalam kedua kasus tersebut, pengakuisisi memiliki pilihan untuk dibuat, seringkali melibatkan pertukaran yang signifikan. Mereka dapat membayar “pokok” dengan membayar kembali pinjaman, atau dalam contoh utang teknis, sistem pemfaktoran ulang. Mereka dapat merestrukturisasi melalui negosiasi ulang persyaratan keuangan atau modernisasi tumpukan teknologi tambahan. Atau mereka hanya dapat menerima beban utang dan menangani konsekuensi dari berkurangnya ketangkasan keuangan atau teknis.

Seperti halnya utang finansial, utang teknikal juga memiliki cara untuk berkembang biak. Setiap jalan pintas yang diambil hari ini membuat pekerjaan di masa depan menjadi lebih lambat, lebih berisiko, dan lebih mahal, sehingga memicu tekanan untuk mengambil lebih banyak jalan pintas yang berujung pada semakin banyak kekacauan dan keterlambatan—membentuk lingkaran setan.

Karena basis kode menjadi lebih sulit untuk dikerjakan, dibutuhkan waktu lebih lama untuk menambahkan fitur baru, dan insinyur menghindari membuat pembaruan karena takut merusak sesuatu. Kode baru dilapisi di atas kode lama, dengan efek samping yang tidak dapat diprediksi. Senyawa kompleksitas. Bug berkembang biak, yang mengarah ke potensi kerentanan keamanan. Pengembang mulai merasa seperti mereka menghabiskan seluruh waktu mereka untuk memadamkan api dan membangun solusi, ketika mereka lebih suka membangun sesuatu yang baru dan menarik daripada mengasuh sistem lama.

Tingkat pergantian developer tinggi. Karyawan yang lebih akrab dengan sistem yang lebih tua pergi, mengakibatkan hilangnya pengetahuan kelembagaan. Waktu orientasi karyawan baru semakin panjang. Kualitas dokumentasi menurun, sehingga memicu pekerjaan berulang serta solusi instan yang sekadar menambal persoalan yang lebih mendasar.

Riset IBM® Institute for Business Value menunjukkan bahwa perusahaan yang sepenuhnya memperhitungkan biaya penanganan utang teknis dalam kasus bisnis AI mereka memproyeksikan ROI 29% lebih tinggi daripada yang tidak. Dan logika mengalir ke arah lain: mengabaikan utang teknis menghasilkan penurunan ROI 18% hingga 29%. Ini adalah waktu yang menarik bagi TI, karena alat pengodean AI telah mengambil alih lapangan, menjadi lebih baik dan lebih buruk. Teknologi yang sama yang dapat memperburuk utang teknis adalah alat yang ampuh untuk menyelesaikannya.