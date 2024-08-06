Contoh penggunaan nirserver: Bagaimana perusahaan menggunakan teknologi untuk memungkinkan pengembang berinovasi

Nirserver, atau komputasi nirserver, adalah pendekatan untuk pengembangan perangkat lunak yang memberdayakan pengembang untuk membangun dan menjalankan kode aplikasi tanpa mengkhawatirkan tugas pemeliharaan seperti menginstal pembaruan aplikasi, keamanan, pemantauan, dan banyak lagi. Dengan munculnya komputasi cloud, nirserver telah menjadi alat yang populer bagi organisasi yang ingin memberikan lebih banyak waktu bagi pengembang untuk menulis dan menerapkan kode.
Terlepas dari namanya, kerangka kerja nirserver tidak berarti komputasi tanpa server. Dalam arsitektur nirserver, penyedia layanan cloud (CSP) menangani tugas-tugas seperti manajemen server, infrastruktur back-end, penyediaan server, membuat cadangan, dan banyak lagi. Keuntungan lain dari teknologi nirserver adalah mereka memungkinkan penyedia cloud untuk menyediakan sumber daya pada model sesuai permintaan. Dengan nirserver, penagihan hanya dimulai saat eksekusi kode dimulai dan berakhir saat eksekusi berakhir.
Dengan pertumbuhan komputasi cloud, individu dan perusahaan perlu menggunakan dan menyimpan data secara berbeda dari yang mereka lakukan pada masa lalu. Untuk mencapai hal ini, perusahaan mengandalkan lebih dari sebelumnya pada cloud functions dan mengurangi ketergantungan mereka pada on premises. Saat ini, semua CSP terkemuka, termasuk Amazon Web Services (AWS Lambda), Microsoft Azure (Azure Functions), dan IBM (IBM Cloud Code Engine) menawarkan platform nirserver.
Bersama teknologi infrastruktur penting lainnya, seperti infrastruktur sebagai layanan (IaaS), platform sebagai layanan (PaaS), dan fungsi sebagai layanan (FaaS), nirserver membantu organisasi dalam beberapa cara penting:
Nirserver mewakili yang terbaru dalam serangkaian arsitektur untuk lingkungan pengodean yang telah berkembang untuk memungkinkan programer lebih fokus pada apa yang mereka lakukan dengan baik — menulis dan menerapkan kode. Tiga arsitektur lain yang relevan dengan pengembangan nirserver adalah Bare Metal Server, mesin virtual (VM) dan kontainer. Berikut adalah penjelasan mendetail dari setiap konsep.
Dalam lingkungan nirserver, fungsi sebagai layanan (FaaS)- layanan yang memungkinkan pelanggan menjalankan kode sebagai respons terhadap peristiwa - penting untuk membebaskan pengembang dari mengelola infrastruktur yang mendasarinya. Dengan FaaS dan komputasi nirserver, pengembang dapat secara eksklusif fokus pada pengembangan aplikasi.
Seperti yang kita lihat dengan bare metal, VM, dan kontainer, hosting aplikasi biasanya membutuhkan penyediaan dan pengelolaan server, serta menginstal dan mengelola OS. Dengan FaaS, perangkat keras fisik, VM OS dan manajemen perangkat lunak server web semuanya ditangani oleh CSP. FaaS memungkinkan pengembang untuk menerapkan aplikasi nirserver dan alur kerja dengan lancar, dan istilah FaaS dan nirserver sering digunakan secara bergantian.
Platform sebagai layanan (PaaS) adalah model komputasi cloud yang menyediakan platform awan lengkap bagi pelanggan yang lebih hemat biaya dan tidak terlalu rumit dibandingkan membangun dan memelihara platform on premises. Meskipun arsitektur nirserver dan PaaS membuat backend tidak terlihat oleh pengembang, itulah satu-satunya kesamaan keduanya. Lingkungan PaaS menawarkan kontrol lebih besar atas lingkungan penerapan tetapi juga membutuhkan lebih banyak manajemen. Aplikasi di PaaS harus dikonfigurasi secara manual untuk menskalakan dan dapat memakan waktu lebih lama untuk diputar dibandingkan dengan nirserver.
Infrastruktur sebagai layanan (IaaS ) adalah layanan cloud yang menyediakan sumber daya seperti komputasi, server, dan VM melalui internet dengan sistem bayar sesuai penggunaan. IaaS memungkinkan pengguna meningkatkan skala dengan cepat, mengurangi kebutuhan akan pengeluaran modal awal yang tinggi yang datang dengan pembelian, pengaturan, dan pemeliharaan infrastruktur on premises. Dalam model IaaS, pengguna membeli kapasitas di muka. Dalam model nirserver, peristiwa memicu kode aplikasi untuk dijalankan. Pada dasarnya, IaaS membebankan biaya kepada pengguna di muka untuk sumber daya sementara nirserver hanya membebankan biaya kepada pengguna atas waktu ketika kode dijalankan sebenarnya.
Ketika komputasi cloud terus berkembang dan bisnis mencari cara baru untuk memanfaatkan teknologi untuk menciptakan nilai bisnis baru, contoh penggunaan nirserver berkembang pesat.
Beberapa tahun terakhir ini telah terjadi pertumbuhan besar-besaran dalam contoh penggunaan bisnis untuk aplikasi kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML), terutama dalam AI generatif. Nirserver khususnya membantu mengaktifkan sesuatu yang disebut AI berbasis peristiwa, di mana aliran intelijen yang konstan menginformasikan kemampuan pengambilan keputusan real-time. Selain itu, nirserver dapat membantu memecahkan tantangan skalabilitas dalam membangun solusi AI dan ML baru dengan memungkinkan pengembang untuk fokus pada pelatihan alih-alih infrastruktur yang mendasarinya.
Arsitektur layanan mikro adalah salah satu contoh penggunaan yang paling populer untuk nirserver. Model layanan mikro adalah pendekatan arsitektur cloud native di mana satu aplikasi terdiri dari banyak komponen atau layanan lebih kecil dengan ketergantungan minimal dan dapat diterapkan secara independen. Kemampuan komputasi nirserver di sekitar potongan kode kecil, penskalaan otomatis, penyediaan cepat, dan model harga sesuai permintaan membuatnya ideal untuk arsitektur layanan mikro.
Hybrid cloud menggabungkan cloud publik, cloud pribadi dan infrastruktur on premises untuk menciptakan infrastruktur TI tunggal, fleksibel, dan hemat biaya. Nirserver membantu mendukung perusahaan yang mengadopsi strategi hybrid cloud dengan menyediakan kelincahan, fleksibilitas, dan skalabilitas yang diperlukan untuk mengakomodasi beban kerja yang berfluktuasi di berbagai lingkungan cloud, termasuk publik, pribadi, dan tepi.
Nirserver mengurangi secara drastis biaya dan kompleksitas penulisan dan menerapkan kode untuk aplikasi big data. Lingkungan nirserver memungkinkan pengembang untuk berfokus pada kode dan logika bisnis mereka alih-alih melakukan semua tugas rutin mengelola infrastruktur. Selain itu, kemampuan nirserver yang selalu aktif berarti saluran data dapat dirancang sedemikian rupa untuk bereaksi terhadap perubahan data secara real-time dan mengubah logika aplikasi yang sesuai. Saat ini, nirserver membantu pengembang membangun saluran big data yang dapat diskalakan tanpa harus mengelola infrastruktur yang mendasarinya.
Kemampuan berbasis peristiwa, otomatisasi, dan skalabilitas dari nirserver membuatnya ideal untuk pemrosesan data yang dibutuhkan oleh aplikasi Internet of Things (IoT). Fungsi nirserver otomatis bersifat tanpa status dan dirancang untuk menangani tiap peristiwa. Selain itu, kekuatan komputasi nirserver yang fleksibel memungkinkan pengembang membangun aplikasi IoT untuk beradaptasi dengan berbagai koneksi dan kebutuhan pemrosesan data ketika mereka bekerja dengan node yang tersebar luas. Seiring bertambahnya jumlah perangkat IoT, nirserver secara unik siap membantu pengembang dalam menyediakan fondasi yang kuat untuk analisis data berbasis peristiwa yang penting untuk aplikasi IoT.
API gateway adalah perangkat lunak yang menerima permintaan pengguna aplikasi, mengarahkannya ke satu atau beberapa layanan backend, mengumpulkan data yang sesuai, dan mengirimkannya kepada pengguna dalam satu paket gabungan. Model nirserver digunakan sebagai proxy untuk tindakan aplikasi web dan menyediakan perutean metode HTTP, ID klien dan rahasia, batas tarif, CORS, melihat penggunaan API, melihat log respons, dan kebijakan berbagi API.
Dalam model nirserver, API gateway dapat digunakan untuk membangun layanan REST API dan kode pemicu yang terkait dengan setiap peristiwa. Peristiwa dan fungsi dalam lingkungan nirserver dapat diubah menjadi titik akhir HTTP. Tindakan ini — dikenal sebagai “tindakan web” — dapat dikumpulkan ke dalam API berfitur lengkap dengan API gateway yang menambahkan lapisan keamanan tambahan dan dukungan khusus. Selain itu, API Gateway memberi pengembang kemampuan untuk mengakses berbagai Integrasi untuk otentikasi yang dapat membantu mengurangi waktu ke pasar sambil melengkapi produktivitas pengembang.
Chatbot seperti IBM watsonx Assistant dan ChatGPT dari Microsoft sangat cocok untuk lingkungan nirserver karena model harga nirserver bayar sesuai penggunaan yang tidak mengharuskan pengguna membayar sumber daya yang tidak mereka gunakan. Nirserver membantu organisasi dari semua ukuran menggunakan chatbot untuk berbagai tugas, seperti meningkatkan interaksi pelanggan dan mengotomatiskan layanan yang sebelumnya membutuhkan input.
Waktu proses nirserver sangat cocok untuk tugas paralel yang memalukan, yang merupakan tugas komputasi yang dapat dengan mudah dipecah menjadi tugas yang lebih kecil dan dilakukan secara paralel ini karena dalam arsitektur nirserver, setiap tugas yang dapat disejajarkan dapat menghasilkan pemanggilan tindakan. Dalam lingkungan nirserver, beban kerja paralel yang memalukan dapat dibagi menjadi banyak subtugas, semuanya berjalan secara independen satu sama lain.
Contoh tugas paralel pada waktu proses nirserver termasuk simulasi Monte Carlo, pemrosesan batch, transcoding video, pemrosesan objek pada object storage, penilaian model, menggali data di web, dan aliran data bisnis.
Karena organisasi dari semua ukuran dan di berbagai industri berusaha memanfaatkan komputasi cloud untuk membantu mencapai tujuan transformasi digital mereka, komputasi nirserver memainkan peran penting. Dengan membebaskan pengembang dari tugas-tugas biasa seperti menginstal dan memperbarui OS, menyediakan server, dan infrastruktur penskalaan, lingkungan nirserver membantu pengembang untuk berfokus pada logika bisnis dan menulis serta menerapkan kode.