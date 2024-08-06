Contoh penggunaan nirserver: Bagaimana perusahaan menggunakan teknologi untuk memungkinkan pengembang berinovasi

Nirserver, atau komputasi nirserver, adalah pendekatan untuk pengembangan perangkat lunak yang memberdayakan pengembang untuk membangun dan menjalankan kode aplikasi tanpa mengkhawatirkan tugas pemeliharaan seperti menginstal pembaruan aplikasi, keamanan, pemantauan, dan banyak lagi. Dengan munculnya komputasi cloud, nirserver telah menjadi alat yang populer bagi organisasi yang ingin memberikan lebih banyak waktu bagi pengembang untuk menulis dan menerapkan kode.

Terlepas dari namanya, kerangka kerja nirserver tidak berarti komputasi tanpa server. Dalam arsitektur nirserver, penyedia layanan cloud (CSP) menangani tugas-tugas seperti manajemen server, infrastruktur back-end, penyediaan server, membuat cadangan, dan banyak lagi. Keuntungan lain dari teknologi nirserver adalah mereka memungkinkan penyedia cloud untuk menyediakan sumber daya pada model sesuai permintaan. Dengan nirserver, penagihan hanya dimulai saat eksekusi kode dimulai dan berakhir saat eksekusi berakhir.