Apa itu analisis skenario?

Analisis skenario adalah proses mengevaluasi skenario masa depan dan memprediksi hasil potensial. Sebuah perusahaan akan menggunakan analisis skenario untuk memeriksa dampak potensial dari peristiwa positif dan negatif, baik di dalam maupun di luar kendalinya.
Teknik ini sangat penting untuk strategi investasi dan keuangan perusahaan, memungkinkan penilaian risiko terperinci dan pengambilan keputusan berbasis data. Menavigasi ketidakpastian masa depan adalah hal yang harus dihadapi semua perusahaan. Dengan analisis skenario, mereka dapat membuat keputusan perencanaan strategis untuk menjelajahi berbagai kemungkinan peristiwa masa depan, seperti ketidakpastian ekonomi, gangguan cuaca, dan perluasan lini produk.
Alih-alih mengandalkan perkiraantunggal, analisis skenario menawarkan spektrum hasil yang mungkin, mulai dari skenario kasus terbaik hingga skenario terburuk, tergantung pada analisis. Proses ini juga dianggap sebagai teknik manajemen risiko karena membantu bisnis mengembangkan rencana tindakan dan kontinjensi untuk mengelola berbagai kemungkinan masa depan.
Analisis skenario menawarkan tim perencanaan dan analisis keuangan (FP&A) dalam sebuah organisasi sebuah strategi bisnis untuk menavigasi perubahan yang tidak terduga dan mendadak. Proses ini memberi para pemimpin perusahaan dan pengambil keputusan lainnya informasi yang mereka butuhkan untuk menilai potensi risiko dan faktor-faktor kunci, yang mengarah pada keputusan yang lebih tepat.
Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan hasil, analisis skenario meningkatkan perkiraan dan penganggaran untuk tim perencanaan keuangan dan pemangku kepentingan. Metode ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap proaktivitas dan kesadaran risiko, terutama yang berkaitan dengan arus kas dan profitabilitas bisnis. Perubahan besar terkadang tidak dapat dihindari dan analisis skenario adalah salah satu cara untuk menumbuhkan kelincahan organisasi.
Metode ini juga digunakan untuk menilai risiko keputusan bisnis yang berbeda, seperti menambahkan kantor baru atau memperluas lini produk baru. Dengan melakukan analisis skenario, bisnis menghindari terjun ke investasi utama tanpa pertimbangan yang matang dan sebaliknya memiliki analisis yang didukung data yang memandu keputusan bisnis mereka.
Sementara organisasi sering menggunakan istilah secara bergantian, analisis skenario dan perencanaan skenario melayani fungsi yang berbeda dalam manajemen strategis. Keduanya adalah proses penting; analisis skenario adalah alat diagnostik yang menggunakan data kuantitatif, sedangkan perencanaan skenario adalah proses yang lebih luas dan lebih imajinatif.
Perbedaan utamanya adalah sebagai berikut:
Analisis skenario umumnya terdiri dari tiga jenis skenario. Mereka juga dapat dikategorikan berdasarkan fokus dan berbeda tergantung pada cakrawala waktu. Organisasi akan menggabungkan campuran jenis skenario untuk mempersiapkan berbagai potensi berjangka, termasuk asumsi tentang metrik pelanggan, biaya operasi, inflasi, dan kondisi pasar.
Kasus dasar adalah skenario rata-rata berdasarkan asumsi saat ini. Hasil ini adalah yang paling realistis dalam model bisnis dan digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan kemungkinan skenario. Misalnya, bisnis mungkin memproyeksikan pertumbuhan pendapatan 10% berdasarkan tren historis, meskipun tujuannya adalah 20% (kasus terbaik) atau 0% (kasus terburuk).
Skenario ini merupakan proyeksi paling pesimistis yang mungkin terjadi dengan mempertimbangkan semua risiko negatif, serta menganalisis dampaknya secara maksimal. Skenario semacam ini umumnya digunakan dalam penilaian risiko, dengan mempertimbangkan kemungkinan terburuk, seperti keruntuhan pasar, kegagalan operasi secara total, perubahan iklim, atau kerugian finansial yang sangat besar. Sebagai contoh, skenario ini akan mencakup kegagalan peluncuran produk oleh sebuah perusahaan atau terjadinya resesi besar.
Skenario kasus terbaik adalah hasil yang diproyeksikan ideal untuk mencapai tujuan tertentu. Skenario ini merupakan proyeksi yang sangat menguntungkan di mana semua variabel kunci sejajar, membantu organisasi mengidentifikasi area peluang. Contohnya adalah bisnis yang memodelkan pertumbuhan penjualan tinggi dan biaya operasi rendah, sambil juga mencapai akuisisi pangsa pasar yang tinggi.
Tidak ada batasan jumlah kasus yang digunakan dalam analisis skenario. Sebuah organisasi mungkin mempertimbangkan banyak skenario dengan serangkaian asumsi yang berbeda. Satu-satunya kelemahan untuk memiliki banyak kemungkinan kasus adalah bahwa lebih banyak skenario membutuhkan lebih banyak analis, yang dapat memakan waktu.
Selain itu, ada skenario berbeda yang melayani tujuan yang lebih spesifik:
Beberapa dikategorikan berdasarkan fokus, seperti faktor internal atau eksternal:
Skenario lain dikategorikan berdasarkan durasi waktu:
Analisis skenario berfungsi sebagai tes stres bagi organisasi. Metode ini adalah jembatan antara penganggaran statis dan manajemen risiko dinamis. Ini memungkinkan chief financial officer (CFO) untuk melampaui perkiraan satu poin dan menunjukkan bagaimana volatilitas dapat memengaruhi laba.
Dengan mengisolasi variabel tertentu, analis dapat menentukan seberapa sensitif suatu proyek atau investasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Proses ini melampaui perkiraan sederhana dengan memperhitungkan ketidakpastian melalui berbagai hasil diskrit dan berbasis data. Saat menerapkan analisis skenario, ada beberapa langkah umum yang harus diikuti.
Mulailah dengan pernyataan masalah yang jelas. Identifikasi keputusan yang harus diambil oleh pemimpin dan waktu yang tepat untuk mengambil keputusan tersebut. Tentukan ruang lingkup, kendala, dan asumsi, serta jelaskan siapa yang memiliki keputusan dan siapa yang memengaruhinya. Nyatakan mengapa masalah tersebut penting dan hubungkan dengan dampak yang dapat diukur, seperti pendapatan, biaya, risiko, atau kepatuhan. Definisikan kesuksesan secara konkret dan hindari menetapkan tujuan yang tidak jelas.
Analis harus membedakan antara variabel yang dapat dikontrol dan yang tidak terkendali untuk memastikan kejelasan tentang fleksibilitas. Konfirmasikan keselarasan dengan strategi dan nilai perusahaan. Buatlah definisi tersebut sesingkat mungkin. Pernyataan masalah yang terfokus memandu analisis, mencegah perluasan ruang lingkup, dan memastikan tim mengevaluasi skenario terhadap tujuan yang sama.
Mulailah dengan membangun model ”bisnis-as-usual”. Ini berfungsi sebagai dasar dan menggunakan data saat ini dan historis serta tren yang ada untuk memproyeksikan hasil yang paling mungkin jika tidak ada gangguan besar yang terjadi. Gunakan laporan keuangan, metrik operasional, insight pelanggan, dan riset pasar sebagai data. Pada langkah ini, analis harus mengidentifikasi variabel inti yang paling berdampak pada hasil.
Analis juga harus mengidentifikasi pendorong utama yang memengaruhi hasil, seperti tren permintaan, tindakan kompetitif, atau kapasitas rantai pasokan. Libatkan pakar materi pelajaran untuk menguji asumsi dan menangkap perspektif yang beragam, yang membantu mengurangi bias. Ringkas temuan dalam ringkasan singkat dan soroti ketidakpastian dengan dampak terbesar, karena mereka akan membentuk kerangka kerja.
Langkah selanjutnya dalam proses analisis skenario adalah membuat template terstruktur untuk konsistensi, yang dilakukan melalui format Excel atau platform tabel terstruktur lainnya. Tentukan elemen umum untuk setiap skenario, seperti deskripsi naratif, asumsi utama, dampak keuangan, risiko, dan rekomendasi.
Pada langkah ini, analis harus menetapkan cakrawala waktu yang sesuai dengan keputusan yang ada dan menetapkan metrik standar untuk membandingkan skenario. Metrik ini dapat mencakup pendapatan, margin, persyaratan modal, dan kebutuhan tenaga kerja.
Sejajarkan metrik tersebut dengan KPI perusahaan dan kemudian tentukan elemen kualitatif juga. Output dari langkah ini umumnya adalah model keuangan yang digunakan perusahaan untuk menguji berbagai asumsi dan melihat bagaimana asumsi tersebut memengaruhi metrik utama.
Setelah template telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan skenario. Analis harus mengembangkan skenario kasus dasar, kasus terburuk, dan kasus terbaik (antara lain), tergantung pada masalahnya. Penting untuk menyertakan pemangku kepentingan dari seluruh organisasi untuk memastikan ada pandangan luas tentang skenario potensial.
Identifikasi variabel kunci dan tentukan rentang yang sesuai untuk masing-masing berdasarkan data historis dan keahlian. Penting bahwa skenario kredibel dan tidak terlalu ekstrem. Cara lain untuk memahami dampak dari setiap skenario adalah melalui pemodelan skenario, yang dapat digunakan dalam analisis skenario untuk mengukur efeknya.
Analisis hasil skenario untuk menentukan langkah selanjutnya. Timbang risiko dan peluang untuk setiap skenario, kemudian kembangkan respons strategis atau rencana kontingensi. Penting untuk menganalisis setiap skenario secara mendalam dan membandingkan hasilnya untuk melihat apakah pola yang konsisten muncul.
Organisasi sering menetapkan ambang batas tertentu atau indikator utama berdasarkan analisis. Jika variabel melebihi ambang batas tertentu, seperti devaluasi mata uang yang mencapai persentase tertentu, analisis memberikan peta jalan yang telah direncanakan sebelumnya untuk respons. Penting untuk melacak jalur mana yang sedang berkembang dan memperbarui analisis saat informasi baru tersedia.
Berikut ini adalah beberapa manfaat utama menggunakan analisis skenario:
Di seluruh sektor keuangan, proses kelembagaan dan metode tradisional diganti dengan sistem yang berbasis kecerdasan buatan (AI). Pernyataan ini berlaku untuk analisis skenario, di mana AI menggantikan pemodelan statis manual dengan simulasi otomatis yang dapat memproses kumpulan data secara real-time. Secara khusus, AI dalam pemodelan keuangan semakin populer karena merevolusi proses perencanaan, penganggaran, dan perkiraan.
Alat modern berbasis AI ini dapat menghasilkan dan menguji ratusan hingga ribuan skenario dalam hitungan menit dan mengungkap pola yang sering dilewatkan oleh analis manusia. Mereka juga dapat memberikan perhitungan ulang instan ketika variabel berubah dan mengoptimalkan skenario secara real-time.
Contoh nyata dari alat perencanaan keuangan modern di tempat kerja adalah IBM® dan Solar Coca-Cola, pembotolan Coca-Cola terbesar kedua di Brasil. Setelah memperluas operasi dan mendesentralisasi bisnisnya, Solar membutuhkan cara yang lebih baik untuk menangani pelaporan dan pemodelan data.
Bermitra dengan CTI Global, IBM® Business Partner, keduanya mulai bekerja, menyusun, dan menerapkan solusi perencanaan terintegrasi yang mengarah pada peningkatan efisiensi departemen dan peningkatan output secara keseluruhan.
“Untuk tim secara keseluruhan, kami menghemat lima hingga tujuh hari setiap bulan dalam waktu yang biasa kami habiskan untuk membuat laporan spreadsheet,” kata Hermeson Anibal Marques, Manajer Keuangan Sr di Solar Coca-Cola.
Insight yang dihasilkan dengan mengintegrasikan IBM® Planning Analytics berlipat ganda, berdampak pada seluruh perusahaan dan setiap tingkat manajemen. Selain itu, transformasi perencanaan Solar sedang berlangsung di sisi pasokan rantai nilai melalui kemampuan “bagaimana-jika” dari Planning Analytics. Alat ini membantu Solar melihat dampak driver biaya eksternal pada faktor-faktor kunci seperti harga dan tingkat permintaan, memungkinkan pengambilan keputusan dan kelincahan yang lebih besar untuk bisnis yang kompleks.
