Analitik penjualan adalah proses mengumpulkan dan menganalisis poin data penjualan untuk melihat bagaimana progres sebuah perusahaan dalam mencapai targetnya. Pemimpin penjualan dapat menggunakan analitik ini untuk menghasilkan insight kinerja, mengidentifikasi hal yang berhasil dan yang mungkin perlu penyesuaian, dan membuat langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan penjualan.

Melalui analitik penjualan, organisasi dapat lebih memahami kinerja masa lalu, mengidentifikasi tren, profitabilitas, dan memprediksi hasil penjualan mendatang. Proses analitik penjualan membantu mengubah data yang tersilo menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti—seperti perkiraan penjualan dan pendapatan mendatang secara lebih akurat—dan menggunakan metrik penjualan untuk menetapkan tujuan yang dapat dicapai.1 Solusi analitik penjualan modern adalah kecerdasan buatan (AI) yang ditanamkan ke alur kerja dan menerapkan perkiraan prediktif.

Meski tujuan utama analitik penjualan adalah mengungkapkan insight yang dapat ditindaklanjuti yang meningkatkan proses penjualan, intelijen penjualan adalah proses terpisah yang melibatkan pengumpulan data mentah.2 Kedua proses idealnya berjalan bersama satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama efisiensi bisnis. Strategi analitik penjualan yang sukses mencakup perwakilan penjualan, analis penjualan, pemangku kepentingan bisnis, serta alat dan sistem lainnya.3