Apa itu perencanaan penjualan?

Ini dimulai dengan pemimpin penjualan menetapkan dan mendefinisikan tujuan bisnis jangka panjang. Setelah tujuan tersebut ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mencari cara untuk mencapai tujuan penjualan tersebut dengan menetapkan strategi penjualan yang terperinci.

Langkah-langkah ini dapat mencakup penetapan sasaran pendapatan, identifikasi target pasar, penetapan kuota, evaluasi tren pembelian konsumen dan dinamika pemasaran, serta pengumpulan data berkelanjutan untuk mengoptimalkan rencana penjualan sepanjang masa berlaku rencana bisnis.

Rencana penjualan dapat membantu bisnis menentukan strategi pemasaran dan membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat, sehingga menghasilkan tingkat konversi yang lebih baik dan pelanggan baru. Bisnis saat ini menggunakan kekuatan AI dan otomatisasi untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang target pelanggan, mengoptimalkan indikator kinerja utama (KPI), meningkatkan perolehan prospek, dan mendorong pendapatan baru.