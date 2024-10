IBM Institute for Business Value menerbitkan serangkaian panduan yang didukung oleh penelitian yang disebut—Panduan CEO untuk AI generatif—mengenai berbagai topik, mulai dari AI generatif dalam keamanan siber hingga pengalaman pelanggan. IBM Institute for Business Value telah mengidentifikasi 3 hal yang perlu diketahui setiap pemimpin dan apa yang dapat mereka lakukan tentang hal itu:

1. AI generatif merupakan guncangan seismik pada pengalaman.

Dengan menggunakan data pelanggan dari semua area bisnis, termasuk fungsi penjualan, pemasaran, dan layanan, hal ini dapat mempersonalisasi pengalaman pelanggan dan menggunakan data CRM secara maksimal.

Apa yang dapat dilakukan para pemimpin: Tetapkan tujuan yang tinggi dalam hal sasaran Anda untuk menggunakan kemampuan AI. AI generatif mungkin tersedia untuk semua perusahaan. Ini tergantung pada bagaimana CEO memilih untuk menggunakan kemampuan ini untuk kebutuhan bisnis mereka. Memungkinkan desainer untuk menambah pembuatan konten dengan AI generatif dan terlibat dengan teknologi AI. Gunakan AI generatif untuk menyederhanakan berbagai hal dengan membuat panduan khusus untuk kasus penggunaan dan melengkapi model terbuka dengan investasi pada data kepemilikan.

2. Kepercayaan pelanggan adalah mata uang baru.

Janji dari apa yang dapat diberikan oleh AI generatif kepada para pelanggannya bergantung pada fondasi kepercayaan dari perusahaan itu sendiri. IBM Institute for Business Value menemukan bahwa “80% pimpinan bisnis melihat kemampuan dapat dijelaskan, etika, bias, atau kepercayaan sebagai kekhawatiran utama dalam perjalanan menuju penggunaan AI generatif.”1

Apa yang dapat dilakukan oleh para pemimpin: CEO harus memimpin dengan empati dan memprioritaskan perjalanan yang beretika. Membangun kepercayaan pelanggan dengan mengembangkan etika AI generatif yang spesifik untuk masalah mereka dan memberikan pengalaman yang dapat dipercaya yang membantu memastikan kepuasan pelanggan. Membangun AI generatif ke dalam pengalaman pengguna sejak awal, menyesuaikan kampanye pemasaran dan jangkau pelanggan secara langsung untuk mendapatkan kepercayaan tersebut.

3. AI generatif membuka pintu untuk menemukan kembali pengalaman karyawan.

Rata-rata, 87% eksekutif mengharapkan peran pekerjaan ditambah dengan AI generatif, bukan diganti. AI generatif berjanji untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang sebelumnya terlalu rumit untuk ditangani mesin. Keberhasilan kemitraan manusia-mesin adalah tantangan perubahan organisasi inti ketika membawa alat AI. Para CEO perlu mempertimbangkan dengan cermat ke mana harus membawa AI ke dalam rantai nilai dan menjaga agar AI generatif tetap menjadi pertimbangan dalam semua pengambilan keputusan terkait dampak dan kesejahteraan karyawan.

Apa yang dapat dilakukan para pemimpin: Mengembangkan kemitraan manusia dan mesin sejak awal yang dapat menciptakan nilai lebih dari yang dapat dilakukan oleh setiap pihak. Memberikan kesan yang baik dengan AI generatif dengan memberikan pesan positif tentang bagaimana AI dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas karyawan. Mengintegrasikan alat bantu AI, alur kerja cerdas, dan platform hybrid cloud dengan cara yang melibatkan karyawan untuk berkinerja di tingkat tertinggi dan melibatkan karyawan dalam merancang implementasi AI.