Organisasi yang menangani bahan berbahaya sebagai bagian dari proses bisnis inti mereka bergantung pada sistem instrumen keselamatan untuk menjaga keselamatan pekerja dan mengurangi kemungkinan insiden bencana seperti kebakaran, ledakan, pelepasan bahan kimia beracun, dan peleburan inti reaktor.

Sistem instrumen keselamatan terkait erat dengan jenis lain dari sistem proses bisnis yang dikenal sebagai sistem kontrol proses dasar (BPCS). Namun, BCPS berfokus pada menjaga operasi bisnis normal, sedangkan SIS berfokus secara eksklusif pada keselamatan. Ketika SIS mendeteksi kondisi berbahaya, sistem ini memulai respons yang telah ditentukan seperti melepaskan tekanan dari katup atau mengaktifkan sistem pematian darurat.

Sistem instrumen keselamatan terutama digunakan dalam industri proses, yang merupakan industri yang memproduksi produk dengan mengubah bahan baku melalui proses kimia, fisik, biologis, atau termal. Industri-industri ini termasuk minyak dan gas, manufaktur kimia, pembangkit listrik, farmasi, dan pengolahan air. Untuk mengelola risiko, bisnis yang beroperasi di industri ini menerapkan sistem terkait keselamatan untuk mendeteksi kondisi berbahaya dan mengembalikan sistem ke keadaan aman.