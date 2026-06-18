Sistem instrumen keselamatan (SIS) adalah sistem kontrol terintegrasi yang menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk secara otomatis mematikan proses dan peralatan ketika sistem mendeteksi kondisi berbahaya.
Organisasi yang menangani bahan berbahaya sebagai bagian dari proses bisnis inti mereka bergantung pada sistem instrumen keselamatan untuk menjaga keselamatan pekerja dan mengurangi kemungkinan insiden bencana seperti kebakaran, ledakan, pelepasan bahan kimia beracun, dan peleburan inti reaktor.
Sistem instrumen keselamatan terkait erat dengan jenis lain dari sistem proses bisnis yang dikenal sebagai sistem kontrol proses dasar (BPCS). Namun, BCPS berfokus pada menjaga operasi bisnis normal, sedangkan SIS berfokus secara eksklusif pada keselamatan. Ketika SIS mendeteksi kondisi berbahaya, sistem ini memulai respons yang telah ditentukan seperti melepaskan tekanan dari katup atau mengaktifkan sistem pematian darurat.
Sistem instrumen keselamatan terutama digunakan dalam industri proses, yang merupakan industri yang memproduksi produk dengan mengubah bahan baku melalui proses kimia, fisik, biologis, atau termal. Industri-industri ini termasuk minyak dan gas, manufaktur kimia, pembangkit listrik, farmasi, dan pengolahan air. Untuk mengelola risiko, bisnis yang beroperasi di industri ini menerapkan sistem terkait keselamatan untuk mendeteksi kondisi berbahaya dan mengembalikan sistem ke keadaan aman.
Tujuan utama SIS adalah mengembalikan sistem atau proses ke keadaan aman, yaitu kondisi di mana fasilitas atau peralatan individu aman lagi setelah peristiwa berbahaya.
Inti dari setiap sistem instrumen keselamatan adalah satu atau beberapa fungsi instrumen keselamatan (SIF), tindakan yang diambil SIS ketika mendeteksi kondisi berbahaya. Misalnya, jika SIS mendeteksi tingkat berbahaya dalam reaktor kimia, katup penutupan darurat dan kontrol pompa dapat secara otomatis mencegah lebih banyak bahan mengalir ke reaktor.
Semua sistem instrumen keselamatan diatur secara ketat melalui standar yang ditetapkan oleh Komisi Elektroteknik Internasional (IEC). Standar IEC 61508 dan IEC 61511 menyediakan kerangka kerja terperinci yang harus diikuti oleh organisasi ketika membangun arsitektur SIS.
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Sistem instrumen keselamatan (SIS) berfungsi dengan memantau sistem dan proses serta mengambil tindakan yang telah ditentukan ketika mendeteksi kondisi berbahaya. Desain sistem bervariasi menurut aplikasi dan industri, tetapi sebagian besar arsitektur SIS terdiri dari tiga komponen utama:
Lapisan pertama SIS terdiri dari sensor dan pemancar yang secara konstan mengukur perubahan halus dalam tekanan, suhu, level, dan aliran di dalam sistem atau proses. Perangkat kecil ini menyediakan data real-time tentang kondisi operasi dan mendeteksi penyimpangan yang dapat menunjukkan bahwa ada kondisi berbahaya.
Sebagian besar alat SIS modern mengandalkan beberapa sensor untuk memberikan redundansi dan mengurangi kemungkinan alarm palsu. Arsitektur redundan menurunkan kemungkinan kegagalan perangkat tunggal terhindar dari deteksi dan membantu membuat sistem instrumen perangkat lunak lebih andal.
Pemecah logika adalah komponen pengambilan keputusan dari SIS, yang bertanggung jawab untuk menerima input dari sensor dan transmiter serta mengevaluasi apakah data memenuhi kondisi keselamatan yang telah ditentukan. Jika data yang dievaluasi pemecah logika menunjukkan adanya kondisi berbahaya, pemecah logika tersebut dapat secara otomatis menjalankan respons keselamatan.
Di sebagian besar lingkungan otomatisasi industri modern, pemecah logika bergantung pada pengontrol khusus yang dikenal sebagai pengontrol logika yang dapat diprogram untuk keselamatan (PLC) untuk menerima dan mengevaluasi sinyal dan memulai fungsi keselamatan. Tidak seperti PLC konvensional, yang berfokus pada pengoptimalan produksi, PLC keselamatan hanya mengontrol aplikasi keselamatan fungsional di dalam SIS.
Elemen kontrol akhir adalah komponen fisik aktual (teknologi operasional) di dalam SIS yang mengeksekusi perubahan dalam suatu proses dan mengembalikannya ke keadaan aman. Beberapa elemen kontrol akhir yang umum adalah katup, katup isolasi, starter motor, relai, peredam, dan aktuator. Ketika pemecah logika mendeteksi kondisi berbahaya, elemen kontrol akhir mengambil tindakan perlindungan yang telah ditentukan sebelumnya.
Misalnya, ketika sensor menunjukkan kepada kontrol logika bahwa tingkat bahan berbahaya dalam pipa melebihi batas yang telah ditetapkan, pemecah logika mengaktifkan aktuator untuk menutup katup secara fisik dan menghentikan aliran bahan. Jika dilakukan dengan benar, proses ini mengembalikan sistem ke keadaan aman.
Manajemen siklus hidup keselamatan adalah proses yang terstruktur ketat yang diandalkan oleh organisasi untuk memastikan sistem instrumen keselamatan (SIS) dan fungsi-fungsi instrumennya bekerja dengan benar.
Tiga komponen utama sangat penting untuk mengelola siklus hidup keselamatan secara efektif dan memastikan SIS efektif:
Fasilitas industri modern makin bergantung pada teknologi otomatisasi yang kompleks seperti kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT). Meskipun meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas, teknologi ini juga mendatangkan risiko baru terhadap lingkungan, kesehatan, dan keselamatan (EHS) serta keberlangsungan bisnis. Misalnya, kerusakan satu peralatan di fasilitas modern dapat meningkat menjadi peristiwa berbahaya jika perlindungan yang memadai tidak tersedia.
Menerapkan sistem instrumen keselamatan (SIS) membantu organisasi meningkatkan keandalan proses mereka, meningkatkan keselamatan pekerja, dan melindungi aset terpenting mereka dengan lebih baik. Menurut laporan baru-baru ini, permintaan untuk alat SIS meningkat, dengan pasar saat ini sebesar 5,26 miliar USD diproyeksikan mencapai 7,32 miliar USD dalam 5 tahun ke depan.
Berikut adalah beberapa manfaat umum dari menerapkan SIS di tingkat perusahaan.
SIS meningkatkan manajemen keselamatan proses dengan terus memantau proses dan sistem yang dapat mengakibatkan kondisi berbahaya. Menurut sebuah laporan, SIS dapat mengurangi insiden di tempat kerja hingga 80% melalui kemampuan deteksi dan responsnya. Dengan melacak variabel secara otomatis dan mengaktifkan tindakan perlindungan, sistem instrumen keselamatan membantu mengurangi kemungkinan kecelakaan dan kegagalan yang fatal.
Misalnya, pekerja di fasilitas industri sering menangani bahan kimia berbahaya dan mudah terbakar sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari mereka. Sistem pematian pengaman—yang diaktifkan oleh SIS—dapat mengingatkan mereka tentang potensi paparan dan mengambil tindakan korektif. Ketika kondisi melebihi ambang batas toleransi tertentu, SIS dapat merespons lebih cepat dan lebih konsisten daripada manusia.
Banyak proses dan sistem yang dipantau SIS adalah inti dari manajemen operasi bisnis serta desain dan optimalisasi proses bisnis untuk memfasilitasi efisiensi dan ketahanan. Selain menghadirkan masalah keamanan, kegagalan aset dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.
Dengan mencegah kerusakan pada reaktor, jalur pipa, kompresor, turbin, dan aset penting lainnya, SIS dapat mengurangi biaya perbaikan dan waktu henti yang tidak direncanakan. Misalnya, kompresor sentrifugal besar adalah beberapa aset paling penting dan mahal dalam industri gas alam. Teknisi dan operator mesin memprogram sistem instrumen keselamatan untuk memantau laju aliran, tekanan, dan tingkat getaran untuk mencegah kondisi yang disebut lonjakan, di mana gas yang mengalir melalui kompresor menjadi tidak stabil dan dapat merusak aset.
Merancang dan mengoperasikan SIS membantu organisasi meningkatkan kemampuan pemantauan kepatuhan mereka dalam beberapa cara. Pertama, industri proses sering tunduk kepada peraturan dan standar keselamatan yang ketat karena bahan yang merupakan inti dari proses bisnis mereka. Kepatuhan terhadap IEC 61508 dan IEC 61511 menunjukkan komitmen organisasi terhadap keselamatan pekerja dan menunjukkan bahwa mereka telah menerapkan praktik terbaik untuk manajemen keselamatan fungsional dengan benar.
Kedua, regulator dan penyedia asuransi sering mengharuskan fasilitas memiliki program keselamatan terdokumentasi yang mencakup desain SIS mereka, dokumentasi pengujian bukti, dan kegiatan pemeliharaan yang dicatat.
SIS yang andal membantu organisasi mengurangi kemungkinan pemadaman palsu dengan menghentikan peralatan hanya ketika kondisi benar-benar berbahaya. Tanpa SIS, operator mesin harus mengandalkan pematian manual, sehingga meningkatkan kemungkinan pematian palsu karena proses manual tidak seandal proses otomatis.
Selain itu, peralatan operasi dalam kondisi yang tidak aman meningkatkan kemungkinan kegagalan. SIS yang dirancang dengan benar mencegah kerusakan fatal pada peralatan dan membantu mengurangi jumlah perbaikan darurat, kegagalan tambahan, dan pemadaman yang tidak direncanakan.
Sistem instrumen keselamatan membantu meningkatkan inisiatif manajemen risiko dengan menyediakan lapisan perlindungan independen (ILP) terhadap peristiwa berbahaya. Meskipun prosedur yang tepat dan intervensi operator membantu mengurangi risiko selama pelatihan, SIS dapat secara aktif memantau kondisi dan melakukan intervensi ketika kondisi menjadi tidak aman.
Berikut adalah beberapa contoh umum peristiwa berbahaya yang dapat dicegah oleh sistem instrumen keselamatan:
Sistem instrumen keselamatan terutama digunakan dalam industri proses untuk melindungi proses yang mengubah bahan baku seperti minyak, air, dan bahan kimia menjadi produk. Berikut adalah lima contoh yang paling umum:
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