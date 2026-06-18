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Manajemen Aset

Apa itu sistem instrumen keselamatan?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
diterbitkan 18 Juni 2026

Definisi sistem instrumentasi keselamatan

Sistem instrumen keselamatan (SIS) adalah sistem kontrol terintegrasi yang menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk secara otomatis mematikan proses dan peralatan ketika sistem mendeteksi kondisi berbahaya.

Organisasi yang menangani bahan berbahaya sebagai bagian dari proses bisnis inti mereka bergantung pada sistem instrumen keselamatan untuk menjaga keselamatan pekerja dan mengurangi kemungkinan insiden bencana seperti kebakaran, ledakan, pelepasan bahan kimia beracun, dan peleburan inti reaktor.

Sistem instrumen keselamatan terkait erat dengan jenis lain dari sistem proses bisnis yang dikenal sebagai sistem kontrol proses dasar (BPCS). Namun, BCPS berfokus pada menjaga operasi bisnis normal, sedangkan SIS berfokus secara eksklusif pada keselamatan. Ketika SIS mendeteksi kondisi berbahaya, sistem ini memulai respons yang telah ditentukan seperti melepaskan tekanan dari katup atau mengaktifkan sistem pematian darurat.

Sistem instrumen keselamatan terutama digunakan dalam industri proses, yang merupakan industri yang memproduksi produk dengan mengubah bahan baku melalui proses kimia, fisik, biologis, atau termal. Industri-industri ini termasuk minyak dan gas, manufaktur kimia, pembangkit listrik, farmasi, dan pengolahan air. Untuk mengelola risiko, bisnis yang beroperasi di industri ini menerapkan sistem terkait keselamatan untuk mendeteksi kondisi berbahaya dan mengembalikan sistem ke keadaan aman.

Keadaan aman dan fungsi instrumen keamanan

Tujuan utama SIS adalah mengembalikan sistem atau proses ke keadaan aman, yaitu kondisi di mana fasilitas atau peralatan individu aman lagi setelah peristiwa berbahaya.

Inti dari setiap sistem instrumen keselamatan adalah satu atau beberapa fungsi instrumen keselamatan (SIF), tindakan yang diambil SIS ketika mendeteksi kondisi berbahaya. Misalnya, jika SIS mendeteksi tingkat berbahaya dalam reaktor kimia, katup penutupan darurat dan kontrol pompa dapat secara otomatis mencegah lebih banyak bahan mengalir ke reaktor.

Semua sistem instrumen keselamatan diatur secara ketat melalui standar yang ditetapkan oleh Komisi Elektroteknik Internasional (IEC). Standar IEC 61508 dan IEC 61511 menyediakan kerangka kerja terperinci yang harus diikuti oleh organisasi ketika membangun arsitektur SIS.

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Cara kerja sistem instrumen keselamatan

Sistem instrumen keselamatan (SIS) berfungsi dengan memantau sistem dan proses serta mengambil tindakan yang telah ditentukan ketika mendeteksi kondisi berbahaya. Desain sistem bervariasi menurut aplikasi dan industri, tetapi sebagian besar arsitektur SIS terdiri dari tiga komponen utama:

  • Sensor
  • Pemecah logika
  • Elemen kontrol akhir

Sensor

Lapisan pertama SIS terdiri dari sensor dan pemancar yang secara konstan mengukur perubahan halus dalam tekanan, suhu, level, dan aliran di dalam sistem atau proses. Perangkat kecil ini menyediakan data real-time tentang kondisi operasi dan mendeteksi penyimpangan yang dapat menunjukkan bahwa ada kondisi berbahaya.

Sebagian besar alat SIS modern mengandalkan beberapa sensor untuk memberikan redundansi dan mengurangi kemungkinan alarm palsu. Arsitektur redundan menurunkan kemungkinan kegagalan perangkat tunggal terhindar dari deteksi dan membantu membuat sistem instrumen perangkat lunak lebih andal.

Pemecah logika

Pemecah logika adalah komponen pengambilan keputusan dari SIS, yang bertanggung jawab untuk menerima input dari sensor dan transmiter serta mengevaluasi apakah data memenuhi kondisi keselamatan yang telah ditentukan. Jika data yang dievaluasi pemecah logika menunjukkan adanya kondisi berbahaya, pemecah logika tersebut dapat secara otomatis menjalankan respons keselamatan.

Di sebagian besar lingkungan otomatisasi industri modern, pemecah logika bergantung pada pengontrol khusus yang dikenal sebagai pengontrol logika yang dapat diprogram untuk keselamatan (PLC) untuk menerima dan mengevaluasi sinyal dan memulai fungsi keselamatan. Tidak seperti PLC konvensional, yang berfokus pada pengoptimalan produksi, PLC keselamatan hanya mengontrol aplikasi keselamatan fungsional di dalam SIS.

Elemen kontrol akhir

Elemen kontrol akhir adalah komponen fisik aktual (teknologi operasional) di dalam SIS yang mengeksekusi perubahan dalam suatu proses dan mengembalikannya ke keadaan aman. Beberapa elemen kontrol akhir yang umum adalah katup, katup isolasi, starter motor, relai, peredam, dan aktuator. Ketika pemecah logika mendeteksi kondisi berbahaya, elemen kontrol akhir mengambil tindakan perlindungan yang telah ditentukan sebelumnya.

Misalnya, ketika sensor menunjukkan kepada kontrol logika bahwa tingkat bahan berbahaya dalam pipa melebihi batas yang telah ditetapkan, pemecah logika mengaktifkan aktuator untuk menutup katup secara fisik dan menghentikan aliran bahan. Jika dilakukan dengan benar, proses ini mengembalikan sistem ke keadaan aman.

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Komponen manajemen siklus hidup keselamatan

Manajemen siklus hidup keselamatan adalah proses yang terstruktur ketat yang diandalkan oleh organisasi untuk memastikan sistem instrumen keselamatan (SIS) dan fungsi-fungsi instrumennya bekerja dengan benar.

Tiga komponen utama sangat penting untuk mengelola siklus hidup keselamatan secara efektif dan memastikan SIS efektif:

  • Tingkat integritas keselamatan: Tingkat integritas keselamatan (SIL) adalah tingkat pengurangan risiko yang diperlukan oleh fungsi instrumen keselamatan tertentu dalam SIS. SIL berkisar dari SIL 1 hingga SIL 4, dengan level yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan keandalan. Bagi sebagian besar organisasi, SIL 2 dan SIL 3 dapat diterima karena memberikan pengurangan risiko yang signifikan sekaligus tetap praktis dan hemat biaya.
  • Spesifikasi persyaratan keselamatan: Spesifikasi persyaratan keselamatan (SRS) mendefinisikan keandalan dan persyaratan operasional untuk fungsi keselamatan tertentu dalam SIS. Saat menyiapkan SIS, organisasi biasanya melakukan berbagai jenis penilaian bahaya dan risiko. Yang paling umum adalah studi bahaya dan operabilitas (HazOps) dan analisis lapisan perlindungan (LOPA). Metodologi yang diterima secara luas ini membantu operator mesin dan teknisi menentukan perlindungan yang tepat untuk diterapkan di sekitar proses yang berpotensi berbahaya.
  • Pengujian bukti: Akhirnya, organisasi yang merancang SIS dan menerapkannya dalam operasi harus terus-menerus menguji untuk memastikan fungsi keselamatannya bekerja dengan baik. Pengujian bukti melibatkan inspeksi berkala terhadap sistem instrumen keselamatan dan pengujian yang terkoordinasi dengan hati-hati untuk memverifikasi bahwa SIS akan beroperasi dengan benar ketika kondisi berbahaya muncul. Selain pengujian bukti, organisasi juga melacak metrik utama seputar peralatan yang terlibat dalam proses berbahaya seperti tingkat kegagalan dan probabilitas kegagalan saat dibutuhkan (PFod).

Manfaat sistem instrumen keselamatan

Fasilitas industri modern makin bergantung pada teknologi otomatisasi yang kompleks seperti kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT). Meskipun meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas, teknologi ini juga mendatangkan risiko baru terhadap lingkungan, kesehatan, dan keselamatan (EHS) serta keberlangsungan bisnis. Misalnya, kerusakan satu peralatan di fasilitas modern dapat meningkat menjadi peristiwa berbahaya jika perlindungan yang memadai tidak tersedia.

Menerapkan sistem instrumen keselamatan (SIS) membantu organisasi meningkatkan keandalan proses mereka, meningkatkan keselamatan pekerja, dan melindungi aset terpenting mereka dengan lebih baik. Menurut laporan baru-baru ini, permintaan untuk alat SIS meningkat, dengan pasar saat ini sebesar 5,26 miliar USD diproyeksikan mencapai 7,32 miliar USD dalam 5 tahun ke depan.

Berikut adalah beberapa manfaat umum dari menerapkan SIS di tingkat perusahaan.

Manajemen keselamatan proses yang lebih baik

SIS meningkatkan manajemen keselamatan proses dengan terus memantau proses dan sistem yang dapat mengakibatkan kondisi berbahaya. Menurut sebuah laporan, SIS dapat mengurangi insiden di tempat kerja hingga 80% melalui kemampuan deteksi dan responsnya. Dengan melacak variabel secara otomatis dan mengaktifkan tindakan perlindungan, sistem instrumen keselamatan membantu mengurangi kemungkinan kecelakaan dan kegagalan yang fatal.

Misalnya, pekerja di fasilitas industri sering menangani bahan kimia berbahaya dan mudah terbakar sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari mereka. Sistem pematian pengaman—yang diaktifkan oleh SIS—dapat mengingatkan mereka tentang potensi paparan dan mengambil tindakan korektif. Ketika kondisi melebihi ambang batas toleransi tertentu, SIS dapat merespons lebih cepat dan lebih konsisten daripada manusia.

Perlindungan aset yang lebih kuat

Banyak proses dan sistem yang dipantau SIS adalah inti dari manajemen operasi bisnis serta desain dan optimalisasi proses bisnis untuk memfasilitasi efisiensi dan ketahanan. Selain menghadirkan masalah keamanan, kegagalan aset dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.

Dengan mencegah kerusakan pada reaktor, jalur pipa, kompresor, turbin, dan aset penting lainnya, SIS dapat mengurangi biaya perbaikan dan waktu henti yang tidak direncanakan. Misalnya, kompresor sentrifugal besar adalah beberapa aset paling penting dan mahal dalam industri gas alam. Teknisi dan operator mesin memprogram sistem instrumen keselamatan untuk memantau laju aliran, tekanan, dan tingkat getaran untuk mencegah kondisi yang disebut lonjakan, di mana gas yang mengalir melalui kompresor menjadi tidak stabil dan dapat merusak aset.

Kepatuhan terhadap peraturan yang ditingkatkan

Merancang dan mengoperasikan SIS membantu organisasi meningkatkan kemampuan pemantauan kepatuhan mereka dalam beberapa cara. Pertama, industri proses sering tunduk kepada peraturan dan standar keselamatan yang ketat karena bahan yang merupakan inti dari proses bisnis mereka. Kepatuhan terhadap IEC 61508 dan IEC 61511 menunjukkan komitmen organisasi terhadap keselamatan pekerja dan menunjukkan bahwa mereka telah menerapkan praktik terbaik untuk manajemen keselamatan fungsional dengan benar.

Kedua, regulator dan penyedia asuransi sering mengharuskan fasilitas memiliki program keselamatan terdokumentasi yang mencakup desain SIS mereka, dokumentasi pengujian bukti, dan kegiatan pemeliharaan yang dicatat.

Peningkatan keandalan operasional

SIS yang andal membantu organisasi mengurangi kemungkinan pemadaman palsu dengan menghentikan peralatan hanya ketika kondisi benar-benar berbahaya. Tanpa SIS, operator mesin harus mengandalkan pematian manual, sehingga meningkatkan kemungkinan pematian palsu karena proses manual tidak seandal proses otomatis.

Selain itu, peralatan operasi dalam kondisi yang tidak aman meningkatkan kemungkinan kegagalan. SIS yang dirancang dengan benar mencegah kerusakan fatal pada peralatan dan membantu mengurangi jumlah perbaikan darurat, kegagalan tambahan, dan pemadaman yang tidak direncanakan.

Program manajemen risiko yang lebih baik

Sistem instrumen keselamatan membantu meningkatkan inisiatif manajemen risiko dengan menyediakan lapisan perlindungan independen (ILP) terhadap peristiwa berbahaya. Meskipun prosedur yang tepat dan intervensi operator membantu mengurangi risiko selama pelatihan, SIS dapat secara aktif memantau kondisi dan melakukan intervensi ketika kondisi menjadi tidak aman.

Berikut adalah beberapa contoh umum peristiwa berbahaya yang dapat dicegah oleh sistem instrumen keselamatan:

  • Kegagalan katup kontrol untuk mengatur kadar bahan kimia beracun
  • Kegagalan sistem kontrol proses untuk menjaga kondisi yang aman
  • Kegagalan operator untuk mengenali kondisi berbahaya ketika ada kondisi tersebut
  • Kegagalan bantalan, pipa, motor, dan komponen perangkat keras lainnya

Contoh penggunaan sistem instrumen keselamatan menurut industri

Sistem instrumen keselamatan terutama digunakan dalam industri proses untuk melindungi proses yang mengubah bahan baku seperti minyak, air, dan bahan kimia menjadi produk. Berikut adalah lima contoh yang paling umum:

  • Minyak dan gas: Sektor minyak dan gas bergantung pada sistem instrumen keselamatan untuk memantau kilang, platform pengeboran lepas pantai, jaringan pipa, dan pabrik pengolahan. Sistem instrumen keselamatan yang dirancang khusus untuk minyak dan gas secara teratur melakukan penutupan tekanan tinggi, deteksi bahan kimia berbahaya, dan melakukan isolasi peralatan secara otomatis.
  • Manufaktur kimia: Produsen bahan kimia mengandalkan sistem instrumen keamanan untuk memantau cairan dan gas yang reaktif, beracun, atau mudah terbakar. Di pabrik manufaktur kimia, SIS memantau suhu reaktor, tekanan cairan dan gas, dan konsentrasi bahan kimia untuk menjaga keselamatan pekerja dan mencegah kegagalan yang fatal.
  • Pembangkit listrik: Operator pembangkit listrik menggunakan sistem instrumen keselamatan untuk melindungi aset berharga seperti turbin, boiler, dan sistem tambahan. Fungsi keselamatan untuk SIS di pembangkit listrik biasanya mencakup perlindungan kecepatan berlebih pada turbin, pematian boiler, dan pemantauan sistem pendingin.
  • Manufaktur farmasi: Dalam industri farmasi, sistem instrumen keselamatan membantu memastikan operasi peralatan produksi dan sistem penting yang aman. Banyak pabrik farmasi menggunakan pelarut yang mudah terbakar, bahan kimia beracun, dan sistem bertekanan tinggi. SIS yang dirancang untuk beban kerja pabrik farmasi membantu mengatur reaktor sintesis, sistem penyimpanan pelarut, unit distilasi, dan reaktor bertekanan tinggi.
  • Fasilitas pengolahan air limbah: Fasilitas pengolahan air menggunakan teknologi SIS untuk mengelola sistem dosis bahan kimia, tangki penyimpanan, dan stasiun pompa dengan hati-hati. Fungsi keselamatan untuk pengolahan air limbah membantu mencegah berbagai insiden yang berpotensi berbahaya seperti malafungsi sistem konveyor, kebocoran gas dan bahan kimia beracun, kebakaran, dan ledakan.

Penyusun

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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