Apa itu perkiraan prediktif?

Perkiraan prediktif adalah proses yang menggunakan data historis dan model statistik untuk memproyeksikan hasil bisnis dan kinerja keuangan di masa depan. Metode ini digunakan di berbagai industri, termasuk keuangan, pemasaran, retail, dan sumber daya manusia.
Perkiraan prediktif berasal dari metode perkiraan tradisional, tetapi membutuhkan prediksi selangkah lebih jauh dengan terus menganalisis pola dalam data untuk menghasilkan insight berwawasan ke depan. Tim perencanaan dan analisis keuangan (FP&A), tim, pemimpin Operasi dan eksekutif bisnis menggunakan insight ini untuk membuat keputusan berbasis data yang lebih cepat dan lebih percaya diri tentang alokasi sumber daya, retensi pelanggan, serta risiko dan strategi pertumbuhan.
Alat bantu perkiraan prediktif saat ini, yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML), secara fundamental mengubah cara organisasi membuat perencanaan. Platform FP&A sekarang menawarkan integrasi lengkap dengan sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) dan perangkat lunak FP&A untuk menarik data dan metrik real-time dari seluruh bisnis.
Dengan mengintegrasikan alat bantu dengan perangkat lunak yang sudah ada, maka waktu jeda yang terkait dengan pengumpulan data secara manual akan berkurang dan analis akan mendapatkan tampilan kinerja keuangan yang terus diperbarui. Otomatisasi mempermudah tugas pemodelan rutin, memungkinkan analis untuk lebih fokus pada interpretasi hasil dan memberikan nasihat strategis kepada pemangku kepentingan lainnya.
Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.
Organisasi menggunakan perkiraan prediktif dan analisis prediktif secara bergantian, namun keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Memahami perbedaan ini membantu para pemimpin keuangan dan bisnis menerapkan alat yang sesuai dengan masalah yang ingin mereka pecahkan, berdasarkan apa yang masing-masing alat tawarkan.
Analisis prediktif akan bertanya “Apa yang mungkin terjadi dan mengapa?” Perkiraan bertanya, “Bagaimana pendapatan, biaya, atau permintaan kita akan terlihat tahun depan?”
Keduanya juga berbeda dalam output mereka. Analisis prediktif biasanya menghasilkan skor probabilitas, peringkat risiko, atau klasifikasi perilaku. Perkiraan prediktif, sebaliknya, menghasilkan proyeksi numerik, seperti target pendapatan, anggaran pengeluaran, dan perkiraan arus kas, yang dimasukkan langsung ke dalam perencanaan keuangan dan strategi bisnis.
Pada intinya, perkiraan prediktif bergantung pada analisis prediktif. Algoritma dan teknik pemodelan mendorong analisis prediktif dan menghasilkan model perkiraan yang berinsight luas. Tim keuangan menggunakan analisis prediktif untuk memahami apa yang mendorong kinerja bisnis, dan kemudian menerapkan perkiraan prediktif untuk mengubah insight tersebut menjadi proyeksi keuangan yang konkret.
Ada beberapa cara untuk mendekati perkiraan, tergantung pada ukuran dan ruang lingkup skenario. Masing-masing adalah teknik ilmu data yang digunakan untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan titik data yang diatur waktu.
Jenis metode ini menggunakan data historis berurutan untuk mengidentifikasi pola dan memproyeksikan tren masa depan selama cakrawala waktu yang ditentukan. Analis menerapkan model deret waktu untuk metrik yang menunjukkan pola yang konsisten dari waktu ke waktu, seperti pendapatan bulanan, permintaan musiman, atau pengeluaran kuartalan. Analisis deret waktu adalah metode perkiraan yang banyak digunakan dalam keuangan dan perencanaan rantai pasokan
Metode ini menggunakan algoritma untuk mendeteksi pola nonlinier yang kompleks di seluruh kumpulan data besar yang tidak dapat diproses oleh model statistik tradisional dalam skala besar. Ketika lebih banyak data mengalir ke dalam model, algoritma terus belajar dan meningkatkan proyeksi:
Beberapa komponen kunci sangat penting untuk perkiraan prediktif.
Data masa lalu adalah dasar dari setiap model perkiraan prediktif. Ilmuwan data mengandalkan kinerja keuangan historis, metrik operasional, dan tren pasar untuk mengidentifikasi pola serta membangun proyeksi yang akurat.
Data yang bersih dan lengkap sangat penting agar model perkiraan menghasilkan hasil dan visualisasi yang andal.
Model statistik dan algoritma machine learning adalah mesin analisis yang mendukung perkiraan prediktif. Mereka memproses volume data yang besar, mendeteksi pola, dan menghasilkan proyeksi berdasarkan variabel dan asumsi yang ditentukan.
Pemilihan model bergantung pada tujuan bisnis, data yang tersedia, dan kompleksitas hubungan yang perlu dipahami oleh perkiraan.
Alat bantu kecerdasan buatan dan machine learning telah memperluas kemampuan model perkiraan prediktif. Alat ini mengotomatiskan tugas pemodelan rutin, memproses aliran data real-time, dan menyempurnakan proyeksi saat informasi baru tersedia.
Organisasi yang mengintegrasikan platform perkiraan yang didukung AI ke dalam alur kerja FP&A mereka dapat mencapai perencanaan keuangan yang lebih cepat dan lebih tangkas.
Perkiraan prediktif hanya terkini seperti data yang diberikannya. Integrasi data real-time menghubungkan model perkiraan langsung ke sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), platform keuangan, dan basis data operasional, membantu memastikan bahwa proyeksi mencerminkan kondisi bisnis terbaru.
Metode ini menghilangkan jeda yang terkait dengan pengumpulan data manual, terutama dengan kumpulan data besar dan berbagai sumber data, memberikan tim keuangan tampilan kinerja secara real-time.
Pengawasan manusia adalah aspek kunci dari perkiraan yang bertanggung jawab. Analis dan pemimpin keuangan harus meninjau output model, menerapkan konteks bisnis, dan memvalidasi bahwa proyeksi selaras dengan kondisi pasar yang diketahui.
Kemajuan teknologi harus meningkatkan penilaian manusia daripada menggantikannya.
Tujuh langkah ini akan membantu Anda membangun model perkiraan prediktif yang sukses.
Mulailah dengan masalah bisnis dan identifikasi apa yang perlu dicapai oleh perkiraan serta mengapa itu penting bagi bisnis. Misalnya, tugas-tugas tersebut termasuk churn pelanggan, perkiraan penjualan, atau pengoptimalan inventaris.
Setelah menetapkan masalah, tentukan ruang lingkup, cakrawala waktu, dan asumsi utama. Memiliki tujuan yang terfokus membantu memastikan bahwa setiap langkah dalam proses tetap selaras dengan hasil bisnis yang terukur.
Kumpulkan dokumen yang diperlukan, seperti laporan keuangan, metrik operasional, data pasar, dan insight pelanggan yang akan berfungsi sebagai dasar untuk model.
Kualitas data sangat penting pada tahap ini. Data yang tidak lengkap, outlier ekstrem, atau data yang ketinggalan zaman dapat merusak keakuratan proyeksi yang dihasilkan model. Platform FP&A berbasis AI dapat membantu mengotomatiskan pengumpulan data dan integrasi di seluruh unit bisnis, mengurangi risiko kesalahan manusia.
Memilih model perkiraan yang tepat akan tergantung pada beberapa faktor, termasuk tujuan bisnis, kualitas dan volume data yang tersedia, serta kompleksitas hubungan yang perlu ditangkap oleh perkiraan.
Misalnya, model deret waktu mungkin sesuai untuk proyeksi pendapatan, sementara model machine learning lebih dilengkapi untuk menangani kumpulan data besar dengan pola nonlinier yang kompleks. Analis harus mengevaluasi beberapa metode sebelum berkomitmen pada satu pendekatan.
Setelah memilih metode perkiraan, langkah selanjutnya adalah membangun model dengan menggunakan data historis yang telah dibersihkan dan asumsi yang telah ditetapkan.
Model machine learning memerlukan periode pelatihan bagi algoritma untuk mempelajari pola dan hubungan dari data historis yang diumpankan. Analis harus menguji model terhadap hasil historis untuk membantu memastikan akurasi sebelum menerapkannya ke periode mendatang.
Hubungkan model ke sumber data langsung, seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), platform keuangan, dan umpan pasar, untuk membuat proyeksi tertentu diperbarui secara otomatis saat informasi baru tersedia.
Langkah ini membantu mengubah model statis menjadi mesin perkiraan dinamis.
Keberhasilan output model tergantung pada analisis manusia yang diterapkan padanya. Ulasan akan meninjau proyeksi sambil mempertimbangkan kondisi pasar, prioritas strategis, dan realitas bisnis yang tidak sepenuhnya diperhitungkan oleh model itu sendiri.
Pada langkah ini, perkiraan bertransformasi menjadi dasar pengambilan keputusan dengan mengubah data menjadi rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh para pemimpin keuangan.
Menerapkan model dan menghasilkan insight yang dapat dievaluasi serta diuji oleh analis. Model ini memerlukan penyempurnaan dan pemantauan secara terus-menerus untuk memastikan akurasinya.
Karena organisasi menghasilkan data baru, model perkiraan prediktif perlu mengintegrasikan data tersebut ke dalam model yang ada dan diperbarui secara berkala.
Perkiraan prediktif sangat penting bagi organisasi karena mengubah data dan pola historis menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti. Manfaat utama yang dapat diperoleh antara lain:
Ada beberapa cara industri keuangan menggunakan perkiraan prediktif untuk membangun prediksi yang lebih akurat mengenai peristiwa masa depan. Berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan perkiraan prediktif:
Operasi keuangan menghadapi transformasi signifikan yang didorong oleh AI agen dan otomatisasi. Menurut riset dari IBM® Institute for Business Value, 68% eksekutif melaporkan bereksperimen dengan otomatisasi AI, maju dari asisten digital menjadi agen otonom dalam operasi keuangan untuk layanan-mandiri.
AI dan platform machine learning mengotomatiskan tugas perkiraan rutin dan mengalihkan siklus perkiraan dari periodik ke pemodelan real-time. Riset ini juga menemukan bahwa pada tahun 2027, 37% eksekutif berharap untuk menerapkan otomatisasi tanpa sentuhan untuk insight prediktif, dan 29% untuk analisis serta pelaporan keuangan.
Agen AI pemodelan keuangan dapat menyerap data historis untuk membangun model prediktif, memungkinkan perkiraan hasil yang akurat, seperti proyeksi arus kas dan varians anggaran.
Secara terpisah, AI generatif mendorong pemodelan skenario melampaui asumsi statis, mengubahnya menjadi aset pengambilan keputusan di seluruh perusahaan. Organisasi membangun kembali alur kerja lama dan mengoperasikan dasbor dengan alat baru untuk mengintegrasikan perkiraan di seluruh unit bisnis.
Namun, pengawasan manusia tetap menjadi perlindungan penting. Menjaga agar manusia tetap dalam lingkaran adalah bagian yang tidak dapat dinegosiasikan dari forecasting AI yang bertanggung jawab. Riset terpisah dari IBM® Institute for Business Value tentang etika AI menemukan bahwa lebih dari setengah perusahaan yang disurvei memahami bahwa masalah etika AI penting dan memengaruhi bisnis. Namun, hanya 41% yang telah menetapkan pendekatan untuk mengintegrasikan etika AI ke dalam strategi AI mereka.
Sementara itu, organisasi harus memiliki langkah-langkah privasi data yang kuat dan kebijakan keamanan karena ketergantungan pada sistem digital tumbuh. Rintangan terakhir untuk perkiraan adalah manajemen perubahan dan adopsi pemangku kepentingan. Teknologi akan berhasil hanya ketika ada dukungan karyawan dan proses yang tepat dibangun di sekitarnya.
