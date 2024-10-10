NPU vs GPU: Apa bedanya?

GPU berisi ribuan inti untuk mencapai tugas komputasi yang cepat dan tepat yang diperlukan untuk rendering grafis. NPU memprioritaskan aliran data dan hierarki memori untuk memproses beban kerja AI yang lebih baik secara real-time.

Kedua jenis prosesor mikro ini unggul dalam jenis pemrosesan paralel yang digunakan dalam AI, tetapi NPU dibuat khusus untuk tugas machine learning (ML) dan kecerdasan buatan.

Unit pemrosesan neural (NPU) sedang naik daun, tetapi mengapa teknologi yang sudah berusia hampir satu dekade ini tiba-tiba mencuri perhatian? Jawabannya berkaitan dengan kemajuan terbaru dalam AI generatif (kecerdasan buatan) yang menghidupkan kembali minat publik pada aplikasi AI, dan dengan sendirinya, chip akselerator AI seperti NPU dan GPU.