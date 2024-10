ESG bukan lagi konsep pinggiran tetapi inisialisme rumah tangga untuk perusahaan dan investor. Saat ini, data ESG digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada masalah ESG tertentu. Misalnya, emisi karbon per unit pendapatan digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan bisnis, sementara tingkat pergantian karyawan digunakan untuk mengevaluasi praktik tenaga kerja perusahaan.

Manajer aset terus mengembangkan berbagai strategi dan metrik ESG untuk mengukur dampak lingkungan dan sosial perusahaan saat ini. Beberapa strategi berfokus pada pengecualian industri atau organisasi yang tidak memenuhi kriteria ESG tertentu. Yang lain fokus secara aktif memilih perusahaan yang memiliki profil ESG yang kuat.

Peraturan baru telah ditetapkan, seperti Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Uni Eropa yang mengharuskan bisnis untuk melaporkan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan bisnis mereka, dan dampak bisnis dari upaya ESG mereka. Di Amerika Utara, Securities and Exchange Commission (SEC) sedang mempertimbangkan pelaporan ESG wajib untuk perusahaan publik, seperti halnya di Kanada, Brasil, India, Australia, dan Jepang.

Peringkat dan indeks ESG juga menjadi lebih umum dalam beberapa tahun terakhir. Morgan Stanley Capital International (MSCI), misalnya, menawarkan berbagai indeks ESG yang memungkinkan investor untuk melacak perusahaan berdasarkan kinerja ESG mereka. Indeks ini telah menjadi populer di kalangan investor yang ingin mengintegrasikan faktor ESG ke dalam portofolio mereka.

Ketika dunia menghadapi tantangan yang semakin meningkat terkait dengan perubahan iklim dan masalah sosial, pertimbangan ESG akan terus memainkan peran penting dalam cara perusahaan dan investor beroperasi dan mengukur kinerja mereka.

Sederhanakan pengambilan, konsolidasi, pengelolaan, analisis, dan pelaporan data ESG Anda dengan IBM Envizi ESG suite.

1. Report on US Sustainable and Impact Investing Trends (tautan berada di luar ibm.com), US SIF, 2020

2. CDP Media Factsheet (tautan berada di luar ibm.com), CDP, Oktober 2022

3. Connecting the COVID-19 pandemic, environmental, social and governance (ESG) investing and calls for ‘harmonisation’ of sustainability reporting (tautan berada di luar ibm.com), Critical Perspectives on Accounting, Adams, Abhayawansa, 28 Februari 2022