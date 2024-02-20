Apa itu produktivitas karyawan?

Meningkatkan produktivitas karyawan merupakan komponen penting bagi keberhasilan organisasi. Peningkatan produktivitas memungkinkan karyawan mencapai tujuan dengan lebih cepat dan lebih efisien, sehingga menghasilkan penghematan biaya dan peningkatan profitabilitas. Ini juga berkontribusi terhadap kepuasan karyawan.

Komponen utama produktivitas adalah penghapusan atau otomatisasi tugas-tugas hafalan atau membosankan yang tidak memerlukan banyak input kognitif manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi telah menerapkan semua jenis alur kerja yang didukung AI untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang, yang menghemat waktu dan uang perusahaan, dan sering kali membebaskan waktu karyawan untuk fokus pada pekerjaan yang lebih menarik dan "lebih tinggi" yang memang membutuhkan kemampuan kognitif unik yang lebih sesuai untuk disediakan oleh manusia.