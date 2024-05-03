Kendaraan otonom (AV) adalah mobil dan truk swakemudi yang menggunakan komputasi tepi untuk meningkatkan sistem navigasi. Sistem ini mengumpulkan dan menafsirkan aliran data tanpa akhir yang disediakan oleh berbagai input sensor, seperti radar, LiDAR, dan kamera lalu lintas. Ketika situasi lalu lintas terus berkembang, sistem navigasi harus menafsirkan dan bertindak berdasarkan data ini secara real time.

Departemen Energi mendefinisikan AV sebagai kendaraan yang dilengkapi dengan teknologi yang dapat mengoperasikan kendaraan tersebut tanpa kendali langsung dari pengemudi. Sekarang, setidaknya ada 25 pembuat mobil berbeda yang telah memulai beberapa bentuk implementasi AV. Grup ini mencakup produsen terkemuka seperti BMW, Ford, Mercedes-Benz Group AG, Tesla, dan Cadillac.

Sekarang, kami telah memasuki fase implementasi di mana produsen menguji prototipe mereka. Ada banyak aspek yang membuat tahap perkembangan ini sangat rumit.

Kendaraan otonom telah diuji di kondisi lalu lintas nyata, di mana situasi berkendara dapat berubah dengan cepat dan tidak terduga. Dan sekarang, ketika pembuat mobil menggabungkan teknologi yang mungkin menyebabkan beberapa pengemudi kurang memperhatikan tugas mengemudi, mereka mengambil langkah-langkah untuk mengatasi potensi gangguan. Mereka juga bekerja untuk menambahkan fitur yang memastikan pengemudi AV tetap fokus.

Misalnya, sistem Mercedes Drive Pilot menyimpan kamera dasbor yang dilatih dengan wajah pengemudi. Jadi, meskipun benar bahwa pengemudi dapat menghibur dirinya sendiri dengan memainkan video game yang sebenarnya di dasbor, sistem memantau aktivitasnya. Jika kamera merasakan dia telah meninggalkan kursi pengemudi atau tidak mampu (karena tertidur secara tidak disengaja), kamera akan mati. Sistem ini sedang diuji sebagai program percontohan di Nevada, di mana kendaraan otonom diizinkan beroperasi, namun hanya pada kecepatan di bawah 40 MPH.

Poin besar lain yang perlu dipertimbangkan adalah masalah pelik manajemen lalu lintas. Komputasi tepi mengatasi masalah manajemen lalu lintas dengan memproses data secara lokal yang dikumpulkan di persimpangan lalu lintas. Kemajuan ini memiliki beberapa manfaat, seperti peningkatan keamanan bagi pejalan kaki, kondisi lalu lintas yang lebih baik, dan koordinasi rute yang lebih lancar untuk kendaraan darurat.

Komputasi tepi bahkan mendukung “peleton” konvoi truk, di mana operator manusia mengendarai truk utama. Truk di belakangnya tetap terhubung dalam rantai urutan linier virtual dan sepenuhnya terkunci melalui pengendalian sinyal radio.

Selain mampu menavigasi rute, AV harus dilatih untuk berbagi jalan dan memberikan kelonggaran sesaat pada perilaku mengemudi yang buruk dari pengendara manusia dan AV lain. Lebih lanjut perlu dicatat bahwa teknologi ini hadir dengan biaya infrastruktur yang lebih besar. Biaya ini termasuk biaya untuk melengkapi fitur lalu lintas dengan perangkat canggih seperti sensor IoT untuk berkomunikasi secara instan dengan AV yang melintas dan memperbaruinya mengenai perubahan pola lalu lintas, pembaruan konstruksi, atau peringatan cuaca.