Apa itu jaringan tepi?

Jaringan tepi dibuat sebagai respons terhadap masalah. Untuk melacak asal-usulnya secara akurat, perlu untuk membahas evolusi pusat data hyperscale— yang juga dibuat sebagai respons terhadap masalah. Meskipun memang benar bahwa banyak organisasi kecil dan perusahaan skala menengah dapat memperoleh manfaat yang pasti dari jaringan tepi (seperti skalabilitas yang ditingkatkan), namun juga benar bahwa jaringan tepi pada awalnya dikembangkan sebagai tindakan balasan untuk memperbaiki situasi pusat data hyperscale yang penuh sesak, yang pada dasarnya cenderung masif dan paling banyak digunakan oleh perusahaan yang lebih besar yang mampu membayar label harga selangit, yang dapat mencapai jutaan dolar AS atau bahkan miliaran.

Ini semua dimulai pada tahun 1990-an ketika content delivery network (CDN) pertama kali mulai digunakan. CDN adalah sekelompok server yang didistribusikan secara geografis dan memungkinkan caching konten lebih dekat ke pengguna. CDN memungkinkan penyediaan konten web/video dan penyimpanannya di pusat data.

Pusat data merupakan perkembangan dari konsep tertentu seperti komputasi awan dan virtualisasi. Namun, pada awal tahun 2000-an, banyak bisnis mulai melampaui pusat data on premises mereka, yang mendorong penciptaan pusat data hyperscale yang dibangun atau disewa melalui fasilitas berlokasi. Selain itu, bagi banyak organisasi, skalabilitas yang lebih besar dibutuhkan untuk menambah ruang penyimpanan yang lebih besar untuk menangani beban kerja yang besar.

Pusat data hyperscale menawarkan skalabilitas yang diinginkan, ditambah kemampuan, ruang, dan bandwidth untuk menjalankan berbagai aplikasi dalam fasilitas hyperscale sesuai kebutuhan. Tak lama kemudian, pusat data hyperscale ini mulai bermunculan di seluruh dunia, menawarkan komputasi jaringan dalam skala makro yang agresif. Definisi industri pusat data hyperscale, seperti yang dibuat oleh International Data Corporation (IDC), menyatakan bahwa untuk memenuhi syarat sebagai pusat data hyperscale sejati, fasilitas semacam itu harus menggunakan setidaknya 5.000 server dan menempati setidaknya 10.000 kaki persegi ruang lantai.

Dan hal ini membawa kita pada masalah pusat data hyperscale saat ini, yang ironisnya, sekarang mengalami masalah penyimpanan data. Ketika banyak perusahaan mengadopsi pusat data hyperscale, mereka berasumsi bahwa mereka sekarang memiliki cukup ruang dan bandwidth untuk menyimpan semua bentuk data yang memungkinkan. Dan memang benar, tetapi dengan efek: peningkatan latensi dan penurunan kecepatan transmisi data. Hasilnya? Beberapa kapasitas pusat data hyperscale ini telah menjadi begitu penuh sehingga hampir tidak dapat berjalan dengan sukses.

Masalah ini menciptakan kebutuhan akan jaringan tepi untuk dikembangkan. Sejak diperkenalkan, jaringan edge dengan cepat menjadi solusi yang sangat berharga bagi perusahaan modern yang berurusan dengan data. Analis industri Gartner mempelajari situasi jaringan tepi pada tahun 2023 dan melaporkan bahwa 69% responden CIO yang diambil sampelnya menunjukkan bahwa organisasi mereka sudah mulai menggunakan solusi komputasi tepi atau berencana untuk melakukannya pada pertengahan 2025.

Dalam hal pasar AS saja, Anda dapat melihat pertumbuhan dan penerimaan teknologi jaringan tepi yang hampir eksplosif. Laporan Pasar Komputasi Edge Global menyatakan bahwa pasar AS memiliki ukuran pasar jaringan tepi sebesar USD 7,44 miliar pada tahun 2021. Serangkaian proyeksi nilai analisis pasar yang sama memperkirakan proyeksi nilai tahun 2030 yang mengejutkan sebesar USD 157,9 miliar. Ini setara dengan tingkat pertumbuhan 37,9% yang stabil dan substansial dari tahun ke tahun.