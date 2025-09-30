Apa itu jaringan tepi?

Diterbitkan: 9 April 2024
Kontributor: Phill Powell, Ian Smalley
Jaringan tepi adalah jenis jaringan berbasis cloud yang dirancang untuk meringankan kapasitas pusat data dengan merelokasi banyak tugas komputasi dari pemrosesan pusat data ke perangkat edge, yang menangani tugas pemrosesan data yang sebenarnya.
Jaringan tepi dinamai demikian karena di situlah kekuatan pemrosesan data dan aplikasi mereka terkonsentrasi — di tepi jaringan. Perubahan geografis adalah kunci karena dengan memindahkan alur kerja ini ke tepi jaringan, organisasi dapat mewujudkan operasi yang lebih cepat dan kinerja yang lebih aman.
Jaringan tepi berkontribusi pada keseluruhan bidang komputasi edge, yang merupakan kerangka kerja komputasi terdistribusi yang membawa aplikasi perusahaan lebih dekat ke titik di mana data dibuat dan tindakan diambil. Komputasi edge membantu organisasi membatasi latensi sekaligus meningkatkan kecepatan jaringan, bandwidth, dan keandalan. Hal ini menghasilkan analisis data yang lebih cepat dan komprehensif, insight yang lebih dalam, waktu respons yang lebih cepat, dan pengalaman individu yang lebih baik. Komputasi edge dapat menyerap data yang dibuat dan dikirimkan oleh perangkat tepi titik akhir terdekat, kemudian memanfaatkan program machine learning untuk melakukan analisis data dan mendapatkan panduan praktis, berdasarkan analisis tersebut.
Penyedia layanan menawarkan berbagai solusi untuk memenuhi kebutuhan komputasi perusahaan tertentu. Strategi jaringan tepi mewakili paradigma komputasi yang berbeda (atau pendekatan) karena ia berusaha untuk tidak memindahkan pemrosesan ke fasilitas penyimpanan data, tetapi untuk memindahkan fungsionalitas aset menjauh dari pusat data dan ke perangkat tepi yang terhubung melalui jaringan ini.
Sebelum melanjutkan, penting untuk menjelaskan apa yang kita maksud dengan “perangkat tepi.” Istilah ini sangat penting untuk setiap pemahaman tentang jaringan tepi tetapi harus dilihat dalam konteks spesifik yang digunakan karena frasa ini mencakup beberapa arti.
Di satu sisi, ini dapat merujuk pada perangkat yang berfungsi sebagai titik masuk ke jaringan yang berbeda, yang bertindak sebagai gerbang dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Router adalah contoh penting dari perangkat tepi, seperti sakelar routing dan perangkat yang menyediakan akses ke SD-WAN (jaringan area luas yang ditentukan perangkat lunak). Dalam beberapa kasus, firewall dapat digunakan untuk tujuan yang sama untuk menjembatani jaringan. Demikian juga, server tepi adalah bentuk lain dari perangkat tepi, dan mereka juga menyediakan sarana untuk memasuki jaringan lain.
Tapi itu hanya salah satu interpretasinya. Istilah ini juga mencakup perangkat komputasi tepi yang biasanya diklasifikasikan di bawah penunjukan Internet of Things (IoT), yang direkayasa untuk mengumpulkan dan mengirimkan data secara nirkabel. Perangkat IoT mencakup berbagai jenis aktuator, peralatan, dan sensor, serta digunakan secara luas oleh konsumen dan industri.
Diproyeksikan bahwa pada tahun 2030, akan ada hampir 30 miliar perangkat IoT yang digunakan di seluruh dunia. Dengan mempertimbangkan proyeksi tersebut yang menunjukkan peningkatan hampir 13 miliar perangkat pada tahun 2024, jelaslah bahwa jumlah perangkat IoT yang digunakan akan meningkat secara substansial dan dapat diandalkan karena teknologi ini terus diintegrasikan ke dalam lebih banyak rumah tangga dan pabrik di seluruh dunia.
Untuk kedua pasar tersebut, perangkat IoT memiliki berbagai bentuk. Pasar konsumen mencakup berbagai perangkat IoT seperti perangkat rumah pintar (misalnya, lemari es, peralatan penerangan, termostat, dan kontrol keamanan rumah), terminal pembayaran yang ditingkatkan, dan bahkan teknologi wearable.
Di sisi industri, perangkat IoT mendukung proses rantai pasokan dengan pemantauan konstan terhadap variabel seperti rute yang ditetapkan (dan komplikasi lalu lintas apa pun), bobot muatan yang dikirim, dan suhu kontainer yang diperlukan. Perangkat IoT industri juga membantu proses bisnis utama lainnya, seperti pelacakan aset, pemeliharaan prediktif, dan perlindungan kontrol kualitas. Selanjutnya, aplikasi dan perangkat IoT industri memberdayakan kegiatan mutakhir, seperti pengiriman barang berbasis drone.
Untuk organisasi yang bergulat dengan masalah pusat data yang kelebihan beban, jaringan tepi menawarkan banyak manfaat yang berguna.
Manfaat utama yang ditawarkan oleh jaringan tepi adalah peningkatan kecepatan transmisi data dengan throughput yang lebih baik, yang dimungkinkan oleh penurunan latensi dan dibandingkan dengan jaringan biasa. Kecepatan unduhan ini dapat mencapai 384 Kbps (atau antara dua dan tiga kali lebih cepat daripada jaringan biasa).
Jaringan tepi juga membantu organisasi melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mengawasi layanan jaringan mereka sendiri dari perspektif keamanan jaringan, memperkuat upaya tersebut dengan kontrol akses tambahan, inspeksi paket, dan dekripsi data. Jaringan tepi juga menambahkan lapisan keamanan siber lengkap ke inti jaringan.
Untuk mencapai throughput yang stabil, jaringan tepi dapat diidentifikasi dari bandwidth tinggi yang biasanya dikaitkan dengan komputasi edge. Dalam jaringan tepi, bandwidth yang jelas ini dikombinasikan dengan latensi yang sangat berkurang yang meningkatkan akses informasi jaringan secara real-time.
Salah satu fitur utama dari jaringan tepi adalah keandalannya. Berkat keberadaan hampir menyeluruh perangkat edge. Keduanya menyimpan dan memproses data serta bekerja bersama dengan pusat data tepi untuk mengatasi masalah konektivitas jaringan yang mungkin mereka alami.
Jaringan tepi dibuat sebagai respons terhadap masalah. Untuk melacak asal-usulnya secara akurat, perlu untuk membahas evolusi pusat data hyperscale— yang juga dibuat sebagai respons terhadap masalah. Meskipun memang benar bahwa banyak organisasi kecil dan perusahaan skala menengah dapat memperoleh manfaat yang pasti dari jaringan tepi (seperti skalabilitas yang ditingkatkan), namun juga benar bahwa jaringan tepi pada awalnya dikembangkan sebagai tindakan balasan untuk memperbaiki situasi pusat data hyperscale yang penuh sesak, yang pada dasarnya cenderung masif dan paling banyak digunakan oleh perusahaan yang lebih besar yang mampu membayar label harga selangit, yang dapat mencapai jutaan dolar AS atau bahkan miliaran.
Ini semua dimulai pada tahun 1990-an ketika content delivery network (CDN) pertama kali mulai digunakan. CDN adalah sekelompok server yang didistribusikan secara geografis dan memungkinkan caching konten lebih dekat ke pengguna. CDN memungkinkan penyediaan konten web/video dan penyimpanannya di pusat data.
Pusat data merupakan perkembangan dari konsep tertentu seperti komputasi awan dan virtualisasi. Namun, pada awal tahun 2000-an, banyak bisnis mulai melampaui pusat data on premises mereka, yang mendorong penciptaan pusat data hyperscale yang dibangun atau disewa melalui fasilitas berlokasi. Selain itu, bagi banyak organisasi, skalabilitas yang lebih besar dibutuhkan untuk menambah ruang penyimpanan yang lebih besar untuk menangani beban kerja yang besar.
Pusat data hyperscale menawarkan skalabilitas yang diinginkan, ditambah kemampuan, ruang, dan bandwidth untuk menjalankan berbagai aplikasi dalam fasilitas hyperscale sesuai kebutuhan. Tak lama kemudian, pusat data hyperscale ini mulai bermunculan di seluruh dunia, menawarkan komputasi jaringan dalam skala makro yang agresif. Definisi industri pusat data hyperscale, seperti yang dibuat oleh International Data Corporation (IDC), menyatakan bahwa untuk memenuhi syarat sebagai pusat data hyperscale sejati, fasilitas semacam itu harus menggunakan setidaknya 5.000 server dan menempati setidaknya 10.000 kaki persegi ruang lantai.
Dan hal ini membawa kita pada masalah pusat data hyperscale saat ini, yang ironisnya, sekarang mengalami masalah penyimpanan data. Ketika banyak perusahaan mengadopsi pusat data hyperscale, mereka berasumsi bahwa mereka sekarang memiliki cukup ruang dan bandwidth untuk menyimpan semua bentuk data yang memungkinkan. Dan memang benar, tetapi dengan efek: peningkatan latensi dan penurunan kecepatan transmisi data. Hasilnya? Beberapa kapasitas pusat data hyperscale ini telah menjadi begitu penuh sehingga hampir tidak dapat berjalan dengan sukses.
Masalah ini menciptakan kebutuhan akan jaringan tepi untuk dikembangkan. Sejak diperkenalkan, jaringan edge dengan cepat menjadi solusi yang sangat berharga bagi perusahaan modern yang berurusan dengan data. Analis industri Gartner mempelajari situasi jaringan tepi pada tahun 2023 dan melaporkan bahwa 69% responden CIO yang diambil sampelnya menunjukkan bahwa organisasi mereka sudah mulai menggunakan solusi komputasi tepi atau berencana untuk melakukannya pada pertengahan 2025.
Dalam hal pasar AS saja, Anda dapat melihat pertumbuhan dan penerimaan teknologi jaringan tepi yang hampir eksplosif. Laporan Pasar Komputasi Edge Global menyatakan bahwa pasar AS memiliki ukuran pasar jaringan tepi sebesar USD 7,44 miliar pada tahun 2021. Serangkaian proyeksi nilai analisis pasar yang sama memperkirakan proyeksi nilai tahun 2030 yang mengejutkan sebesar USD 157,9 miliar. Ini setara dengan tingkat pertumbuhan 37,9% yang stabil dan substansial dari tahun ke tahun.
Meskipun pusat data hyperscale memang memungkinkan perusahaan memiliki skalabilitas yang unggul, namun mereka masih memiliki masalah kapasitas yang sama dengan pusat data biasa, yang berarti bahwa semakin banyak "muatan" data yang mereka bawa, semakin rentan terhadap kecepatan transmisi data yang lebih lambat.
Jaringan tepi berfungsi untuk mengurai infrastruktur jaringan sehingga tingkat latensi dapat dikurangi dan kecepatan transmisi dapat ditingkatkan. Jaringan edge mencapai hal ini dengan menggunakan desain model jaringan terdistribusi, di mana berbagai tugas komputasi didistribusikan ke berbagai aset untuk menyeimbangkan beban secara umum dan meningkatkan kecepatan data.
Pusat jaringan tepi menampung inti pemrosesannya (hampir seperti inti atom). Titik-titik akhir yang memancar keluar dari lokasi pusat itu seperti atom-atom yang tidak bergerak di ujung molekul. Dalam model jaringan tepi, titik akhir (atau node) ini adalah tempat perangkat tepi berada, apakah fungsinya untuk menghubungkan jaringan atau untuk melakukan berbagai macam tugas pemrosesan.
Jaringan terdistribusi memiliki kekuatan ekstra ketika mereka bergabung dengan perangkat keras komputasi edge, menghasilkan situasi sinergis di mana kinerja jaringan terdistribusi yang meningkat dikombinasikan dengan jumlah latensi yang lebih rendah yang terkait dengan jaringan tepi dan perangkat tepi.
Industri dan contoh penggunaan berikut semuanya dapat menemukan kegunaan besar dalam mengimplementasikan jaringan tepi.
Solusi jaringan tepi mendorong modernisasi jaringan, termasuk kecepatan data yang lebih cepat dan penciptaan layanan baru yang inovatif. Solusi-solusi ini beroperasi di tepi, dan membantu menghemat bandwidth, mendukung inisiatif keamanan, dan membatasi latensi.
Jaringan tepi menggabungkan kontrol akses tingkat lanjut yang membantu memblokir peretas untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem perawatan kesehatan. Jaringan tepi juga memastikan latensi rendah untuk aplikasi layanan kesehatan penting dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara keseluruhan.
Bagian dari pengalaman pelanggan online kontemporer adalah kemampuan untuk segera menemukan produk yang Anda inginkan, membelinya dengan aman dan terjamin, dan mengirimkannya dengan cepat untuk pengiriman. Jaringan tepi membantu seluruh proses on-demand ini.
Seiring munculnya kendaraan yang terhubung terus berlanjut, jaringan tepi akan memainkan peran yang berkembang dalam implementasinya. Jaringan tepi juga akan memberikan pengaruh yang sangat besar di bidang logistik transportasi; menjaga seluruh sistem lalu lintas menjadi lebih lancar dan aman.
Utilitas energi harus memenuhi tingkat pasokan yang diamanatkan, meningkatkan aset yang menua dan mengakomodasi permintaan yang selalu berubah. Jaringan tepi mendukung grid pintar dengan data real-time. Ini mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat dan penggunaan model analitik preskriptif.
IBM Cloud Satellite memberi Anda alat untuk membantu Anda membuat aplikasi dengan cepat. Dan dengan memungkinkan Anda menggunakan satu API untuk menetapkan lokasi IBM Cloud Satellite, Anda kemudian dapat menambahkan mesin host dari mana saja—dari cloud mana pun, pusat data on premises Anda, atau dari edge.
Manfaatkan dukungan komputasi edge untuk otomatisasi operasional dengan solusi IBM edge computing, yang membantu menerapkan protokol keselamatan dan menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik, serta menyediakan sarana untuk mengatasi skalabilitas di lingkungan tepi.
Bisnis harus bergerak cepat untuk memuaskan pelanggan saat ini, dan itu termasuk produk yang ditawarkan sesuai permintaan. Layanan cloud terkelola memungkinkan Anda mengoptimalkan ketangkasan organisasi Anda dan mengurangi kompleksitas TI tingkat layanan untuk membantu memelihara lingkungan multicloud.
Bagi banyak organisasi, penyeimbangan beban dapat menjadi rumit karena mereka berusaha untuk mendamaikan prioritas yang bersaing antara akuisisi data dan manajemen data, dan kecepatan pemrosesan komputer. Penyimpanan data yang efektif adalah kunci untuk menjaga keseimbangan, tetapi jalur mana yang harus diambil perusahaan? Banyak bisnis yang berpikiran maju belajar untuk senang memiliki solusi layanan cloud generasi berikutnya yang mendorong kemandirian mereka dengan memungkinkan mereka membuat aplikasi dengan cepat dan menjalankannya di platform apa pun yang mereka pilih.