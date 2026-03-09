Apa itu bias kognitif?

Meskipun istilah kesalahan logika dan bias kognitif kadang-kadang digunakan secara bergantian, keduanya sebenarnya berbeda. Kesalahan logika berasal dari kesalahan yang terjadi dalam suatu argumen logis. Kesalahan akibat bias kognitif bersifat lebih mendalam, karena muncul pada tahap-tahap pemrosesan pikiran. Bias kognitif sering kali berakar pada masalah yang berkaitan dengan memori, daya ingat, perhatian, atribusi, dan bentuk-bentuk meta-analisis lainnya.

Selain itu, banyak jenis kesalahan logika yang secara langsung berasal dari contoh-contoh bias kognitif. Bias kognitif memengaruhi pemikiran penting. Ketika argumen logis dibangun di atas penalaran yang bias, kesalahan sistemik biasanya menciptakan kekeliruan logis terkait.

Sebagai contoh sunk cost fallacy, sebuah istilah yang dapat menggambarkan baik bias kognitif maupun kesalahan logika informal.



Sebagai kesalahan logika: Sunk cost fallacy mengacu pada argumen yang cacat secara logika untuk terus menginvestasikan sumber daya (waktu, uang, upaya, dan sebagainya) dalam sebuah proyek hanya berdasarkan jumlah sumber daya yang tidak dapat dipulihkan yang telah diinvestasikan. Seorang penjudi yang memainkan permainan dengan peluang yang tidak menguntungkan tidak dapat secara logis membenarkan untuk terus bermain hanya karena mereka telah kehilangan sejumlah besar uang. Secara logis, uang yang telah hilang tidak relevan terhadap keputusan saat ini untuk bertaruh lagi atau berhenti.

Sebagai bias kognitif: Ungkapan yang umum, “terus mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sudah merugi,” menggambarkan inti dari sunk cost fallacy dengan sangat baik. Dari perspektif kognitif, faktor-faktor emosional seperti aversi terhadap kerugian, tekanan sosial, rasa malu, dan kepanikan dapat membuat penjudi berpikir secara tidak rasional. Mereka mungkin menyimpulkan bahwa, meskipun bukti di masa lalu menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk memenangkan uang, putaran berikutnya akan berbeda.