Sebagai bidang keahlian, ilmu data memiliki cakupan yang lebih luas dari sekadar menjalankan analisis data dan dianggap sebagai jalur karier tersendiri. Orang yang bekerja di bidang ilmu data disebut sebagai ilmuwan data. Para profesional ini membangun model statistik, mengembangkan algoritme, melatih model machine learning, dan membuat kerangka kerja:

Memperkirakan hasil jangka pendek dan jangka panjang

Memecahkan masalah bisnis

Mengidentifikasi peluang

Mendukung strategi bisnis

Mengotomatiskan tugas dan proses

Dalam dunia teknologi, pekerjaan ilmu data saat ini sedang diminati oleh banyak organisasi dan industri. Untuk mengejar karier ilmu data, Anda memerlukan pemahaman yang mendalam dan pengetahuan luas tentang machine learning dan AI. Keahlian Anda harus mencakup kemampuan untuk menulis dalam bahasa pemrograman Python, SAS, R, dan Scala. Dan Anda harus memiliki pengalaman bekerja dengan platform big data seperti Hadoop atau Apache Spark. Selain itu, ilmu data membutuhkan pengalaman dalam pengodean SQL database dan kemampuan untuk bekerja dengan data tidak terstruktur dari berbagai jenis, seperti video, audio, gambar, dan teks.

Ilmuwan data biasanya akan melakukan analisis data saat mengumpulkan, membersihkan, dan mengevaluasi data. Dengan menganalisis kumpulan data, para ilmuwan data dapat lebih memahami potensi penggunaannya dalam sebuah algoritme atau model machine learning. Ilmuwan data juga bekerja sama dengan insinyur data, yang bertanggung jawab untuk membangun pipeline data yang menyediakan data yang dibutuhkan oleh para ilmuwan, serta pipeline data yang diandalkan oleh model untuk digunakan dalam produksi skala besar.